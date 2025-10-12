Diane Keaton legjobb filmjei: néhányról nem is hallottál még, pedig kellett volna

Bár elévülhetetlen klasszikus, Coppola Keresztapa-trilógiáját nem vettük szigorúan a „Keaton-filmek” közé; illetve Woody Allen több korai filmje is kimarad a listából, noha olyan darabokról van szó, mint a Játszd újra, Sam! vagy a Tolsztojt parodizáló Szerelem és halál. Listánkban inkább azokra a filmekre koncentráltunk, amelyek kifejezetten Diane Keaton karakterére építettek: nem mindegyikük klasszikus, de jellemzően sokat mutatnak a női tapasztalatokról, és ezek a filmek ezzel együtt helyezték reflektorfénybe az emancipált modern női karakter összetettségét és kihívásait, sokszor – szerencsés módon – különösebb értékítélet nélkül.

Diane Keaton és Woody Allen párosának legikonikusabb filmje, az Annie Hall. Forrás: TMDb

Annie Hall (1977)

Alvy Singer (Woody Allen) sikeres, de neurotikus humorista, aki New Yorkban él, és egykori kapcsolatát idézi fel Annie Hall-lal (Diane Keaton), a különc, spontán és bájos nővel, aki gyökeresen más, mint ő. A film mozaikos szerkezetben követi szerelmük kezdeti kibontakozását és lassú széthullását: együtt járnak moziba, filozofálnak, próbálnak együtt élni, majd elkerülhetetlenül eltávolodnak egymástól. Annie önállóbbá válik, Alvy pedig képtelen elfogadni, hogy nem kontrollálhat mindent – még a szerelmet sem.

Woody Allen filmje azzal rúgta fel teljesen a klasszikus romantikus vígjátékok hagyományos szerkezetét, hogy a történet nem lineárisan halad, szabadon keveredik a múlt és jelen, képzelet és valóság, és a vége sem feltétlenül az a happy end, amit várnánk.

Közben a Woody Allen sokszor sziporkázó humorral kommentálja az eseményeket, nemritkán lebontva a negyedik falat is. Diane Keaton természetes, ösztönös alakítása Annie-t nemcsak a korszak egyik fontos stílusikonjává, hanem a modern női karakterek archetípusává tette. Az Annie Hall a boldog szerelem helyett annak törékenységéről mesél – arról, hogy még a legmélyebb kapcsolat is elmúlhat, átalakulhat, és hogy az emlékek megszépítik a valóságot.

A három nővér: Diane Keaton, Mary Beth Hurt és Kristin Griffith. Forrás: TMDb

Belső terek/Vívódások/Szobabelsők (1978)

A történet középpontjában egy jómódú, értelmiségi család áll: az anya, Eve (Geraldine Page) tökéletességmániás, kontrolláló nő, aki képtelen feldolgozni férje, Arthur (E. G. Marshall) hirtelen döntését a válásukról. Három lánya, Joey (Mary Beth Hurt), Renata (Diane Keaton) és Flyn (Kristin Griffith) mind a maguk módján próbálnak megbirkózni a szülők válságával, miközben a saját életük is darabokra hullik.

A film a széthullás, az érzelmi elidegenedés és az önazonosság keresésének precíz, hideg szépségű tanulmánya: a minimalista díszletek, a fakó színek és a hosszú, statikus beállítások mind ezt a belső ürességet, a kommunikációképtelenséget hangsúlyozzák.

Minden mozdulat, minden szünet a kimondatlan feszültségekről beszél. A szereplők saját értelmiségi mivoltukba menekülnek, miközben képtelenek valódi kapcsolatot kialakítani – a film így a hetvenes évek Amerikájának egzisztenciális kiábrándultságát is tükrözi. A Belső terek különleges helyet foglal el Allen életművében: ez volt az első alkalom, hogy komoly drámai hangvételben próbálta feltérképezni a család és az identitás törékeny dinamikáját,elhagyva a korábbi vígjátéki jegyeket, és helyette egy Ingmar Bergman hatását tükröző, feszes kamaradrámát alkotott.