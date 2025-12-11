Ezek a legjobb gimnáziumok, megjelent a friss rangsor

Lapunk beszámolt a tavalyi rangsorról is, amelyhez képest a képzeletbeli dobogó első két fokán nem történt változás. A tavalyi 3–4. helyezettek helyet cseréltek, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium esett vissza egy kicsit, de még így is a legjobb tíz között maradt, helyére az Eötvös József Gimnázium került. Négy helyezést javított a Szent István Gimnázium, így lett hatodik, új bekerülő a Balassi Bálint Gimnázium és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, és egyet lépett hátrébb az Apáczai.

Összehasonlítási szempontok

A módszertan, valamint az OH által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak:

a gimnáziumba jelentkezők aránya,

a középiskolába felvettek felvételi pontszáma,

az országos kompetenciamérés eredménye,

az érettségi vizsgák átlaga,

az emelt szintű érettségi vizsgák aránya,

OKTV-eredmények

és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét.

A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb, legfrissebb adatokon alapuló értékelést adja a gimnáziumokról.

A tervek szerint a rangsor az elkövetkező években is további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztve jelenik meg. A fejlesztési irányvonalak meghatározása során az MCC aktív szakmai párbeszédet folytat az érintett szakmai szereplőkkel.

A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó 2026-os rangsor a december 11-én megjelent Mandiner különszámban olvasható. További részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon érhetők el.

A 2025/26-os tanévben a legkiemelkedőbb gimnáziumi eredményeket elismerő díjátadó gálát 2026. január 15-én rendezik meg a Várkert Bazárban – írta az MCC.