A végéig nyílt volt a rangadó, de növelte előnyét a Real Madrid előtt az FC Barcelona

Az új esztendő első hétvégéjén visszatért a spanyol labdarúgó-bajnokság. A La Liga a 18. fordulóval folytatódott, a címvédő – és a Real Madridot négy ponttal megelőzve a forduló előtt is listavezető – FC Barcelona pedig városi rangadóra készülhetett az Espanyol ellen. A katalán derbi az elmúlt években igencsak egyoldalúan alakult, a Barcelona 2009 óta veretlen ebben a párosításban, azonban az Espanyol reményeit táplálhatta, hogy a csapat 2025 utolsó öt mérkőzésén 15 pontot gyűjtött.

A spanyol bajnoki éllovas FC Barcelona és a spanyol középpályása, Pedri az Espanyol vendégeként kezdte az évet (Fotó: AFP/Manaure Quintero)

Mindkét csapatnak volt lehetősége

Az Espanyol stadionjában lejátszott meccs első helyzete a harmadik percben a Barcelona előtt adódhatott volna, Lamine Yamal beadása azonban hosszú volt Ferran Torresnek, így nem beszélhettünk komoly lehetőségről. Öt perccel később Fernando Calero révén a hazaiak próbálkoztak, ám a lövést egy védő blokkolni tudta.

A 13. minutumban az Espanyol szerb kapusa, Marko Dmitrovics védett nagyot Jules Kounde közeli, lapos lövésénél, majd hamarosan a házigazda futballistája, Roberto Fernandez hagyta ki a kihagyhatatlant. Később még Yamal lőtt, majd Torres fejelt az Espanyol kapuja mellé, a játékrész hajrájában pedig Carlos Romero fejelhetett ígéretes helyzetben, a léc alá tartó labdát azonban a Barcelona kapusa hárította. Mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, de szünetre gól nélküli állásnál vonultak a csapatok.

Hiába volt helyzete, Lamine Yamal (10) sem tudott gólt szerezni (Fotó: AFP/Manaure Quintero)

Hajrágólokkal nyert az FC Barcelona

A térfélcsere után szabadrúgást végezhetett el az Espanyol, Pere Milla azonban ha kevéssel is, de fölé lőtt. Kicsivel később Jules Kounde fejjel vette célba a hazaiak kapuját, de Dmitrovics-kapus bravúrral hárított. A folytatásban mindkét együttes próbálkozott, de csak nem akart összejönni az első gól.

Egészen a 86. percig: ekkor remekül továbbította a labdát Fermín López Dani Olmo felé, aki a tizenhatos vonalától a kapu jobb felső sarkába lőtt, vezetéshez juttatva a vendégeket. A végeredmény mégsem ekkor, hanem négy perccel később alakult ki: ismét Fermíntől indult az akció, Robert Lewandowski kapott labdát a kapu előterében, majd a lengyel köszönte szépen, és eltekerte azt a hiába vetődő Dmitrovics mellett.

A Barcelona ezzel 2-0-ra nyert, és pillanatnyilag hétpontnyi előnnyel elhúzott a vasárnap Madridban, a Real Betis ellen pályára lépő Real Madrid előtt.