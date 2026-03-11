Első lépésként a NIUS létrehozott egy új TikTok-fiókot, majd napokon át iszlám témájú videókat nézett, és interakcióba lépett ezekkel a tartalmakkal, hogy az algoritmus számára jelezze, milyen típusú videók érdeklik. Kezdetben minden viszonylag ártalmatlannak tűnt: mekkai zarándoklatokról szóló felvételek, párokról készült videók, Korán-idézetek és iszlám motivációs tartalmak jelentek meg – írja az Origo.
Radikális iszlamista tartalmak árasztják el a TikTokot
Évek óta figyelmeztetnek a biztonsági hatóságok az úgynevezett iszlamista villámradikalizálódás kockázatára. Ezzel kapcsolatban gyakran kerül szóba a kínai rövidvideós platform, a TikTok is. A NIUS egy kísérletet végzett annak vizsgálatára, hogy milyen gyorsan kerülhet valaki kapcsolatba iszlamista propaganda jellegű tartalmakkal.
Később azonban más irányt vett a tartalom: egyre gyakrabban bukkantak fel olyan iszlamista prédikátorok videói, mint Pierre Vogel vagy Abul Baraa. Mindkettőt évek óta figyelik különböző alkotmányvédelmi hatóságok, és a szalafista irányzathoz sorolják őket – számolt be az Express.
Az iszlamista tartalmak széles közönséghez jutnak el a TikTokon
Az olyan prédikátorok, mint Abul Baraa, rendszeresen készítenek és tesznek közzé mecsetekben felvett, „kérdés–felelet” jellegű videókat. Ezek a felvételek nagy elérést érnek el. Egy ilyen videóban Abul Baraa arról beszél, hogy a muszlimok számára nem megengedett a zenehallgatás. A saría szerint ez „haram”, vagyis tiltott. Ezzel szemben megengedettek a „nasheedek”, amelyek többnyire hangszer nélküli vallási énekek: Allah dicsőítéséről és a vallási kötelezettségek betartásáról szólnak.
Ezeket a nasheedeket azonban évtizedek óta terrorista csoportok, például az Iszlám Állam is felhasználják propagandacélokra. A TikTokon sok ilyen tartalom található.
A nasheedek mint a propaganda eszközei
Egy másik videó azt állítja, hogy nem szabad megbízni a német imámokban, mert állítólag a német állam fizeti őket. A szöveg konkrétan így hangzik:
„Ha kérdéseid vannak az iszlámmal kapcsolatban, ne a helyi imámot kérdezd, mert őt a Német Szövetségi Köztársaság fizeti.”
Sok nasheedben az Iszlám Állam zászlói is láthatók. Az ilyen videókban gyakran feltűnik a berlini radikális színtér egyik ismert alakja és egykori rappere, Deso Dogg. A 2010-es években a német nyelvű IS-propaganda egyik legismertebb szereplőjévé vált. 2018-ban Deso Dogg Irakba utazott, ahol egy amerikai légicsapás következtében meghalt. Dennis Cuspert – polgári nevén Deso Dogg – nasheedjei alatt nyíltan dicsőítik őt.
Az iszlamista tartalmak köre a TikTokon kiterjedt és valós. Több száz profil és fiók sorolható ebbe a körbe, amelyek rendszeresen tesznek közzé ilyen tartalmakat.
Az ország különböző részeiről származó, identitásukat kereső fiatal férfiak ingyenesen férhetnek hozzá ezekhez az anyagokhoz. A jövőbeni radikalizálódás így szinte előre programozottnak tűnik.
Borítókép: A TikTok alkalmazás logója (Fotó: AFP)
A KISS legendája nekiment a Trumpot támadó sztároknak: Fogjátok be, és maradjatok a szakmátoknál
A magyar származású zenész üzent Ben Stillernek és Mark Ruffalónak is.
Belgium hamarosan narkóállammá válhat

Az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság elnöke szerint kritikus a helyzet.
Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott

Az amerikai elnök figyelmeztette Teheránt.
Belgium hamarosan narkóállammá válhat
Az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság elnöke szerint kritikus a helyzet.
Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott
Az amerikai elnök figyelmeztette Teheránt.
A KISS legendája nekiment a Trumpot támadó sztároknak: Fogjátok be, és maradjatok a szakmátoknál
A magyar származású zenész üzent Ben Stillernek és Mark Ruffalónak is.
Halálos busztűz Svájcban: benzinnel locsolhatta le magát egy férfi, többen meghaltak + videó
Az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló járműből.
Belgium hamarosan narkóállammá válhat
Az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság elnöke szerint kritikus a helyzet.
Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott
Az amerikai elnök figyelmeztette Teheránt.
