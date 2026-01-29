Orbán ViktorDankó RádióDankó Rádió Utazó

Kiderült, mit hallgat vezetés közben Orbán Viktor

Mint kiderült, a magyar zenét részesíti előnyben a miniszterelnök.

2026. 01. 29. 10:01
HEGY DPK Kaposvár Orbán Viktor
Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
– Dankó Rádió – felelt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy milyen zenét hallgat a rádióban vezetés közben. A miniszterelnök csütörtök reggeli videójából kiderült, hogy a kormányfő csak akkor hallgat zenét az autóban, ha egyedül utazik.

A Dankó rádión nemcsak nóta van. Ott van a magyar zene. Idegesítenek a gépzenék, amik elszaporodtak a világban – mondta Orbán Viktor, miközben szállt ki az autójából. 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

