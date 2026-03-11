ukránblokkolhadikölcsönMagyarországpolitológusMagyar Péter

Ukrán politológus vallomása: Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak

Egy ukrán politológus szerint, ha Magyar Péter nyerné a választásokat, akkor engedne a brüsszeli nyomásnak, és feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 8:34
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Amennyiben Magyarországon kormányváltás történne, Budapest várhatóan nem akadályozná tovább az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásokat – erről beszélt Igor Reutorevics ukrán politológus egy videóban.

ukrán politológus
Igor Reutorevics ukrán politológus. Forrás: Ukrinform

Ha nem lesz Orbán, akkor Magyar szerintem nem fog semmilyen hitelt blokkolni Ukrajna számára, mert most sok olyan pénz van, amely Magyarországnak járna

– fogalmazott.

Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság-kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő kilencvenmilliárd eurót– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Reutorevics azonban azzal érvelt, hogy Budapestnek a jelentős mértékű uniós források feloldása áll az érdekében.

Magyarnak ezért az lesz a célja, hogy ezeket a pénzeket feloldja, és nem fogja blokkolni ezt a hitelt Ukrajna számára

– összegezte.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

