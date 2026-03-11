Ukrán politológus vallomása: Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak

Ha nem lesz Orbán, akkor Magyar szerintem nem fog semmilyen hitelt blokkolni Ukrajna számára, mert most sok olyan pénz van, amely Magyarországnak járna

– fogalmazott.

Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság-kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő kilencvenmilliárd eurót– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Reutorevics azonban azzal érvelt, hogy Budapestnek a jelentős mértékű uniós források feloldása áll az érdekében.

Magyarnak ezért az lesz a célja, hogy ezeket a pénzeket feloldja, és nem fogja blokkolni ezt a hitelt Ukrajna számára

– összegezte.