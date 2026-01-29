Lázár János: Magyar Péter a Rózsadombról akarja a cigányságot a magyarság ellen hergelni

„Brüsszelben óriási pénzbegyűjtés zajlik, hogy Ukrajnát megfinanszírozzák, mi pedig azt kérjük a magyaroktól, hogy segítsenek nemet mondani erre” – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter a gyöngyösi Lázárinfón, ahol a nemzeti petíció jelentőségéről és a közelgő választások tétjéről beszélt.

Fotó: Képernyőfotó

A miniszter hangsúlyozta: a napokban induló nemzeti petíció minden magyar választópolgárhoz eljut, és célja egyértelmű: megakadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába, Kijevbe kerüljön. Lázár szerint Brüsszelben hatalmas összegeket „kalapolnak össze” Ukrajna finanszírozására, miközben Magyarországon, így Heves megyében, Gyöngyösön és a környező településeken is bőven lenne helye ezeknek a forrásoknak.

A magyarok pénze nem kerülhet ki az országból

Úgy fogalmazott: minél több pénz marad itthon, annál több lehetőség jut a helyieknek. Ezért kérte a gyöngyösieket és minden magyar választópolgárt, hogy írják alá a nemzeti petíciót, mert „egyedül kevesek vagyunk”. A cél szerinte az, hogy Brüsszelben és Kijevben is világosan megértsék: a magyarok pénze nem kerülhet ki az országból.

„Nem fizetünk Brüsszelnek”

– fogalmazott. Hozzátette: a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, hogy abból mindenki – tiszás és nem tiszás, fideszes és nem fideszes – egyaránt boldogulhasson.

Lázár János ezt követően a közelgő választásokra tért ki. Felidézte, hogy az államfő április 12-re kiírta a választást, amelyet a szokásos rend szerint négyévente tartanak meg. Bár – mint mondta – nem kívánja előre megmondani az eredményt, meggyőződése, hogy a Fidesz és jelöltjei megnyerik a választást.

A miniszter arra kérte a választókat, hogy vegyenek részt a voksoláson, hallgassanak meg minden véleményt, mérlegeljenek minden szempontot, és a saját életükről hozzanak döntést. Szerinte ugyanis nem a jelöltekről, hanem minden egyes választópolgár sorsáról döntenek egy olyan korszakban, amikor az egész világ változóban van.

Biztonság vagy káosz?

Lázár János szerint a legnagyobb kérdés ma és a jövőben is az, hogy biztonság vagy káosz lesz Európában. A miniszter úgy vélte, egy választási kampányban mindig mérlegre kell tenni az elmúlt másfél évtizedet. Mint mondta, az elmúlt 15–16 évben több volt a jó, mint a rossz, ezért

a 2026-os választások legfontosabb kérdése az, hogy ki tudja megvédeni a magyarok érdekeit ebben a zavaros, veszélyes világban.

Lázár János hangsúlyozta: országot igenekre lehet építeni, de a jövő egyik nagy kérdése mégis az, hogy ki az, aki képes nemet mondani. Nemet a migrációra, nemet a háborúra, nemet Kijevnek és nemet Brüsszelnek, ha a magyar érdek úgy kívánja.

Én ott ültem Washingtonban, amikor nemet mondott Trump elnök úrnak is, és ismerem őt annyira, hogy jó szívvel ajánljam a gyöngyösiek és az egész ország bizalmába

– fogalmazott.