Már Orbán Viktornál van a petíció, amelyet személyesen kézbesít + videó

A miniszterelnök azt üzente, mindig nyissunk ajtót, hátha ő a postás.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 15:31
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Már Orbán Viktornál van az a nemzeti petíciós ív, amelyet személyesen kézbesít valakinek. A miniszterelnök a borítékot egy postástól vette át, akitől azt is megtudta, hogy hogyan kell megfelelően kézbesíteni az ilyen íveket. A kormányfő a találkozásról készült videót a közösségi oldalán osztotta meg.

Budapest, 2025. október 1. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A miniszterelnök azt is megkérdezte, hogy, hogy lesz az emberből postás. A férfi elmondta, hogy fiatalon ehhez volt kedve, így azóta, már harminc éve csinálja. A kormányfő megjegyezte, ez nagyon komoly állami szolgálat. A postás a kézbesítéssel kapcsolatban is árult el műhelytitkokat: az ilyen nagyméretű levelek esetében, mint amilyen a nemzeti petíció, különösen figyelni kell rá, hogy a boríték ne lógjon ki a postaládából.

A nemzeti petíció kézbesítéséről posztolt Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője is. Az ő videójából kiderült, hogy a XV. kerültben, Rákospalotán egy fiatal hölgynek vitte ki a kormányfő a levelet. Németh Balázs azt ígérte, a kézbesítésről a videó Orbán Viktor oldalán lesz majd elérhető, de később ő is elárul majd kulisszatitkokat.

A kormányfő közben posztolt egy újabb videót, ezen már Németh Balázzsal együtt látható. Azt javasolta, mindig nyissunk ajtót a postásnak, hátha ő az.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, ma kezdődött a nemzeti petíció kézbesítése, Orbán Viktor pedig már délelőtt bejelentette, hogy egyet személyesen fog kézbesíteni. Akkor a kormányfő a petíció három kérdésére utalva kijelentette: „Nem fizetünk!” 

Rámutatott, nemet kell mondani a háború finanszírozására, nemet kell mondani arra, hogy a magyarok pénzéből működtessék Ukrajnát tíz éven keresztül, és nemet kell mondani a rezsicsökkentés eltörlésére is.

Ebben a három kérdésben mondhatjuk el véleményünket

Az már délelőtt, a Kormányinfón kiderült, hogy már zajlik a nemzeti petíció íveinek kézbesítése. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, annak visszaküldése erősíti a magyar álláspontot. Úgy fogalmazott, miközben az Európai Unió nem tudja a feladatait ellátni, Ukrajna támogatásán dolgozik, a brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá. Emlékeztetett, 

az eddig ismert nyolcszázmilliárd dolláros és hétszázmilliárdos finanszírozás mellett újabb igények is felmerültek az ukránok részéről. 

– Tegyük egyértelművé, hogy Ukrajna nem lehet az EU tagja, de az unió azon is változtatni akar, ahogyan valaki bejuthat az EU-ba. Ezek a törekvések tönkreteszik és szétverik az Európai Uniót. Ukrajna NATO-tagsága sem stabilitást adna a térségnek. 

Ezért fontos, hogy mindenki kitöltse a nemzeti petíciót, amivel nemet mondhatunk az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsicsökkentés eltörlésére 

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Hozzátette, a nemzeti petíció visszaküldése egyértelmű kiállás a béke mellett és Ukrajna működtetése, finanszírozása és uniós csatlakozása ellen. A miniszter szerint minél nagyobb a támogatottság, annál inkább erősíti a kormány tárgyalóképességét az ügyben. 

– Magyarországnak ki kell maradni a finanszírozásból is, erre kiváló eszköz a nemzeti petíció támogatása

 – szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

