Rendkívüli

Orbán Viktor szilveszteri interjúban értékeli az évet – kövesse nálunk élőben! + videó

orosz-ukrán háborúodesszai régióorosz csapás

Hatalmas orosz csapás: egy csecsemő is megsérült

Az orosz hadsereg 127 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, a támadóeszközök közel 80 százalékát megsemmisítette a légvédelem. Az orosz csapásban azonban sokan megsebesültek, és infrastrukturális és energetikai objektumokban keletkeztek károk – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 11:37
Orosz csapásban megrongálódott lakás Ukrajnában Fotó: OLEKSANDR GIMANOV Forrás: AFP
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 101 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. Tizenegy helyszínen húsz drón célba talált – jelentette szerdán a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája a részleteket az orosz csapásról. A fennmaradó öt drón sorsáról nem szól a közlemény.

Az orosz csapásban több lakóház is megrongálódott
Fotó: AFP

December 31-én a hajnali órákban az orosz hadsereg harci drónokkal támadta Odesszát, hat ember, közöttük egy hét hónapos csecsemő megsebesült, lakóépületek és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg 

– közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség.

Két kerületben többszintes épületeket ért találat, az egyikben lakások borultak lángba. Néhány városrészben szünetel az áramszolgáltatás, több infrastrukturális létesítményben tartanak a helyreállítási munkálatok, emiatt egyes lakosok átmenetileg víz- és hőellátás nélkül maradtak 

– fűzte hozzá a városvezető.

A DD Geopolitics Telegram-csatorna arról számolt be, hogy az orosz hadsereg csapása megbénította a tengeri központot Csornomorszk városában, az odesszai régióban. A helyi közösségi médiában megjelent felvételek orosz támadó, pilóta nélküli repülőgépek éjszakai csapásáról a város kikötői infrastruktúráján. A célpontok az egyik kikötői terminál létesítményei voltak. 

Források szerint a támadás megrongálta az ellenőrzőpont épületét, az adminisztratív épületet és a terminál területén lévő szállítójárműveket.

Két civil megsebesült az éjszakai dróntámadásban a Kijevtől 80 kilométerre délre fekvő Bila Cerkva városában – tette közzé Mikola Kalasnyik megyei katonai kormányzó jelentését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Két többszintes lakóházban komoly károk keletkeztek.

Borítókép: Orosz csapásban megrongálódott lakás Ukrajnában (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

