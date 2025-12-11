Ezek a legjobb gimnáziumok, megjelent a friss rangsor

Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő országos gimnáziumi rangsor – tudatta lapunkkal a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Mint írták, a szervezet és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb száz intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be. Idén a kiadvány még több információ és kiegészítő alrangsort tartalmaz, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas rangsor mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló alrangsor, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló iskolai egészség- és diáksport rangsor is.
Az országos listát idén is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti.
Az MCC-OH országos gimnáziumi rangsor összeállításakor több mint 400 iskolának az OH-ban meglévő közhiteles adatait vizsgálták meg, így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje. A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskoláknak, a tanároknak és az igazgatóknak is az elért teljesítményről.
A rangsor első tíz helyezettje
1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest
3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest
4. Lovassy László Gimnázium – Veszprém
5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest
6. Szent István Gimnázium – Budapest
7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest
8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest
9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budaörs
10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium – Budapest
Az elemzésben nem szerepelnek azok a technikumok, szakgimnáziumok, illetve egyéb intézmények, amelyekről nincsenek teljes körű adatok.
Szóljon hozzá!
