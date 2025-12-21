A meggyilkolt Rob Reiner legjobb filmjei: van amiről nem is tudtad, hogy ő rendezte

Rob Reiner szinte minden jelentős filmes műfajban kipróbálta magát. Pályája során a „mockumentary” műfaját megteremtő szatírától kezdve a comming of age és thriller történeteken át a klasszikus romantikus komédiákig és a politikai drámákig terjedt a skálája. Reiner mint egy jó festő, mindig a megfelelő tónust kereste, és ezt legtöbbször meg is találta, nincsenek messziről kiáltó, egyértelműen felismerhető szerzői kézjegyei, egyszerűen csak piszok jó filmeket készített, főként a 80-as évek második, és a 90-es évek első felében.

Rob Reiner a 80-as évek elejére már rengeteg tapasztalattal rendelkezett a show-biznisz világáról de hollywoodi karrierje még csak ekkoriban indult el. Forrás: TMDb

Rob Reiner nagy áttörése: A turné (1984)

A Spinal Tap nevű brit heavy metal zenekar amerikai turnéra indul, hogy bemutassa új albumát, miközben egy dokumentumfilmes stáb végigkíséri őket. A koncertkörút azonban sorozatos technikai bakikba, félreértésekbe és egyre abszurdabb helyzetekbe fullad: eltűnő dobosok, használhatatlan díszletek, értelmezhetetlen dalszövegek és kiüresedett arénák jelzik, hogy a zenekar fénykora már rég mögöttük van. A kamera előtt kibomló hétköznapok fokozatosan leplezik le a rockmítosz mögötti kicsinyes konfliktusokat és törékeny egókat.

Rob Reiner műfajteremtő ál-dokumentumfilmje (mockumentary) nem egyszerű zenészparódia, hanem kíméletlen pontosságú látlelet a popkultúra önáltatásáról.

A film teljes komolysággal kezeli a legnagyobb ostobaságokat is: a szereplők soha nem viccelnek, a nevetségessé válás kizárólag a helyzetekből és a karakterek korlátoltságából fakad. Az improvizatív dialógusok és a dokumentarista forma hitelessé teszi a szatírát, amibn a rock’n’roll lázadásból rutinszerű önismétlés lett. A filmnek idén érkezett meg a folytatása, a harmadik részt pedig jövőre tervezték bemutatni, ironikus módon ezek a filmek egyben Rob Reiner utolsó rendezései is.

Rob Reiner a John Hughes tinikomédiáit idéző műfajban is otthonosan mozgott. Forrás: TMDb

Tuti dolog (1985)

Gib (John Cusack) elszántan indul el egyeteméről Kaliforniába, hogy egy ismeretlen lánytól megkapja „a tuti dolgot”, útitársa azonban mellé szegődik Alison (Daphne Zuniga), akivel kezdetben kölcsönösen idegesítik egymást. Az országon átívelő utazás során a kínos helyzetek, félresikerült randik és véletlen találkozások lassan átformálják kapcsolatukat, és a kezdeti ellenszenv fokozatosan valódi kötődéssé alakul.