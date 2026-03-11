európa-ligakézilabdaImre BenceKielElverumLukács Péter

A magyar válogatott Imre Bence és Lukács Péter is brillírozott az Európa-ligában

A férfikézilabda Európa-liga csoportkörének zárófordulóját rendezték. Három magyar érdekeltségű találkozót is vívtak: Imre Bence a THW Kiel, Lukács Péter és Máthé Dominik az Elverum együttesét vezette sikerre, míg a Sipos Adriánt, Bartucz Lászlót és Palasics Kristófot foglalkoztató Melsungen kikapott. Két magyar válogatott játékos különösen jó estét zárt.

Tóth Norbert
2026. 03. 11. 9:20
A magyar válogatott jobbszélsője kiváló meccset zárt.
A magyar válogatott jobbszélsője kiváló meccset zárt. Fotó: FRANK MOLTER / DPA
A THW Kiel 36-29-re nyert a német riválisa, a Flesburg ellen (csakúgy, mint idegenben), a norvég Elverum a spanyol Granolles otthonában aratott 29-27-es sikert, a német Melsungen pedig hazai környezetben kapott komoly verést az észak-macedón Vardar gárdájától (25-34). A Kiel hibátlan mérleggel a csoportja első helyén zárt, így negyeddöntős, míg az Elverum és a Melsungen a Porto, illetve a Vardar mögött másodikként jutott tovább a nyolcaddöntőbe. Két magyar válogatott játékos is a mezőny legeredményesebbje volt.

A Szegedre igazoló magyar válogatott irányító remekelt. Fotó: Elverum
A Szegedre igazoló magyar válogatott irányító remekelt. Forrás: Elverum

 

Két magyar válogatott játékos is a legeredményesebb volt

Imre Bence nyolc, Lukács Péter hét találattal vette ki a részét a csapata sikeréből, mindkét magyar válogatott játékos a mezőny legeredményesebbje volt. Előbbi 57, utóbbi 63 találatnál jár már idén az Európa-ligában.

Az Elverum másik magyar játékosa, Máthé Dominik négyszer talált a hálóba. A norvég együttes nyolcaddöntős ellenfele a francia Montpellier HB lesz.

Három magyar játszott a Melsungenben

Sipos Adrián egyszer talált a hálóba, Palasics Kristófnak kettő, Bartucz Lászlónak négy védése volt a Melsungenben. A három magyart is felvonultató német együttes a rájátszás első fordulójában a dán Fredericia HK ellen játszik.

