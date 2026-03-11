Amennyiben Magyarországon kormányváltás történne, Budapest várhatóan nem akadályozná tovább az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásokat – erről beszélt Igor Reutorevics ukrán politológus egy videóban.
Ukrán politológus vallomása: Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak
Egy ukrán politológus szerint, ha Magyar Péter nyerné a választásokat, akkor engedne a brüsszeli nyomásnak, és feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
Ha nem lesz Orbán, akkor Magyar szerintem nem fog semmilyen hitelt blokkolni Ukrajna számára, mert most sok olyan pénz van, amely Magyarországnak járna
– fogalmazott.
Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság-kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő kilencvenmilliárd eurót– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Reutorevics azonban azzal érvelt, hogy Budapestnek a jelentős mértékű uniós források feloldása áll az érdekében.
Magyarnak ezért az lesz a célja, hogy ezeket a pénzeket feloldja, és nem fogja blokkolni ezt a hitelt Ukrajna számára
– összegezte.
