Bajnai Gordon egykori szövetségesével közösen kampányol Magyar Péter tatabányai jelöltje

A látszatra sem ügyelnek már Magyar Péterék, a képviselőjelöltjeik nyíltan együttműködnek a baloldal régi politikusaival. Erre példa Komárom-Esztergom vármegye 1. számú választókerülete, ahol Sopov Ildikó Éva indul a Tisza Párt színeiben az országgyűlési választáson. A tatabányai képviselőjelölt azzal a Cseke Gyulával tett közzé kampányvideót az ünnepek előtti napokban, aki köztudottan baloldali múlttal rendelkezik.

Amint azt korábban megírtuk, Cseke Gyuláné annak idején kampányolt a szocialisták mellett, férje, Cseke Gyula pedig a Szolidaritás Mozgalom elnökségi tagja, valamint 2014-ben az MSZP–DK–PM–Együtt önkormányzati képviselőjelöltje volt. Cseke Gyuláné baloldaliságát az is bizonyítja, hogy Facebook-oldalán a DK-s vezetésű Tatabánya polgármesteri hivatalát nevezte meg munkahelyként. Érdekes módon cikkünk megjelenése után Cseke eltüntette oldaláról az ezt bizonyító utalást. Az ünnepek előtt azonban bizonyossá vált, hogy Cseke Gyula és felesége a lelepleződését követően is aktív szerepet játszik a Tisza Párt kampányában.

Magyar Péternek nem probléma Csekéék baloldali múltja

Mindez azonban nem meglepő annak fényében, ahogyan Magyar Péter nyilatkozott a Cseke házaspárról a Tisza jelöltbemutató eseménye alkalmával. A Tisza-vezér elmondta, hogy a továbbiakban is szívesen látják soraikban Csekééket és számítanak segítségükre. Magyar ilyen bensőségesen fogalmazott a jelöltbemutató rendezvényükön (1:15:08-tól itt):

– Emlékezzünk meg Cseke Gyulánéról és Cseke Gyuláról is. Egy házaspárról beszélünk – jó szerencsét innen is, hogyha néztek minket –, a tatabányai szigetek oszlopos tagjai. Nagyon-nagyon sokszor találkoztunk velük önkéntesként, szigetesként, nekik is köszönjük, és ugyanúgy számítunk mindkettőjükre, azt mondhatom, itt az egész házaspárra, és a nagy sziget-közösségre, köszönjük nektek is! (…) Légy szíves, hogyha visszamentek most esetleg a választókerületbe, vagy ha nem is ma, akkor holnap vigyétek üdvözletünket a többieknek is, a tatabányaiaknak is, a Cseke családnak és a többi szigetesnek is.

Bajnai szövetségese

Cseke Gyuláról megírtuk korábban, hogy a volt szocialista miniszterelnök és a minap Magyar kampánya mögé nyíltan is beleálló Bajnai Gordon szövetségese volt 2014-től. A balliberális választási szövetség oszlopos tagja volt az Együtt nevű párt, amit Bajnai gründolt. Cseke elkötelezettségét jellemezte, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökségi tagjává választották 2014 őszén, ahol többek között Szabó Szabolcs csepeli baloldali országgyűlési képviselővel is együtt dolgozott. Szabó 2014-ben és 2018-an is a Bajnai által alapított Együtt jelöltjeként jutott parlamenti mandátumhoz. Baloldali elköteleződését bizonyítja az is, hogy Cseke Gyula a 2014-es önkormányzati választáson az MSZP–DK–PM–Együtt jelöltje volt Tatabánya 3. számú egyéni választókerületében, ahol azonban csak a második helyet sikerült megszereznie a Fidesz–KDNP jelöltje mögött.

Baloldali házaspárok a Tisza mellett

Cseke Gyuláék nem az egyetlen baloldali házaspár Magyarék belső körében, a minap Kéri László, Gyurcsány Ferenc korábbi személyes tanácsadója bukott le, ugyanis a Ripost fotókat közölt arról, hogy a baloldali politológus rendszeres vendég a Tisza Párt székházában. Radnai Márk, a Tisza alelnöke Kérit „az első tiszás” névvel illette. Közben felesége, a közgazdász Petschnig Mária Zita – aki szintén Gyurcsány bizalmasa volt – a Tisza-szigetek vendégeként visszatérően a családokkal kapcsolatos megszorításokat szorgalmaz.