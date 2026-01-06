stranger things (sorozat)sorozatdokumentumfilmNetflix

Még sincs vége a Stranger Thingsnek?

Nem, nem lesz másik fináléja a kultikus sorozatnak, a Netflix mással rukkolt elő. Bejelentette a Stranger Things 5. évadának készítését bemutató dokumentumfilmet, amelynek előzetesét is közzétette.

2026. 01. 06. 9:47
Forrás: Netflix
A Stranger Things utolsó évadáról szóló dokumentumfilmet Martina Radwan rendezte, aki egy teljes évet töltött a forgatáson, és személyes hangvételű nyilatkozatában háláját fejezte ki a Duffer testvéreknek a bizalomért. 

Mégsincs vége a Stranger Thingsnek?
A Stranger Things dokumentumfiilm január 12-én debütál a Netflixen (Forrás: Netflix)

Beleshetünk a Stranger Things fináléjának kulisszái mögé

Elmondása szerint különleges élmény volt testközelből figyelni, ahogy az alkotók és a stáb egy évtizednyi közös munka tapasztalatát kamatoztatva feszegetik a televíziós történetmesélés határait – írja a Mafab cikkében.

Az előzetes a sorozat utolsó felolvasópróbájának képeivel indul, miközben Ross Duffer hangja hallható: 

Nagyon nehéz volt ezeknek a karaktereknek az utolsó mondatait megírni.

Matt Duffer ehhez hozzáteszi: „Leginkább arra emlékszem, amikor egyszerűen leírtam, hogy »Sorozat vége«. Annak a két szónak volt a legnagyobb súlya.”

A Duffer testvérek szerint a dokumentumfilm célja, hogy visszahozza a klasszikus, részletes kulisszák mögötti történetmesélést, amely egykor őket is inspirálta arra, hogy filmes pályára lépjenek.

A dokumentumfilm január 12-én kerül fel a platformra.

 

