Szilveszterkor Oroszország több hullámban indított pilóta nélküli járművel végrehajtott támadásokat. Odesszában több vészhelyzetet is rögzítettek: lezuhanó drónokat és törmeléket, tüzeket infrastrukturális létesítményekben, valamint lakóépületekben keletkezett károkat – számolt be az Origo.
Putyin újévi üdvözletébe beleremegett Ukrajna + videó
Szilveszter éjjel az orosz erők dróntámadást indítottak Odessza ellen. Robbanások rázták meg a várost.
Minden tüzet azonnal eloltottak, a mentők, a tűzszerészek és a közműszolgáltatók beavatkoztak Odesszában, ahol a robbanások helyi idő szerint 11.28 körül következtek be – jelentette a 24-es csatorna.
Az ukrán légierő 22.32-kor figyelmeztetett egy, a Fekete-tenger térségéből az odesszai régió felé, Bilhorod-Dnyisztrovszkij és Zatoka irányába tartó dróntámadásra. Később arról számoltak be, hogy ellenséges pilóta nélküli repülőgépek közelednek, majd újabb drónok érkeztek dél felől, az odesszai régióban található Tatarbunari település irányába.
Az odesszai regionális katasztrófavédelmi ügynökség jelentése szerint az energetikai infrastruktúrát érte támadás, és az egyik létesítményben tűz keletkezett.
A támadás következtében áramkimaradások léptek fel Odessza város kritikus fontosságú, az ellátást biztosító vállalatainál
– írta az OVA.
A helyszínen a mentőszolgálat jelen volt.
A támadás január 1-jén éjjel is folytatódott. A légierő arról számolt be, hogy a régiót tömeges dróntámadás érte.
Kijevben és környékén korábban is voltak robbanások.
December 31-én este az orosz hadsereg drónokkal támadta meg a kijevi térséget, és légvédelmi erőket is bevetettek. A légiriadót több járásban is elrendelték, a leghosszabb ideig Visorodban. Brovariban a riasztást az első robbanások után adták ki.
Borítókép: Támadás érte Odesszát (Fotó: AFP)
