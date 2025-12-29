oktatási hivataltankötelezettséggyermek

Fontos határidő: január 19-ig kérhető az iskolakezdés halasztása

Döntési helyzetbe kerültek a szülők: elindult az iskolakezdés halasztására vagy előrehozására szolgáló kérelmek beadása.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 29. 12:11
Megnyílt december 29-én az Oktatási Hivatal (OH) informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek, a dokumentumokat 2026. január 19-ig lehet beadni.

20250901 Eger Elkezdődött a tanév Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap
Illusztráció Fotó: Huszár Márk / MW

Egy szülő (gyám) kérelmet nyújthat be, ha valamilyen okból úgy látja, hogy 

a következő tanévben tankötelessé váló (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között született) gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy ha azt látja indokoltnak, hogy még nem tanköteles (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született) gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát

– közölte az OH hétfőn az MTI-vel. Hozzátették: a szülő bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot, például a gyermek fejlettségét igazoló óvodai dokumentumot mellékelhet.

Megjegyezték, szükség esetén az OH gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság felmérje.

A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható

– hangsúlyozták.

Az OH honlapján már elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazással hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak; az űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek benyújtását és feldolgozását – írták.

A kérelmekről a döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján az OH hozza meg.

Az eljárásról és a kérelmek benyújtásáról bővebb tájékoztatás olvasható az OH honlapján a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa és a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban linken.

Borítókép: Illusztráció (MW)

               
       
       
       

