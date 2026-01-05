A Népszava munkatársa nekiment kollégáinak, akik kérdeztek Orbán Viktortól

– A Népszava?... Nincs – mondta Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára, miután a lap nem ment el Orbán Viktor miniszterelnök hétfői nemzetközi sajtótájékoztatójára.

Batka Zoltán, a Népszava munkatársa a közösségi oldalán azt írta, szerinte jó döntést hoztak a szerkesztőségben, mert, ahogy fogalmazott: „ez nem sajtótájékoztató, ez a sajtónyilvánosság elbábozása”. Az újságíró később úgy pontosította bejegyzését, hogy a távolmaradás nem szerkesztőségi döntés volt, mint kiderült, lett volna, aki megy, csak közbeszólt a járvány.

Batka Zoltán bejegyzésében élesen kritizálta azon kollégáit, akik elmentek az eseményre és kérdeztek a kormányfőtől.

Akik ebben részt vesznek, azok akaratlanul is a legjobb szándékuk ellenére is a nyilvánosság elpusztítását, lerombolását célul tűző népszínmű részei. A kollégák kérdései és a rá adott „válaszok” egyértelműen kirajzolják, hogy semmi értelme ennek

– írta az újságíró.

A Népszava bár nem volt jelen Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján, percről percre közvetítette az eseményt az internetes oldalán.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)