Még sincs vége a Stranger Thingsnek?

A Stranger Things utolsó évadáról szóló dokumentumfilmet Martina Radwan rendezte, aki egy teljes évet töltött a forgatáson, és személyes hangvételű nyilatkozatában háláját fejezte ki a Duffer testvéreknek a bizalomért.

A Stranger Things dokumentumfiilm január 12-én debütál a Netflixen (Forrás: Netflix)

Beleshetünk a Stranger Things fináléjának kulisszái mögé

Elmondása szerint különleges élmény volt testközelből figyelni, ahogy az alkotók és a stáb egy évtizednyi közös munka tapasztalatát kamatoztatva feszegetik a televíziós történetmesélés határait – írja a Mafab cikkében.

Az előzetes a sorozat utolsó felolvasópróbájának képeivel indul, miközben Ross Duffer hangja hallható:

Nagyon nehéz volt ezeknek a karaktereknek az utolsó mondatait megírni.

Matt Duffer ehhez hozzáteszi: „Leginkább arra emlékszem, amikor egyszerűen leírtam, hogy »Sorozat vége«. Annak a két szónak volt a legnagyobb súlya.”

A Duffer testvérek szerint a dokumentumfilm célja, hogy visszahozza a klasszikus, részletes kulisszák mögötti történetmesélést, amely egykor őket is inspirálta arra, hogy filmes pályára lépjenek.