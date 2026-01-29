Személyesen Orbán Viktor viszi ki az első nemzeti petíciót

Indul a nemzeti petíció – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök azt is bejelentette, az első petíciós lapot személyesen viszi ki. A kormányfő a petíció három kérdésére utalva kijelentette: „Nem fizetünk!”. Rámutatott, nemet kell mondani a háború finanszírozására, nemet kell mondani arra, hogy a magyarok pénzéből működtessék Ukrajnát tíz éven keresztül, és nemet kell mondani a rezsicsökkentés eltörlésére is.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Hoppá, az ukrán külügyminiszter egyszer igazat mondott!

– emelte ki Orbán Viktor. Rámutatott: valóban a magyar nemzeti kormány az egyetlen akadály Ukrajna uniós tagsága előtt. „Amíg én vezetem a kormányt, addig ez így is marad. Mert ez a magyar érdek” – tette hozzá.

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – jelentette ki a miniszterelnök. Majd figyelmeztetett: már jövőre, 2027-ben beengednék Ukrajnát az EU-ba. – A háborút behoznák, a magyarok pénzét meg kivinnék. A gazdákat tönkretennék. Emlékszünk, a Tisza Párt csinált egy szavazást, szerintük a magyarok 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát, szerintünk meg a magyarok 95 százaléka elutasítja – tette hozzá.

Április 12-én kiderül

– jelentette ki a kormányfő. Hozzáette: a Fidesz a biztos választás.

Közben napról napra lebuknak, minden kiderül. Tele a sajtó a tiszás botrányokkal. Kifelé hazudnak, de egymás közt bevallják, hogy megszorításokra készülnek és mindenben engedelmeskednek Webernek – emlékeztetett Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt is jelezte, hogy a mai is sűrű nap lesz számára, ugyanis először Rákospalotára megy, utána telefonon konzultál az izraeli miniszterelnökkel, aztán felkészül a szombati hatvani háborúellenes gyűlésre, este pedig Szijjártó Péterrel egyeztet, aki Brüsszelből érkezik.