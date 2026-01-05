wizz airbudapestryanaireurópa

Tavaly fél Európa fapadosra ült

Példátlan utazási kedv jellemezte a 2025-ös évet Európában, amelynek legnagyobb nyertesei a diszkont légitársaságok voltak. A legfrissebb adatok szerint a kontinens két meghatározó szereplője, a Ryanair és a magyar hátterű Wizz Air összesen 275 millió utast szállított az év során. A decemberi ünnepi időszak különösen erősnek bizonyult, mindkét vállalat jelentős forgalomnövekedést könyvelhetett el.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 15:25
Illusztráció Fotó: Julien Warnand Forrás: MTI/EPA
A piacvezető Ryanair decemberben 14,5 millió utast szolgált ki, ami 7 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az ír fapados gépeinek kihasználtsága a megnövekedett járatszám mellett is stabilan 92 százalékon maradt. Éves szinten a dublini székhelyű vállalat 206,5 millió jegyet értékesített, ezzel 5 százalékos bővülést ért el a 2025-ös naptári évben, írja a Világgazdaság.

A Ryanair és a Wizz Air is erősen zárta az évet, a két fapados összesen 275 millió utast szállított 2025-ben. Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock
Elképesztő Wizz Air és Ryanair emelkedés

Még ennél is látványosabb növekedést produkált a magyar gyökerű Wizz Air. Váradi József légitársasága decemberben 5,85 millió utast szállított, ami kiemelkedő, 15,5 százalékos ugrást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva. A vállalat a kapacitásait is jelentősen, 16,3 százalékkal bővítette az év utolsó hónapjában, így a járatok töltöttsége minimálisan, 0,6 százalékponttal 85,9 százalékra mérséklődött.

A 2025-ös év egészét tekintve a Wizz Air összesen 68,59 millió utast üdvözölhetett a fedélzeten, ami 9,1 százalékos növekedésnek felel meg. A társaság lendülete idén sem törik meg: a nyári szezonra újabb 15 repülőgéppel bővítik flottájukat több európai bázisukon, miközben az AS Roma labdarúgócsapatának főszponzoraként a márkaismertség növelésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

A Wizz Air decemberben jelentette be, hogy az idei nyári szezonban újabb 15 géppel bővíti a lutoni, római, tiranai és varsói bázisain meglévő flottáját. A vállalat az év végén az olasz élvonalban szereplő sztárcsapat, az AS Roma főszponzorává vált.

A Ryanair részvényei 0,5 százalékot emelkedtek a hétfői tőzsdei kereskedés elején, míg a Wizz Air kurzusa 0,4 százalékot ereszkedett.

Legolcsóbb utazási célpontok 2026-ban: Budapest már drága, Tiranát javasolják helyette

Ahogy a népszerű úti célok egyre drágábbak lesznek, új alternatívák jelennek meg. A Ynet Global annak nézett utána, hogy 2026-ban Mykonos vagy Prága helyett hova repülhetnek majd az utazók, hogy hasonló élményben legyen részük, sokkal alacsonyabb áron. Ezen a listán Budapest is helyet kapott, csak mint túl drága úti célpont.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: MTI/EPA Julien Warnand

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.