A Dankó Rádió ott van Magyarország leghallgatottabb rádiói között

A változatos zenei palettájára büszke Dankó Rádió legnépszerűbb operettslágerei, örökzöld dallamai, magyar nótái, illetve cigány-, nép- és világzenei kínálata az elmúlt egy év hallgatottsági adatai alapján számos új hallgatót győztek meg: mintegy 333 ezren csatlakoznak be a napi adásokba, míg – szintén folyamatosan növekvő tendenciát mutatva – heti szinten több mint 670 ezren hallgatnak bele a rádió adásába.
A Dankó Rádió népszerű a hallgatók körében
Örömmel látjuk, hogy a Dankó család soha nem látott számban gyarapodott az elmúlt esztendőben. A hallgatottsági adatok bizonyságul szolgálnak arra, hogy a magyar zenei örökség nem csupán múlt, hanem élő, jövőt formáló erő. A Dankó Rádió az éteren keresztül nap mint nap bizonyítja, hogy zenei kínálatával, tematikus műsoraival kiemelt figyelemre méltó. A nemzeti identitás fontos őrzőjeként a rádió az online térben is aktív, hallgatótáborához hasonlóan népes és aktív követői köre van a közösségi médiában is
– fogalmazott Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója.