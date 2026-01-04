Lepatkányozták és kifütyülték a Barcelona hősét, Flick odaszúrt „Superman” miatt

Csak a hajrában dőlt el az Espanyol–Barcelona derbi a La Liga 18. fordulójában, hiszen Dani Olmo a 86. percben szerezte meg a vezetést a Barcának, majd Robert Lewandowski a 90. percben szerzett találatával állította be a 2-0-s győzelmüket jelentő végeredményt. Hiába a két gólszerző, a Barcelona hőse ezen a meccsen a kapus volt, Joan Garcia, akit Hansi Flick a védelmébe vett a mérkőzés után, amiért kifütyülték őt, sőt lepatkányozták az Espanyol szurkolói.

Hiába gúnyolták patkánynak, Joan Garcia volt a Barcelona hőse az Espanyol elleni derbin, Flick szerint ő a világ legjobb kapusa. Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Mint ismert, Joan Garcia tavaly nyáron igazolt a Barcelonához 25 millió euróért, addig utánpótláskorától kezdve az Espanyol játékosa volt. A 24 éves kapus most először lépett pályára volt csapata ellen, a hazai szurkolók pedig kifejezték utálatukat, amiért a városi riválishoz igazolt.

Patkány, fütty, Superman – hullámvasúton a Barca kapusa

Gyakorlatilag az egész mérkőzés alatt élő céltábla volt Joan Garcia, akit spanyol beszámolók szerint végig gúnyoltak az Espanyol szurkolói. Ennek voltak egészen látványos jelei is, például a nagy füttykoncert, ami fogadta őt a pályán, illetve a számos, patkányt ábrázoló molinó, amit egyértelműen neki címezve tartottak a magasba a lelátókon.

-First match vs. former club

-Heavily booed by Espanyol fans

-Called a rat by fans with towels



An extremely hostile environment and Joan Garcia still dropped an absolute world-class performance 🤯 pic.twitter.com/dHUED4Mfxv — ESPN FC (@ESPNFC) January 3, 2026

Joan Garcia a teljesítményével válaszolt, ugyanis nemcsak egyszerűen kapott gól nélkül hozta le a meccset, hanem nagy bravúrok sorozatát is bemutatta. A Mundo Deportivo odáig ment, hogy Supermannek nevezte őt a lefújás után egy véleménycikkben, kiemelve, hogy két földöntúli védése is volt, ami miatt az Espanyol játékosai nem akartak hinni a szemüknek.

Hansi Flick, a Barcelona edzője is egyértelművé tette, hogy Joan Garcia volt a meccs hőse.

– Az első dolog, amit tennem kell, hogy megköszönöm Joan Garciának. Ő a világ egyik legjobb kapusa – jelentette ki Flick. – És köszönet a játékosoknak is, akik a kispadról beszállva segítettek. Megszereztük a három pontot, és ez egy üzenet, amit a liga többi csapatának küldünk.

Nem érdemelt győzelmet a Barcelona Hansi Flick szerint

Flick elegánsan odaszúrt az Espanyol szurkolóinak, akik szidták Garciát, aki egyébként nem ült fel a provokációnak, és volt klubját tiszteletben tartva nem ünnepelte meg a Barcelona góljait.

– Azt hiszem, nem fogja elfelejteni, amit itt átélt, mert korábban az Espanyolban játszott, itt kapta meg a lehetőséget. De most már nálunk játszik, és ő volt az egyik ember, akinek a győzelmünk a leginkább köszönhető – fogalmazott.

A német edző egyébként nem volt elégedett a csapata játékával, sőt Flick szerint a Barcelona nem érdemelt győzelmet a rangadón.