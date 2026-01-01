Putyin újévi üdvözletébe beleremegett Ukrajna + videó

Minden tüzet azonnal eloltottak, a mentők, a tűzszerészek és a közműszolgáltatók beavatkoztak Odesszában, ahol a robbanások helyi idő szerint 11.28 körül következtek be – jelentette a 24-es csatorna.

Az ukrán légierő 22.32-kor figyelmeztetett egy, a Fekete-tenger térségéből az odesszai régió felé, Bilhorod-Dnyisztrovszkij és Zatoka irányába tartó dróntámadásra. Később arról számoltak be, hogy ellenséges pilóta nélküli repülőgépek közelednek, majd újabb drónok érkeztek dél felől, az odesszai régióban található Tatarbunari település irányába.