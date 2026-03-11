Slot több dolgot is számonkért a játékvezetőn a Liverpool BL-veresége után

Aligha ha ilyen századik mérkőzésről álmodott Arne Slot a Liverpool kispadján. Az angol együttes kedden 1-0-ra kikapott a Galatasaray otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A Liverpoolnak noha a helyzetei megvoltak az egyenlítéshez, az összképet tekintve mégis örülhet, hogy csak egygólos hátránnyal fordulnak a hazai visszavágóra, ugyanis a törökök többször is nagy helyzetet puskáztak el – vagy Giorgi Mamardasvili kapus védett nagyot, nézőpont kérdése. A liverpooli sajtó Szoboszlai Dominik teljesítményét igyekezte megint kiemelni, de ezúttal a tökéletes letámadásai nem értek gólt. A lefújás után Arne Slot vezetőedző igyekezte azt kommunikálni a szurkolók felé, hogy a továbbjutásra továbbra is jó esélye van a Liverpoolnak.

Török öröm a Galatasaray–Liverpool BL-nyolcaddöntő első mérkőzése után, Arne Slot mégis bizakodó Fotó: ELIF OZTURK / ANADOLU

Arne Slot ellesne valamit a győztes a Galatasaraytól

– Szerintem nagyon jól kezdtük a meccset, még jobban is, mint pár hónappal ezelőtt (a két csapat ősszel már játszott egymás ellen a BL-ben, akkor is a Galatasaray nyert 1-0-ra – a szerk.). Három-négy nagyszerű pillanatunk volt a legelején, de nem lőttünk gólt – kezdte Slot a meccset követő sajtótájékoztatón. – Mint legutóbb, amikor elpuskázott lehetőségeink voltak, az ellenfél öt másodperccel később támadott, majd szögletet harcolt ki, és jött a gól.

Elismerés illeti őket ezért, ahogyan azért is, hogy amikor lehetőséget kapnak, akkor úgy játszanak, mintha ez lenne életük utolsó esélye. Ezt mindenképpen eltanulhatjuk tőlük, mert néha mi is kapunk helyzeteket, és úgy tűnik, mintha azt hisszük, hogy még később lesz tíz ilyen helyzetünk.

Slot ezután vállalta a felelősséget azért, hogy csapata ismét sok ziccert szórakozott el a kapu előtt, majd a holland visszautasította azt, hogy csak azért maradt 1-0 az állás, mert a Galatasaray elrontotta a helyzeteit.

Slot kiakadt a spanyol játékvezetőre

A Liverpool edzője nehezményezte Jesús Gil Manzano játékvezető teljesítményét is, Slot szerint a Liverpoolnak büntetőt kellett volna kapnia, amikor Virgil van Dijkot lerántották a tizenhatoson belül Konaté érvénytelenített gólja előtt. – a Premier League-ben sokkal többet megengednek, mint a Bajnokok Ligájában.

Ha megnézzük, mennyire megrántották Virgil mezét, mielőtt a labda Konaté karjához csattant, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem mi voltunk az egyetlenek, akiket lenyűgözött a mai hangulat...

– mondta Slot, majd további döntéseket is számonkért a bírón. – Minden más esetben, amikor úgy gondolta, hogy látott valamit, amikor mi szabálytalanságot követtünk el, gyorsan megfújta a sípot, és szabadrúgást ítélt a Galatasaraynak. Aztán nagyon meglepő volt, hogy ugyanaz a bíró egy másik esetnél, amikor a Galatasaray követett el szabálytalanságot, azt mondta, hogy ezt teljes mértékben elfogadja...