Elő a napszemüveggel: tavaszi meleg várható + videó

A felhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. A déli szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon erős lökések is lehetnek.

2026. 03. 11. 6:23
A fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára is kisüt a nap. Csapadékra késő délutánig, estig csak kevés helyen van esély – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A déli, délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként erősebb lökések is előfordulhatnak. 

A csúcshőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. Késő estére 3 és 11 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Ilyen idő lesz a március 15-én

Csütörtökön a gomolyfelhők mellett több órára is kisüt a nap. Helyenként futó záporok alakulhatnak ki, néhol akár zivatar sem kizárt. A délutáni csúcshőmérséklet továbbra is 16–17 fok körül alakul.

Pénteken többnyire napos időre készülhetünk, kevés felhővel. Elszórtan még előfordulhat rövid zápor, de összességében kellemes idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Szombaton a nap első felében sok napsütés valószínű, majd délutánra megnövekszik a gomolyfelhőzet. Estére néhol zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délkeleti szél időnként megélénkül.

Vasárnap, március 15-én többnyire napos idő ígérkezik. 

Csak kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen, zápor kialakulására kicsi az esély. Délután 16–17 fok körüli értékek várhatók.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Bencsik Ádám)

               
       
       
       

