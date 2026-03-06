Egy héttel a háború kirobbanása után, így áll az iráni helyzet

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án, szombaton Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. A hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson, valamint a rakétaindítási képességeik megtépázása.

Trump beszámolója szerint Irán rakétáinak 60 százalékát és indítóberendezéseinek 64 százalékát megsemmisítették

(Fotó: AFP)