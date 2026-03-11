Elő a napszemüveggel: tavaszi meleg várható + videó

A fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára is kisüt a nap. Csapadékra késő délutánig, estig csak kevés helyen van esély – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A déli, délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként erősebb lökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. Késő estére 3 és 11 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Ilyen idő lesz a március 15-én

Csütörtökön a gomolyfelhők mellett több órára is kisüt a nap. Helyenként futó záporok alakulhatnak ki, néhol akár zivatar sem kizárt. A délutáni csúcshőmérséklet továbbra is 16–17 fok körül alakul.

Pénteken többnyire napos időre készülhetünk, kevés felhővel. Elszórtan még előfordulhat rövid zápor, de összességében kellemes idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Szombaton a nap első felében sok napsütés valószínű, majd délutánra megnövekszik a gomolyfelhőzet. Estére néhol zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délkeleti szél időnként megélénkül.

Vasárnap, március 15-én többnyire napos idő ígérkezik.

Csak kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen, zápor kialakulására kicsi az esély. Délután 16–17 fok körüli értékek várhatók.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Bencsik Ádám)