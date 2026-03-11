A törökök Kerkez rémálmáról írnak, szerintük a Liverpool magyarját leiskolázták

A Galatasaray előnyt szerzett a Liverpool ellen, 1-0-s hazai győzelem után várhatja az angliai visszavágót, ahol Sallai Roland már kimondva is továbbjutásra készül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese ellen. Törökországban természetesen ünneplik a sikert, és az egyik cikkben külön foglalkoznak azzal, hogy Baris Alper Yilmaz szerintük hogyan iskolázta le a meccsen Kerkezt.

Kerkez Milos és Baris Alper Yilmaz csatája a Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. Fotó: Anadolu

„A Galatasaray és a török válogatott feltörekvő csillaga, Baris Alper Yilmaz továbbra is az ellenfél védelmének rémálma az Európában nyújtott megállíthatatlan teljesítményével. A fiatal futballista a kifogyhatatlan energiájáról, gyorsaságáról és fizikai erejéről ismert, és most az angol óriás Liverpool ellen nyújtott játékával ismét felhívta magára a figyelmet” – isteníti a futballistát a török Hedefhalk.com cikke, amely aztán a vele szembekerülő Kerkezre is külön kitér.

„A védők rémálma a Liverpool sztárját, Kerkez Milost is levadászta”

Ezzel a címmel közölték a törökök a cikket, amelynek a pozitív főhőse Baris Alper Yilmaz, a negatív pedig Kerkez Milos. A Galatasaray 25 éves szélsője a bal és a jobb oldalon is bevethető támadásban, így Sallai Roland riválisa a csapaton belül. Azt is mondhatjuk, hogy Sallai Yilmaz miatt szorul a jobbhátvéd pozíciójába az isztambuli együttesben.

A törökök most azt írják, hogy Yilmaz sárga lapot harcolt ki Kerkez Milos ellen a 33. percben, és ezzel a Liverpool ellen megerősítette „védővadász” hírnevét. Merthogy a gyorsaságával folyamatosan nehéz helyzetbe hozza az ellenfél védelmét. A cikk szerint a Galatasaray európai szereplésében Yilmaz kulcsszerepet játszik azzal, hogy az agresszív játékstílusával hibára kényszeríti az ellenfél szélső védőit. Szerintük így járt Kerkez is, akit Arne Slot a 60. percben le is cserélt a meccsen.

Yilmaz a Liverpool balhátvédjével, Kerkezzel került szembe. Robbanékonyságával komoly gondokat okozott ellenfelének. Kerkez nem tudta tartani a lépést a sebességével, ezért szabálytalansághoz folyamodott, és Baris Alper nyomására sárga lapot kapott, ami a mérkőzés folytatásában komoly nyomás alá helyezte őt

– írja a török lap.