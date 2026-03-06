Egy héttel a háború kirobbanása után, így áll az iráni helyzet

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án, szombaton Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. A hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson, valamint a rakétaindítási képességeik megtépázása.
Légvédelmi fegyvereik eltűntek. Így nincs légierejük. Nincs légvédelmük. Minden repülőgépük eltűnt
– jelentette ki Trump. Az amerikai elnök hozzátette, hogy Irán rakétáinak hatvan százalékát és indítóberendezéseinek 64 százalékát megsemmisítették.
Amint kilőnek egy rakétát, négy percen belül eltalálják az indítóberendezést
– tette hozzá Trump egy, az észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság (MLS) győztes csapatát, az Inter Miamit ünneplő rendezvényen. Irán nukleáris programja és haditengerészete mellett Washington korábban az ország rakétaprogramját is kulcsfontosságú háborús célpontnak minősítette.
Az iráni Busehr légibázist is támadás érte
Brad Cooper admirális, a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka a bejelentéssel párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Irán jelenleg lényegesen kevesebb rakétát indít.
Ha visszatekintünk az elmúlt 24 órára, akkor a művelet kezdetéhez képest a ballisztikusrakéta-támadások száma az első nap óta 90 százalékkal csökkent [...] A drónok támadásai az első nap óta 83 százalékkal csökkentek
– fejtette ki a katonai vezető.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)
