Radikális iszlamista tartalmak árasztják el a TikTokot

Később azonban más irányt vett a tartalom: egyre gyakrabban bukkantak fel olyan iszlamista prédikátorok videói, mint Pierre Vogel vagy Abul Baraa. Mindkettőt évek óta figyelik különböző alkotmányvédelmi hatóságok, és a szalafista irányzathoz sorolják őket – számolt be az Express.

Az iszlamista tartalmak széles közönséghez jutnak el a TikTokon

Az olyan prédikátorok, mint Abul Baraa, rendszeresen készítenek és tesznek közzé mecsetekben felvett, „kérdés–felelet” jellegű videókat. Ezek a felvételek nagy elérést érnek el. Egy ilyen videóban Abul Baraa arról beszél, hogy a muszlimok számára nem megengedett a zenehallgatás. A saría szerint ez „haram”, vagyis tiltott. Ezzel szemben megengedettek a „nasheedek”, amelyek többnyire hangszer nélküli vallási énekek: Allah dicsőítéséről és a vallási kötelezettségek betartásáról szólnak.

Ezeket a nasheedeket azonban évtizedek óta terrorista csoportok, például az Iszlám Állam is felhasználják propagandacélokra. A TikTokon sok ilyen tartalom található.

A nasheedek mint a propaganda eszközei

Egy másik videó azt állítja, hogy nem szabad megbízni a német imámokban, mert állítólag a német állam fizeti őket. A szöveg konkrétan így hangzik:

„Ha kérdéseid vannak az iszlámmal kapcsolatban, ne a helyi imámot kérdezd, mert őt a Német Szövetségi Köztársaság fizeti.”