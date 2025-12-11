gimnáziumiOHközépiskolaadatok

Ezek a legjobb gimnáziumok, megjelent a friss rangsor

Kiderült, hogyan változott tavaly óta a legerősebb középiskolák sorrendje.

Forrás: MCC2025. 12. 11. 13:11
Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő országos gimnáziumi rangsor – tudatta lapunkkal a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Mint írták, a szervezet és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb száz intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be. Idén a kiadvány még több információ és kiegészítő alrangsort tartalmaz, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas rangsor mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló alrangsor, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló iskolai egészség- és diáksport rangsor is. 

Az országos listát idén is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti.

Az MCC-OH országos gimnáziumi rangsor összeállításakor több mint 400 iskolának az OH-ban meglévő közhiteles adatait vizsgálták meg, így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje. A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskoláknak, a tanároknak és az igazgatóknak is az elért teljesítményről.

A tavalyi tíz legjobb magyarországi középiskola díjazottjai  (Fotó: Havran Zoltán)

 

A rangsor első tíz helyezettje

 

1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest

2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest

3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest

4. Lovassy László Gimnázium – Veszprém

5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest

6. Szent István Gimnázium – Budapest

7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest

8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest

9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budaörs 

10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium – Budapest

Az elemzésben nem szerepelnek azok a technikumok, szakgimnáziumok, illetve egyéb intézmények, amelyekről nincsenek teljes körű adatok.

Lapunk beszámolt a tavalyi rangsorról is, amelyhez képest a képzeletbeli dobogó első két fokán nem történt változás. A tavalyi 3–4. helyezettek helyet cseréltek, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium esett vissza egy kicsit, de még így is a legjobb tíz között maradt, helyére az Eötvös József Gimnázium került. Négy helyezést javított a Szent István Gimnázium, így lett hatodik, új bekerülő a Balassi Bálint Gimnázium és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, és egyet lépett hátrébb az Apáczai.

 

Összehasonlítási szempontok

A módszertan, valamint az OH által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak: 

  • a gimnáziumba jelentkezők aránya, 
  • a középiskolába felvettek felvételi pontszáma, 
  • az országos kompetenciamérés eredménye, 
  • az érettségi vizsgák átlaga, 
  • az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, 
  • OKTV-eredmények 
  • és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét. 

A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb, legfrissebb adatokon alapuló értékelést adja a gimnáziumokról. 

A tervek szerint a rangsor az elkövetkező években is további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztve jelenik meg. A fejlesztési irányvonalak meghatározása során az MCC aktív szakmai párbeszédet folytat az érintett szakmai szereplőkkel. 

A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó 2026-os rangsor a december 11-én megjelent Mandiner különszámban olvasható. További részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon érhetők el.

A 2025/26-os tanévben a legkiemelkedőbb gimnáziumi eredményeket elismerő díjátadó gálát 2026. január 15-én rendezik meg a Várkert Bazárban – írta az MCC.

A tavalyi rangsorban a legjobb száz között 42 budapesti és 58 vidéki iskola kapott helyett. A vidéki intézmények között Pest vármegye teljesített a legerősebben, Győr-Moson-Sopron vármegye lett a második, a harmadik helyen pedig Hajdú-Bihar, Baranya és Bács-Kiskun vármegye osztoztak.

Borítókép: A Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának gratulál Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke a tavalyi díjátadó gálán (Fotó: Havran Zoltán)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

