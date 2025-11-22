MSZPbaloldalTatabánya

Itt az újabb baloldali jelölt: Bajnaiék szövetségeseként politizált 2014-ben a Tisza egyik tatabányai aspiránsának férje

Régi baloldali aktivista Magyar Péter egyik tatabányai előválasztási jelöltje. Cseke Gyuláné korábban kampányolt a szocialisták mellett, férje, Cseke Gyula pedig a Szolidaritás Mozgalom elnökségi tagja, valamint 2014-ben az MSZP–DK–PM–Együtt önkormányzati képviselőjelöltje volt.

Munkatársunktól
2025. 11. 22. 6:50
Fotók: YouTube / MTI – Montázs: Magyar Nemzet
A tatabányai választókerület egyik tiszás jelöltaspiránsa, Cseke Gyuláné pénzügyi tanácsadóként és vállalkozóként hivatkozik magára hivatalos bemutatkozásában, a Facebook-oldalán ugyanakkor a DK-s vezetésű Tatabánya polgármesteri hivatalát nevezte meg munkahelyként. Cseke Gyuláné egy igazi baloldali politikusjelölt, aki már 2014-ben a baloldal mellett kampányolt, amikor megosztotta az MSZP aláírásgyűjtésre buzdító posztját.

A Tisza jelöltségére pályázó nő férje is harcedzett baloldali: Cseke Gyula a 2014-es önkormányzati választáson az MSZP–DK–PM–Együtt jelöltje volt Tatabánya 3. számú egyéni választókerületében, ahol a második helyen végzett a Fidesz–KDNP jelöltje mögött. 

A balliberális választási szövetség oszlopos tagja volt az Együtt nevű párt, amit Bajnai Gordon egykori miniszterelnök gründolt. Cseke elkötelezettségét jellemzi, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökségi tagjává választották 2014 őszén, ahol többek között Szabó Szabolcs csepeli baloldali országgyűlési képviselővel is együtt dolgozott. Szabó 2014-ben és 2018-an is a Bajnai által alapított Együtt jelöltjeként jutott parlamenti mandátumhoz.

 

A fentiek alapján nem meglepő, hogy Cseke Gyuláné 2010 után maga is többször népszerűsítette Facebook-oldalán a Szolidaritás Mozgalom tatabányai eseményeit és rendezvényeit.

Tatabánya nem egyedi eset, a napokban számos híradás jelent meg a sajtóban, így a Magyar Nemzetben is arról, hogy a Tisza Párt előválasztási listáján hemzsegnek a régi balliberális káderek, akik az MSZP és az egykori SZDSZ környékén politizáltak, vagy jó gazdasági kapcsolataik voltak a 2010 előtti kormányokkal, illetve családi hátterükkel kötődnek a baloldal régi hazai szereplőihez.

 

               
       
       
       

