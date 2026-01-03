la ligaEspanyolFC Barcelona

A végéig nyílt volt a rangadó, de növelte előnyét a Real Madrid előtt az FC Barcelona

Kétgólos vendégsikerrel zárult a katalán klubok összecsapása a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában. Az Espanyol és az FC Barcelona szombati mérkőzésén a 86. percben született meg az első találat, Dani Olmo góljával vezetett, végül Robert Lewandowski találatának köszönhetően 2-0-ra nyert a Barcelona.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 23:03
Az FC Barcelona mezét viselő Raphinha (balra) és az Espanyol-játékos Leandro Cabrera párharca a két csapat szombat esti találkozóján. Fotó: AFP/ Manaure Quintero
Az új esztendő első hétvégéjén visszatért a spanyol labdarúgó-bajnokság. A La Liga a 18. fordulóval folytatódott, a címvédő – és a Real Madridot négy ponttal megelőzve a forduló előtt is listavezető – FC Barcelona pedig városi rangadóra készülhetett az Espanyol ellen. A katalán derbi az elmúlt években igencsak egyoldalúan alakult, a Barcelona 2009 óta veretlen ebben a párosításban, azonban az Espanyol reményeit táplálhatta, hogy a csapat 2025 utolsó öt mérkőzésén 15 pontot gyűjtött.

A spanyol bajnoki éllovas FC Barcelona és a spanyol középpályása Pedri az Espanyol vendégeként kezdte az évet
Mindkét csapatnak volt lehetősége

Az Espanyol stadionjában lejátszott meccs első helyzete a harmadik percben a Barcelona előtt adódhatott volna, Lamine Yamal beadása azonban hosszú volt Ferran Torresnek, így nem beszélhettünk komoly lehetőségről. Öt perccel később Fernando Calero révén a hazaiak próbálkoztak, ám a lövést egy védő blokkolni tudta.

A 13. minutumban az Espanyol szerb kapusa, Marko Dmitrovics védett nagyot Jules Kounde közeli, lapos lövésénél, majd hamarosan a házigazda futballistája, Roberto Fernandez hagyta ki a kihagyhatatlant. Később még Yamal lőtt, majd Torres fejelt az Espanyol kapuja mellé, a játékrész hajrájában pedig Carlos Romero fejelhetett ígéretes helyzetben, a léc alá tartó labdát azonban a Barcelona kapusa hárította. Mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, de szünetre gól nélküli állásnál vonultak a csapatok.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal runs with the ball during the Spanish League football match between RCD Espanyol and FC Barcelona at RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on January 3, 2026. (Photo by MANAURE QUINTERO / AFP)
Hiába volt helyzete, Lamine Yamal (10) sem tudott gólt szerezni (Fotó: AFP/Manaure Quintero)

 

Hajrágólokkal nyert az FC Barcelona

A térfélcsere után szabadrúgást végezhetett el az Espanyol, Pere Milla azonban ha kevéssel is, de fölé lőtt. Kicsivel később Jules Kounde fejjel vette célba a hazaiak kapuját, de Dmitrovics-kapus bravúrral hárított. A folytatásban mindkét együttes próbálkozott, de csak nem akart összejönni az első gól. 

Egészen a 86. percig: ekkor remekül továbbította a labdát Fermín López Dani Olmo felé, aki a tizenhatos vonalától a kapu jobb felső sarkába lőtt, vezetéshez juttatva a vendégeket. A végeredmény mégsem ekkor, hanem négy perccel később alakult ki: ismét Fermíntől indult az akció, Robert Lewandowski kapott labdát a kapu előterében, majd a lengyel köszönte szépen, és eltekerte azt a hiába vetődő Dmitrovics mellett.

A Barcelona ezzel 2-0-ra nyert, és pillanatnyilag hétpontnyi előnnyel elhúzott a vasárnap Madridban, a Real Betis ellen pályára lépő Real Madrid előtt.

Az FC Barcelonára e meccs után utazás vár, a gárda ugyanis jövő szerdán a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében, az Athletic Bilbao ellen folytatja az idényt. A találkozót – a spanyol futball történetében nem először – Szaúd-Arábiában rendezik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

