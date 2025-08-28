Dankó RádiócigányzeneEredics Gábormagyar nótavilágzene

A Dankó Rádió ott van Magyarország leghallgatottabb rádiói között

A magyar zene rádiója, a Dankó Rádió 2024 júliusa óta folyamatosan emelkedő tendenciát mutat mind a napi, mind a heti rendszerességgel hallgatók számát tekintve, közönségaránya pedig megduplázódott a magyar népesség 15 évnél idősebb korosztályában az elmúlt egy év azonos időszakát tekintve.

2025. 08. 28. 14:21
A Dankó Rádió büszke változatos zenei palettájára Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula
A változatos zenei palettájára büszke Dankó Rádió legnépszerűbb operettslágerei, örökzöld dallamai, magyar nótái, illetve cigány-, nép- és világzenei kínálata az elmúlt egy év hallgatottsági adatai alapján számos új hallgatót győztek meg: mintegy 333 ezren csatlakoznak be a napi adásokba, míg – szintén folyamatosan növekvő tendenciát mutatva – heti szinten több mint 670 ezren hallgatnak bele a rádió adásába.

Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója (Fotó: Zih Zsolt)

A Dankó Rádió népszerű a hallgatók körében

Örömmel látjuk, hogy a Dankó család soha nem látott számban gyarapodott az elmúlt esztendőben. A hallgatottsági adatok bizonyságul szolgálnak arra, hogy a magyar zenei örökség nem csupán múlt, hanem élő, jövőt formáló erő. A Dankó Rádió az éteren keresztül nap mint nap bizonyítja, hogy zenei kínálatával, tematikus műsoraival kiemelt figyelemre méltó. A nemzeti identitás fontos őrzőjeként a rádió az online térben is aktív, hallgatótáborához hasonlóan népes és aktív követői köre van a közösségi médiában is

– fogalmazott Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója.

A Dankó Rádión a hallgatással eltöltött idő aránya is kiemelkedő: május, június és július hónapok eredményei megduplázódtak az előző év azonos időszakához képest.

A Dankó Rádió országszerte több mint 53 frekvencián érhető el.

 

 

 

