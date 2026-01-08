Emelkedik a bölcsődei dolgozók és dajkák bére, mutatjuk a számokat + videó

– Idén a bölcsődei dolgozók bére is emelkedik – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kifejtette: a pedagógus munkakörben dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek 10 százalékos, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák és az intézmények működését segítő munkatársak pedig 15 százalékos béremelést kapnak.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Koncz Zsófia emlékeztetett, a kormány az elmúlt 15 évben szakított a vidéket és a kistelepüléseket háttérbe szorító politikával. Felhívta a figyelmet arra is, a bölcsődefejlesztések területén is tudatos irányváltás történt. – Oda vittünk bölcsődéket, ahol korábban nem voltak. Ma már 930 olyan településen működik bölcsőde, ahol 2010-ben még nem volt. Az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre. Magyarországon ma 4,7 millió ember dolgozik. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a nők foglalkoztatottsága is. A három év alatti gyermeket nevelő 25 és 49 év közötti anyák körében 67-ről 80 százalékra – sorolta az államtitkár, rámutatva:

ezért is van szükség a bölcsődékre, amelyek segítenek összehangolni a családi életet és a munkát.

– Az elmúlt 15 évben megdupláztuk a bölcsődei férőhelyek számát, ma már több mint 70 ezer férőhely áll rendelkezésre. A bölcsődei intézmények és szolgáltatások száma négy és félszeresére nőtt, és ma már több mint 1200 településen biztosított a bölcsődei ellátás. Míg 2010-ben csak minden 10. településen volt elérhető, ma már minden harmadikon, valamint az ország minden járásában elérhető a bölcsődei szolgáltatás – idézte fel.

Koncz Zsófia szerint a béremelések a mindennapokban is érezhetőek. – Egy 30 éve a pályán lévő középfokú végzettségű bölcsődei dolgozó bére havonta több mint 85 ezer forinttal, egy 20 éve dolgozó bölcsődei dajkáé pedig közel 65 ezer forinttal emelkedik – mutatott rá.