A Paks ellenfele különleges járművet küldött Ukrajna háborújába + videó

Az NB I 3. fordulójában a Paks 2-1-re nyert az Újpest otthonában, és a tabellán hát pontjával a második helyen áll az ugyancsak hétpontos Ferencváros ellen. Az ukrán bajnokságban még csak két forduló ment le, és a győzelemmel kezdő Polisszja Zsitomir meglepetésre pályaválasztóként 1-0-ra kikapott a Kolosz Kovalivka együttesétől. Igaz, a kulcsemberei nem léptek pályára, ők rápihentek a csütörtöki, Paks elleni Konferencialiga-selejtezős visszavágóra.

A Polisszja Zsitomir vereség után utazik el a Paks elleni visszavágóra (Forrás: X/Football UA)

A Paks ellenfele, a Polisszja Zsitomir a 26. tüzérdandárt segíti

A Paks ellenfele a háborús hírekbe is bekerült: a klub a BGV jótékonysági alapítvánnyal a híradások szerint egy különleges járművet adott át a Roman Dashkevics tábornok nevét viselő 26. tüzérdandárnak. Az átadás jelképes volt, azt nem lehet tudni, hogy milyen járműről van szó – ez érthető okokból hadititok Ukrajna Oroszország elleni háborújában –, csak azt, hogy Volodimir Olekszandrovics Ruszinov ezredes vette át. A fotókon és az eseményről közzétett videóban láthatjuk a Polisszja Zsitomir labdarúgóit is, vállukon az ukrán zászlóval.

Fénykép az eseményről (Forrás: Facebook/ФК Полісся/Житомир)

– Ez a jármű segíti a védelmezőinket a fronton betöltött fontos feladatok végrehajtásában. Köszönjük a harcosok bátorságát! Köszönjük mindenkinek, aki támogatja a seregünket! Együtt a győzelemig! Dicsőség Ukrajnának! – olvasható a jármű átadásáról kiadott közleményben a Polisszja Zsitomir honlapján.

Korábban írtunk arról, hogy a Polisszja Zsitomir elnöke a milliáros üzletember Gennagyij Butkevics, aki csapata minden győztes meccse után bemegy az öltözőben, és elmesél egy viccet. A Paks 3-0-s legyőzése után egy szexviccet mesélt...