Még sincs vége a Stranger Thingsnek?

A Stranger Things utolsó évadáról szóló dokumentumfilmet Martina Radwan rendezte, aki egy teljes évet töltött a forgatáson, és személyes hangvételű nyilatkozatában háláját fejezte ki a Duffer testvéreknek a bizalomért.
Beleshetünk a Stranger Things fináléjának kulisszái mögé
Elmondása szerint különleges élmény volt testközelből figyelni, ahogy az alkotók és a stáb egy évtizednyi közös munka tapasztalatát kamatoztatva feszegetik a televíziós történetmesélés határait – írja a Mafab cikkében.
Az előzetes a sorozat utolsó felolvasópróbájának képeivel indul, miközben Ross Duffer hangja hallható:
Nagyon nehéz volt ezeknek a karaktereknek az utolsó mondatait megírni.
Matt Duffer ehhez hozzáteszi: „Leginkább arra emlékszem, amikor egyszerűen leírtam, hogy »Sorozat vége«. Annak a két szónak volt a legnagyobb súlya.”
A Duffer testvérek szerint a dokumentumfilm célja, hogy visszahozza a klasszikus, részletes kulisszák mögötti történetmesélést, amely egykor őket is inspirálta arra, hogy filmes pályára lépjenek.
A dokumentumfilm január 12-én kerül fel a platformra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!