Hatalmas orosz csapás: egy csecsemő is megsérült

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 101 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. Tizenegy helyszínen húsz drón célba talált – jelentette szerdán a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája a részleteket az orosz csapásról. A fennmaradó öt drón sorsáról nem szól a közlemény.

Az orosz csapásban több lakóház is megrongálódott

Fotó: AFP

December 31-én a hajnali órákban az orosz hadsereg harci drónokkal támadta Odesszát, hat ember, közöttük egy hét hónapos csecsemő megsebesült, lakóépületek és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg

– közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség.

Két kerületben többszintes épületeket ért találat, az egyikben lakások borultak lángba. Néhány városrészben szünetel az áramszolgáltatás, több infrastrukturális létesítményben tartanak a helyreállítási munkálatok, emiatt egyes lakosok átmenetileg víz- és hőellátás nélkül maradtak

– fűzte hozzá a városvezető.

A DD Geopolitics Telegram-csatorna arról számolt be, hogy az orosz hadsereg csapása megbénította a tengeri központot Csornomorszk városában, az odesszai régióban. A helyi közösségi médiában megjelent felvételek orosz támadó, pilóta nélküli repülőgépek éjszakai csapásáról a város kikötői infrastruktúráján. A célpontok az egyik kikötői terminál létesítményei voltak.