A Dankó Rádió ott van Magyarország leghallgatottabb rádiói között

Örömmel látjuk, hogy a Dankó család soha nem látott számban gyarapodott az elmúlt esztendőben. A hallgatottsági adatok bizonyságul szolgálnak arra, hogy a magyar zenei örökség nem csupán múlt, hanem élő, jövőt formáló erő. A Dankó Rádió az éteren keresztül nap mint nap bizonyítja, hogy zenei kínálatával, tematikus műsoraival kiemelt figyelemre méltó. A nemzeti identitás fontos őrzőjeként a rádió az online térben is aktív, hallgatótáborához hasonlóan népes és aktív követői köre van a közösségi médiában is