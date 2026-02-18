Imre Bence volt a nyerőember az Európa-ligában, német rangadót nyert a csapata

A THW Kiel 32-30-ra győzött a német rivális Flensburg otthonában, így Imre Bence együttese továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti Európa-liga-csoportját. Szintén nem hibázott még a Melsungen, amely kedden a Kristianstadot gyűrte le 33-29-re hazai pályán. A norvég Elverum együttese, ahol Lukács Péter és Máthé Dominik játszik, szintén győztesen hagyta el a pályát: a Granollers elleni 37-28-as siker után a második helyen a csapat.

Imre Bence az utolsó percekben is húzóember volt (Fotó: DPA/Frank Molter)

Imre Bence volt a Kiel nyerőembere az Európa-ligában

A magyar válogatott jobbszélső hét góllal járult hozzá a THW Kiel sikeréhez. Az európai szövetség honlapja szerint az utolsó öt percben a vendégek három találatából kettőt Imre Bence szerzett, így holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa lett.

Imre Bence az Európa-liga mostani idényében hat meccsen lépett pályára, 39 lövésből 31 gólt szerzett idáig, ezzel a THW Kiel legtermékenyebb játékosa nemzetközi porondon.

Ez egy nagyon fontos győzelem volt számunkra, a Flensburg ellen mindig az, a hangulat fantasztikus volt. Tudjuk, hogy ez mennyit jelent a klubnak, a városnak és a játékosoknak

– nyilatkozta Imre Bene a Kiel felületén. A magyar válogatott jobbszélső elmondta, hogy a Flensburg játéka nagyon kemény volt, a második félidőben tudtak igazán megbirkózni vele. Végül Imre kiemelte Wolff teljesítményét a kapuban.

Az Elverum mindkét magyarja kivette részét a sikerből

Lukács Péter öt góllal és nyolc gólpasszal, az idény végén távozó Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal járult hozzá a norvég Elverum HB 37-28-as Fraikin BM Granollers elleni sikeréhez.