A Strangert Things vége után csak ezzel a sorozattal tudunk majd vigasztalódni

Stephen King Az című regénye nem véletlenül számít az életmű egyik sarokkövének: a könyv horrorja nem kizárólag Pennywise alakjából fakad, hanem abból a feszültségből, ami a gyerekek és a felnőttek világa között húzódik, miközben roppant alapossággal bontja ki azt a közeget, amelyben ezek az események újra és újra megtörténhetnek. Derry emlékező és felejtő tér egyszerre: a traumák felhalmozódnak, majd eltűnnek a kollektív tudat felszínéről, és a félelem felemészt minden karaktert, aki nem képes valahogy szembenézni vele. Ezek a témák ikerrel domborodtak ki Andy Muschietti két Az mozifilmjében is, amelyek a regény szerkezetét leegyszerűsítve, két különálló idősíkra bontva mesélték el a történetet. Az előzménysorozattal lehetőség adódott volna rá, hogy a rendező a testvérével kiegészülve (Barbara korábban csak producerként volt jelen, de a sorozatot íróként is jegyzi) a regényekhez hasonló mélységekbe ásson, elsősorban a karakterek lelkivilágába, de ők ehelyett inkább Derry és a Krajcáros Bohóc mitológiájában merültek el alaposabban, ami érthető választás volt annak tudatában, hogy egyikük sem rendelkezik King írói vénájával.

Pennywise a sorozatban is hátborzongató szörnyeteg Forrás: HBO Max

A HBO Max a Netflix babérjaira tör az új Stephen King-sorozattal

A mozifilmek jelentős sikere leginkább annak volt köszönhető, hogy működtek horrorként és látványos blockbusterként is, képesek voltak egyszerre megszólítani a műfaj rajongóit és a szélesebb közönséget is: Pennywise ijesztő maradt, de nem szőtt át minden képkockát a nyomasztó rettegés. Az It: Welcome to Derry ezt az örökséget viszi tovább, immár sorozatformában, sokkal nagyobb narratív mozgástérrel, amit viszont csak részben használ ki: az új karakterekben nincs meg King regénybeli alakjainak részletgazdag háttere, de ahhoz elég következetesen vannak felépítve, hogy szurkolni tudjunk nekik, főleg miután rögtön az első részben döbbenetes mészárlás történik, ami után joggal érezhetjük az, hogy senki sincs biztonságban.

Ehhez képest kissé csalódás, hogy a továbbiakban az alkotók már nagyon csínján bánnak az áldozatokkal, meglepő módon majdnem minden fontosabb karakter életben marad az utolsó részekig.

Miként számos King-történetben, úgy a sorozatban is a gyerekek és a felnőttek viszonya az egyik fő mozgatórugó. A regényben a gyerekek érzékenysége és a felnőttek közömbössége együtt hozza létre a horror alaphelyzetét, a sorozat ehhez képest kevésbé rajzol éles határvonalakat, miután a borzalomnak ezúttal a felnőttek is az aktív részeseivé válnak, élükön néhány lelkiismeretes szülővel. Nemcsak a gyerekszereplők, hanem a városba költöző fekete család is fokozatosan szembesül vele, hogy Derryben léteznek kimondatlan szabályok, olyan dolgokról, amikről nem beszélünk, vagy amit szánt szándékkal észre sem veszünk.