Miért Szaúd-Arábiában rendezték az El Clásicót?

A spanyolok is költöztek

Spanyolországban sokáig oda-visszavágós rendszerben zajlott a Szuperkupa döntője, egy meccset természetesen hazai pályán, egyet pedig idegenben játszott a La Liga és a Király Kupa győztese. 2018-ban változás következett be, s már egy mérkőzésen dőlt el a trófea sorsa, és abban az évben fordult elő először az is, hogy külföldön rendezték meg a döntőt, mégpedig Marokkó adott otthont a Barcelona és a Sevilla csatájának.

Ez a lebonyolítás aztán csak egy évet élt meg, 2019-re négy csapatra növelték a spanyol Szuperkupa mezőnyét, amelyeknek elődöntőn és döntőn át vezetett az útjuk a trófeáig. A torna útja pedig azóta külföldre vezetett, a 2021-es év kivételével, amikor a koronavírus-járvány miatt három spanyol stadion fogadta be a csapatokat. 2020-ban és 2022-től kezdve Szaúd-Arábia volt és egészen 2029-ig biztosan lesz is a viadal házigazdája. A megegyezés értelmében minden egyes minitornáért cserébe harmincmillió (más források szerint negyvenmillió) euró folyik be a spanyol szövetség kasszájába.

Utóbbi vezetője természetesen nem ezzel indokolta a sokak által kritizált döntést. – Egy, a nyár közepén megrendezett, gyorsan felejthető meccsből egy nemzetközi eseményt hoztunk létre – örvendezett Luis Rubiales, a helyszínt illető aggályokra pedig így válaszolt: – Elkötelezettségünk, hogy segítsük a női futball fejlődését, ezért sokat teszünk itt. A többi politikai kérdés pedig nem tartozik a labdarúgáshoz.

Idén a Barcelona játékosai örültek Szaúd-Arábiában Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton

A spanyol szurkolókat nem hatotta meg ez a magyarázat, 2020-ban a később az elődöntőben elhasalt Valencia szurkolói közül mindössze huszonheten tették meg az utat a Közel-Keletre. Tavaly pedig az Athletic Bilbao azóta már visszavonult középpályása, Raul Garcia teljesen értelmetlennek nevezte az egészet, megjegyezve, hogy a futball ma már csak a pénzcsinálásról és a szponzorok bevonzásáról szól.

A kritikák amilyen gyorsan beérnek az egyik fülbe, olyan gyorsan távoznak a másikon, ezek ellenére is minden évben lezajlik a torna. Idén az Athletic Bilbao, a Mallorca, a Barcelona és a Real Madrid mérkőzött meg egymással Dzsiddában, és míg a rendezők többek között tűzijátékkal szórakoztatták a nézőket, a csapatok is kiszolgálták a közönséget. Az elődöntők öt gólt hoztak, a finálé, az idei első El Clásico hetet, ráadásul vitatott tizenegyes és piros lap is színesítette a Barcelona által 5-2-re megnyert múlt vasárnapi találkozót.

Szaúd-Arábia térnyerése pedig nem áll meg, francia és török meccseket is költöztettek már oda. Az idén nyáron lejáró szerződését várhatóan egy évvel meghosszabbító Cristiano Ronaldo után sztárok egész sora, köztük Karim Benzema, Sadio Mané, Roberto Firmino és Neymar is itteni csapatokat erősít, további érkezők is várhatók, és Ronaldo mellett Neymar is állítja, hogy a szaúdi liga erősebb az öt európai topliga közé sorolt franciánál. A futball mellett a Formula–1, a golf, a boksz és a pankráció eseményeinek egyre fontosabb helyszíne az arab ország, de a szaúdiak legnagyobb diadala, hogy a 2034-es labdarúgó-világbajnokságot is itt rendezik.