Rendkívüli

Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halott is lehet a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetben + videó

orosz erőktámadásrobbanásorosz-ukrán háborúOdessza

Putyin újévi üdvözletébe beleremegett Ukrajna + videó

Szilveszter éjjel az orosz erők dróntámadást indítottak Odessza ellen. Robbanások rázták meg a várost.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 9:33
Odesszát 2025. december 31-én éjszaka támadások érték Fotó: ARTUR SHVITS Forrás: ANADOLU
Szilveszterkor Oroszország több hullámban indított pilóta nélküli járművel végrehajtott támadásokat. Odesszában több vészhelyzetet is rögzítettek: lezuhanó drónokat és törmeléket, tüzeket infrastrukturális létesítményekben, valamint lakóépületekben keletkezett károkat – számolt be az Origo.

Szilveszter éjjel az orosz erők Odesszát támadták (Fotó: ARTUR SHVITS / ANADOLU)
Szilveszter éjjel az orosz erők Odesszát támadták (Fotó: Anadolu/Artur Shvits)

Minden tüzet azonnal eloltottak, a mentők, a tűzszerészek és a közműszolgáltatók beavatkoztak Odesszában, ahol a robbanások helyi idő szerint 11.28 körül következtek be – jelentette a 24-es csatorna.

Az ukrán légierő 22.32-kor figyelmeztetett egy, a Fekete-tenger térségéből az odesszai régió felé, Bilhorod-Dnyisztrovszkij és Zatoka irányába tartó dróntámadásra. Később arról számoltak be, hogy ellenséges pilóta nélküli repülőgépek közelednek, majd újabb drónok érkeztek dél felől, az odesszai régióban található Tatarbunari település irányába.

Az odesszai regionális katasztrófavédelmi ügynökség jelentése szerint az energetikai infrastruktúrát érte támadás, és az egyik létesítményben tűz keletkezett.

A támadás következtében áramkimaradások léptek fel Odessza város kritikus fontosságú, az ellátást biztosító vállalatainál
– írta az OVA.

A helyszínen a mentőszolgálat jelen volt.

A támadás január 1-jén éjjel is folytatódott. A légierő arról számolt be, hogy a régiót tömeges dróntámadás érte.

Kijevben és környékén korábban is voltak robbanások.

December 31-én este az orosz hadsereg drónokkal támadta meg a kijevi térséget, és légvédelmi erőket is bevetettek. A légiriadót több járásban is elrendelték, a leghosszabb ideig Visorodban. Brovariban a riasztást az első robbanások után adták ki.

Borítókép: Támadás érte Odesszát (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

