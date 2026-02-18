kézilabda Európa-ligaImre BenceMelsungenElverumTHW Kiel

Imre Bence volt a nyerőember az Európa-ligában, német rangadót nyert a csapata

A férfikézilabda Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában három magyar érdekeltségű találkozót is rendeztek. Imre Bence győzelemre vezette a THW Kielt, még Lukács Péter és Máthé Dominik az Elverum, Sipos Adrián pedig a Melsungen sikeréből vette ki a részét (Bartucz László keretben volt, de nem lépett pályára).

Tóth Norbert
2026. 02. 18. 9:34
Imre Bence remekelt.
Imre Bence holtversenyben a legeredményesebb játékosa volt a Kielnek a Flensburg ellen. Fotó: FRANK MOLTER / DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A THW Kiel 32-30-ra győzött a német rivális Flensburg otthonában, így Imre Bence együttese továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti Európa-liga-csoportját. Szintén nem hibázott még a Melsungen, amely kedden a Kristianstadot gyűrte le 33-29-re hazai pályán. A norvég Elverum együttese, ahol Lukács Péter és Máthé Dominik játszik, szintén győztesen hagyta el a pályát: a Granollers elleni 37-28-as siker után a második helyen a csapat.

Imre Bence remekelt.
Imre Bence az utolsó percekben is húzóember volt (Fotó: DPA/Frank Molter)

Imre Bence volt a Kiel nyerőembere az Európa-ligában

A magyar válogatott jobbszélső hét góllal járult hozzá a THW Kiel sikeréhez. Az európai szövetség honlapja szerint az utolsó öt percben a vendégek három találatából kettőt Imre Bence szerzett, így holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa lett.

Imre Bence az Európa-liga mostani idényében hat meccsen lépett pályára, 39 lövésből 31 gólt szerzett idáig, ezzel a THW Kiel legtermékenyebb játékosa nemzetközi porondon.

Ez egy nagyon fontos győzelem volt számunkra, a Flensburg ellen mindig az, a hangulat fantasztikus volt. Tudjuk, hogy ez mennyit jelent a klubnak, a városnak és a játékosoknak

– nyilatkozta Imre Bene a Kiel felületén. A magyar válogatott jobbszélső elmondta, hogy a Flensburg játéka nagyon kemény volt, a második félidőben tudtak igazán megbirkózni vele. Végül Imre kiemelte Wolff teljesítményét a kapuban.

Az Elverum mindkét magyarja kivette részét a sikerből

Lukács Péter öt góllal és nyolc gólpasszal, az idény végén távozó Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal járult hozzá a norvég Elverum HB 37-28-as Fraikin BM Granollers elleni sikeréhez.

Lukács Péter jelenleg a hatodik helyen állt az El-góllövőlistán, 45 találatnál jár a magyar válogatott irányító. Máthé Dominik csakúgy, mint Imre Bence, eddig 31 gólt szerzett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.