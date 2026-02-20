Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt + videó

külügyminiszterélőbejelentésSzijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán rendkívüli bejelentést tett, amelyben az aktuális fejleményekről és azok Magyarországot érintő következményeiről számolt be.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 18:40
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán rendkívüli bejelentést tett. A tárcavezető elmondta, Ukrajna úgy döntött, hogy nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken, dacára annak, hogy ennek sem fizikai, sem technikai, sem műszaki akadálya nincsen. Szijjártó Péter leszögezte, Ukrajna egy tisztán politikai döntést hozott, hogy zsarolja Magyarországot.

Ukrajna mindezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, mégpedig azért, hogy a választásokat megelőzően olajellátási zavarokat okozzanak, és hogy egy ezer forintra emelkedő benzinárral fussunk rá a parlamenti választásra

– tette hozzá. 

Kiemelte ugyanakkor, hogy a kormány nem enged ennek a zsarolásnak, nem támogatja Ukrajna háborúját és nem is fizet érte. 

Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük, hogy politikai zsarolással megemeljék a benzinárat Magyarországon

 – hangsúlyozta, majd azt is elmondta, hogy Ukrajna szerződést sért, amit az Európai Unió és Ukrajna között kötöttek korábban.

Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt

– jelentette be. Orbán Viktor miniszterelnök is a közösségi oldalán közölte a kormány döntését. Azt írta, a magyarokat nem lehet zsarolni.

A mostani vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül Magyarország kőolajellátásának meghatározó része érkezik. A szállítás január 27-én állt le, és azóta sem indult újra. Kijev szerint a vezetéket ért támadás miatt szünetel a szállítás, a magyar kormány viszont azt állítja: sem technikai, sem műszaki akadálya nincs a tranzit helyreállításának, ezért a döntést politikainak tartja.

Mindeközben Brüsszelben egy új, több tízmilliárd eurós pénzügyi csomagról folyik egyeztetés, amely az ukrán költségvetés működőképességét hivatott fenntartani. Az uniós hitelfelvételhez valamennyi tagállam támogatása szükséges, így a magyar álláspont kulcskérdéssé vált. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Nurphoto)

