Lázár János: Magyar Péter a Rózsadombról akarja a cigányságot a magyarság ellen hergelni

„Brüsszelben óriási pénzbegyűjtés zajlik Ukrajna finanszírozására” – fogalmazott Lázár János Gyöngyösön. A miniszter a Lázárinfón hangsúlyozta: országot igenekre lehet építeni, de a jövő egyik nagy kérdése mégis az, hogy ki az, aki képes nemet mondani. Lázár János szerint a kormányoldal ereje abban rejlik, hogy a tetteik fedezik a szavaikat. A minisztert egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről, amely miatt a miniszter már bocsánatot kért.

2026. 01. 29. 17:43
Fotó: Képernyőfotó
„Brüsszelben óriási pénzbegyűjtés zajlik, hogy Ukrajnát megfinanszírozzák, mi pedig azt kérjük a magyaroktól, hogy segítsenek nemet mondani erre” – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter a gyöngyösi Lázárinfón, ahol a nemzeti petíció jelentőségéről és a közelgő választások tétjéről beszélt.

Lázár János, Lázárinfó
Fotó: Képernyőfotó

A miniszter hangsúlyozta: a napokban induló nemzeti petíció minden magyar választópolgárhoz eljut, és célja egyértelmű: megakadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába, Kijevbe kerüljön. Lázár szerint Brüsszelben hatalmas összegeket „kalapolnak össze” Ukrajna finanszírozására, miközben Magyarországon, így Heves megyében, Gyöngyösön és a környező településeken is bőven lenne helye ezeknek a forrásoknak.

 

A magyarok pénze nem kerülhet ki az országból

Úgy fogalmazott: minél több pénz marad itthon, annál több lehetőség jut a helyieknek. Ezért kérte a gyöngyösieket és minden magyar választópolgárt, hogy írják alá a nemzeti petíciót, mert „egyedül kevesek vagyunk”. A cél szerinte az, hogy Brüsszelben és Kijevben is világosan megértsék: a magyarok pénze nem kerülhet ki az országból. 

„Nem fizetünk Brüsszelnek”

 – fogalmazott. Hozzátette: a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, hogy abból mindenki – tiszás és nem tiszás, fideszes és nem fideszes – egyaránt boldogulhasson.

Lázár János ezt követően a közelgő választásokra tért ki. Felidézte, hogy az államfő április 12-re kiírta a választást, amelyet a szokásos rend szerint négyévente tartanak meg. Bár – mint mondta – nem kívánja előre megmondani az eredményt, meggyőződése, hogy a Fidesz és jelöltjei megnyerik a választást.

A miniszter arra kérte a választókat, hogy vegyenek részt a voksoláson, hallgassanak meg minden véleményt, mérlegeljenek minden szempontot, és a saját életükről hozzanak döntést. Szerinte ugyanis nem a jelöltekről, hanem minden egyes választópolgár sorsáról döntenek egy olyan korszakban, amikor az egész világ változóban van.

 

Biztonság vagy káosz?

Lázár János szerint a legnagyobb kérdés ma és a jövőben is az, hogy biztonság vagy káosz lesz Európában. A miniszter úgy vélte, egy választási kampányban mindig mérlegre kell tenni az elmúlt másfél évtizedet. Mint mondta, az elmúlt 15–16 évben több volt a jó, mint a rossz, ezért 

a 2026-os választások legfontosabb kérdése az, hogy ki tudja megvédeni a magyarok érdekeit ebben a zavaros, veszélyes világban.

Lázár János hangsúlyozta: országot igenekre lehet építeni, de a jövő egyik nagy kérdése mégis az, hogy ki az, aki képes nemet mondani. Nemet a migrációra, nemet a háborúra, nemet Kijevnek és nemet Brüsszelnek, ha a magyar érdek úgy kívánja. 

Én ott ültem Washingtonban, amikor nemet mondott Trump elnök úrnak is, és ismerem őt annyira, hogy jó szívvel ajánljam a gyöngyösiek és az egész ország bizalmába

– fogalmazott.

A miniszter szerint a kormányoldal ereje abban rejlik, hogy a tetteik fedezik a szavaikat. 

Az elmúlt 16 év munkája szerinte bizonyíték arra, hogy nem üres ígéretekről van szó.  

Álláspontja szerint a mai politikai mezőnyben egyetlen olyan vezető van, aki több évtizedes teljesítménye alapján bizonyította: kizárólag a magyarok érdekeit képviseli, és szükség esetén mindenkinek nemet mond. „Ezt az embert Orbán Viktornak hívják” – zárta gondolatait, arra kérve a választókat, hogy 2026 tavaszán is támogassák őt.

 

Lázár János és a romák

Lázár Jánost egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről, amely miatt a miniszter már bocsánatot kért. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, az ő fejében a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány, vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk. Nincs cigány, vagy nem cigány. 

Ebben az országban mindenki magyar

– jelentette ki. A tárcavezető hozzátette: 2010-ben kötöttek a romákkal egy megállapodást, ennek a lényege az volt, hogy segélyalapú társadalom helyett munkaalapú társadalomra van szükség Magyarországon. Mint fogalmazott, ebben az országban mindenkinek dolgoznia kell, aki munkaképes. 

A kormány kötelessége, hogy mindenkinek munkát és lehetőséget teremtsen. 

Függetlenül attól, hogy valaki roma, vagy nem roma. Mint fogalmazott, ők migráció helyett az integrációt hangsúlyozzák. Gyöngyösön is először rendet, és munkát kellett teremteni. 

Lázár János válasza közben és már azt megelőzően , a férfi kérdésfeltevése közben is a terem külső részéből többször is ordítozás hallatszott, volt, hogy azt skandálták: Lázár, takarodj! A miniszter többször megkérte őket, hogy engedjék feltenni a kérdést, illetve engedjék válaszolni őt. Végül a provokálókat arra kérte, nyugodjanak le, mert hosszú lesz a fórum, és ki fognak fáradni. A miniszter hozzátette: ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni.


