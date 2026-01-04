FC Barcelonahansi flickEspanyolSuperman

Lepatkányozták és kifütyülték a Barcelona hősét, Flick odaszúrt „Superman” miatt

Megerősítette előnyét az élen a La Ligában az FC Barcelona, miután szombat késő este ha nehezen is, de megnyerte a városi rangadót az Espanyol otthonában. Hansi Flick szerint a csapata nem érdemelt 2-0-s győzelmet a katalán derbin, ugyanakkor üzent a riválisoknak, és elegánsan odaszúrt az Espanyol szurkolóinak is, akik patkánynak gúnyolták és kifütyülték Joan Garcia kapust. Aki amúgy a bravúrjaival a Barcelona hőse volt a meccsen, és Superman lett belőle.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 6:58
Hansi Flick szerint a Barcelona nem érdemelt győzelmet az Espanyol ellen, Joan Garcia viszont a világ legjobb kapusa Fotó: MANAURE QUINTERO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csak a hajrában dőlt el az Espanyol–Barcelona derbi a La Liga 18. fordulójában, hiszen Dani Olmo a 86. percben szerezte meg a vezetést a Barcának, majd Robert Lewandowski a 90. percben szerzett találatával állította be a 2-0-s győzelmüket jelentő végeredményt. Hiába a két gólszerző, a Barcelona hőse ezen a meccsen a kapus volt, Joan Garcia, akit Hansi Flick a védelmébe vett a mérkőzés után, amiért kifütyülték őt, sőt lepatkányozták az Espanyol szurkolói.

Hiába gúnyolták patkánynak, Joan Garcia volt a Barcelona hőse az Espanyol elleni derbin, Flick szerint ő a világ legjobb kapusa
Hiába gúnyolták patkánynak, Joan Garcia volt a Barcelona hőse az Espanyol elleni derbin, Flick szerint ő a világ legjobb kapusa. Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Mint ismert, Joan Garcia tavaly nyáron igazolt a Barcelonához 25 millió euróért, addig utánpótláskorától kezdve az Espanyol játékosa volt. A 24 éves kapus most először lépett pályára volt csapata ellen, a hazai szurkolók pedig kifejezték utálatukat, amiért a városi riválishoz igazolt.

Patkány, fütty, Superman – hullámvasúton a Barca kapusa

Gyakorlatilag az egész mérkőzés alatt élő céltábla volt Joan Garcia, akit spanyol beszámolók szerint végig gúnyoltak az Espanyol szurkolói. Ennek voltak egészen látványos jelei is, például a nagy füttykoncert, ami fogadta őt a pályán, illetve a számos, patkányt ábrázoló molinó, amit egyértelműen neki címezve tartottak a magasba a lelátókon.

Joan Garcia a teljesítményével válaszolt, ugyanis nemcsak egyszerűen kapott gól nélkül hozta le a meccset, hanem nagy bravúrok sorozatát is bemutatta. A Mundo Deportivo odáig ment, hogy Supermannek nevezte őt a lefújás után egy véleménycikkben, kiemelve, hogy két földöntúli védése is volt, ami miatt az Espanyol játékosai nem akartak hinni a szemüknek.

Hansi Flick, a Barcelona edzője is egyértelművé tette, hogy Joan Garcia volt a meccs hőse.

– Az első dolog, amit tennem kell, hogy megköszönöm Joan Garciának. Ő a világ egyik legjobb kapusa – jelentette ki Flick. – És köszönet a játékosoknak is, akik a kispadról beszállva segítettek. Megszereztük a három pontot, és ez egy üzenet, amit a liga többi csapatának küldünk.

Nem érdemelt győzelmet a Barcelona Hansi Flick szerint

Flick elegánsan odaszúrt az Espanyol szurkolóinak, akik szidták Garciát, aki egyébként nem ült fel a provokációnak, és volt klubját tiszteletben tartva nem ünnepelte meg a Barcelona góljait.

– Azt hiszem, nem fogja elfelejteni, amit itt átélt, mert korábban az Espanyolban játszott, itt kapta meg a lehetőséget. De most már nálunk játszik, és ő volt az egyik ember, akinek a győzelmünk a leginkább köszönhető – fogalmazott.

A német edző egyébként nem volt elégedett a csapata játékával, sőt Flick szerint a Barcelona nem érdemelt győzelmet a rangadón.

– Figyelembe kell vennünk, hogy az Espanyol nagyon jó meccset játszott. Nem érdemeltünk győzelmet, de végül az a minőség, amit a cserék után a pályára tettünk, megnyerte nekünk a mérkőzést – összegzett Flick.

A Barcelona a sikerével megszilárdította az első helyét a La Ligában, jelenleg hét pont az előnye a ma a Betis ellen játszó Real Madrid előtt. A katalánokra nagy utazás vár, jövő szerdán ugyanis Szaúd-Arábiában lépnek pályára a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében az Athletic Bilbao ellen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.