A Stranger Things befejezése megválaszolta, mivel fognak tovább küzdeni a hősök

A Stephen King, John Carpenter, Steven Spielberg vagy éppen Wes Craven kézjegyeit, hangulatvilágát és visszatérő témáit ügyesen vegyítő sorozat sikerét elsősorban a nosztalgiára szokás visszavezetni, ami bizonyosan nem elhanyagolható szempont, de önmagában mégis vajmi kevés magyarázat. A Stranger Things egyértelmű hommage-jellege mellett legalább ennyire fontos volt maga a rejtély és az eldugott amerikai kisváros szerethető lakói, élükön a gyerekszereplőkkel (Will, Tizi, Mike, Dustin, stb.) és a mogorva, de melegszívű Hopper rendőrkapitánnyal.

Will járja be az egyik legnagyobb utat a Stranger Things öt évada alatt, Noah Schnapp pedig végig kiemelkedő alakítást nyújt a szerepben. Forrás: Netflix

Stranger Things: túl a fantáziabirodalmak szörnyein

A második évad talán a leginkább önismétlő, dacára annak, hogy a karakterek közötti kapcsolatok logikus és kézenfekvő módon fejlődtek tovább. A harmadik évadban az oroszok is megérkeztek a spájzba, és ekkor sokan elkönyvelhettük, hogy a Stranger Things egy egyenletes minőséget, ismerős biztonságérzetet sugalló sorozat, amitől azonban nem érdemes többet várni. Narratív szempontból nem olyan érdekes, egyszerűen csak szerethetőek az önmagukat kereső karakterek (a gyerekeket leginkább az önmagukba vetett hit, a tinédzsereket a felnőtté válás, a felnőtteket pedig a traumákkal való szembenézések mozgatják), akiket az alkotók folyamatosan beledobnak valamilyen nehéz helyzetbe.

Közel tíz év alatt annyira hozzánk nőttek, hogy a csapat gerincét adó figurák tulajdonképpen az utolsó évad után is vígan élnek – ettől csökken a feszültség, viszont továbbra is biztonságban érzi magát a néző.

A negyedik, általam is toronymagasan a legjobbnak tartott évad azért is tudott kiemelkedni a sorozat évadaiból, mert a megszokott biztonsági játék mellett a Duffer testvérek minden korábbi tudásunkat megkérdőjelezték a Hellyel lefelével kapcsolatban azzal, hogy kreáltak egy igazán félelmetes gonoszt is, Vecnát, és nem voltak restek megölni egy olyan fontos karaktert sem, akikért igazán rajongott a közönség. A negyedik felvonás hangulatában is sokkal félelmetesebb, erőszakosabb és horrorisztikusabb lett, de leginkább grandiózus, tele emlékezetes jelenetekkel, mint amikor Max a Running Up That Hill című dal segítségével talál ki Vecna fogságából (és ezzel Kate Bush dalát újra a slágerlisták csúcsára repítette), vagy amikor Eddie a Metallicától a Master of Puppetset játszva vonja magára a Hellyel lefelé szörnyeinek figyelmét.