Tavaly fél Európa fapadosra ült

A piacvezető Ryanair decemberben 14,5 millió utast szolgált ki, ami 7 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az ír fapados gépeinek kihasználtsága a megnövekedett járatszám mellett is stabilan 92 százalékon maradt. Éves szinten a dublini székhelyű vállalat 206,5 millió jegyet értékesített, ezzel 5 százalékos bővülést ért el a 2025-ös naptári évben, írja a Világgazdaság.

A Ryanair és a Wizz Air is erősen zárta az évet, a két fapados összesen 275 millió utast szállított 2025-ben. Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock

Elképesztő Wizz Air és Ryanair emelkedés

Még ennél is látványosabb növekedést produkált a magyar gyökerű Wizz Air. Váradi József légitársasága decemberben 5,85 millió utast szállított, ami kiemelkedő, 15,5 százalékos ugrást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva. A vállalat a kapacitásait is jelentősen, 16,3 százalékkal bővítette az év utolsó hónapjában, így a járatok töltöttsége minimálisan, 0,6 százalékponttal 85,9 százalékra mérséklődött.

A 2025-ös év egészét tekintve a Wizz Air összesen 68,59 millió utast üdvözölhetett a fedélzeten, ami 9,1 százalékos növekedésnek felel meg. A társaság lendülete idén sem törik meg: a nyári szezonra újabb 15 repülőgéppel bővítik flottájukat több európai bázisukon, miközben az AS Roma labdarúgócsapatának főszponzoraként a márkaismertség növelésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

A Wizz Air decemberben jelentette be, hogy az idei nyári szezonban újabb 15 géppel bővíti a lutoni, római, tiranai és varsói bázisain meglévő flottáját. A vállalat az év végén az olasz élvonalban szereplő sztárcsapat, az AS Roma főszponzorává vált.

A Ryanair részvényei 0,5 százalékot emelkedtek a hétfői tőzsdei kereskedés elején, míg a Wizz Air kurzusa 0,4 százalékot ereszkedett.

