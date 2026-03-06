Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

nukleáris fegyverLengyelországEurópaAmerika

Megszólalt Amerika Lengyelország nukleáris terveiről

Az amerikai hadügyi államtitkár-helyettes szerint Washington határozottan ellenezné, ha európai államok – például Lengyelország, Németország vagy a skandináv államok – saját nukleáris fegyvereket fejlesztenének. Elbridge Colby egyúttal azt is kétségbe vonta, hogy Franciaország képes lenne más európai országok számára hiteles nukleáris védőernyőt biztosítani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 16:41
Az egész emberiség számára végzetes következményekkel járna egy totális nukleáris háború (Fotó: AFP)
Elbridge Colby a lengyel elnök, Karol Nawrocki kijelentéseire reagált, aki korábban arról beszélt, hogy Lengyelország szeretne nukleáris fegyverekkel rendelkezni. Emellett Emmanuel Macron francia elnök felvetésére is kitért, amely szerint Franciaország nukleáris védőernyőt biztosíthatna az erre nyitott európai államok számára.

Elbridge Colby szerint Amerika ellenzi, hogy európai országok saját nukleáris fegyvereket fejlesszenek (Fotó: AFP)
Az amerikai tisztviselő szkeptikusan fogadta az Európából érkező nukleáris retorikát. Mint mondta, nincs hiteles információ arról, hogy európai kormányok valóban saját nukleáris fegyverek megszerzését terveznék – ami sértené a nukleáris fegyverek elterjedését tiltó szerződést. Szerinte inkább arról van szó, hogy az európai országok nagyobb szerepet szeretnének vállalni a biztonsági feladatokban.

Colby hangsúlyozta, hogy a brit és a francia nukleáris arzenál régóta fontos része a NATO elrettentő képességének. Ugyanakkor úgy véli, ezek nem helyettesíthetik az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciákat. 

Mint fogalmazott, a francia nukleáris elrettentő erő alapvetően Franciaország védelmére szolgál, és egészen más kérdés hiteles nukleáris védelmet biztosítani olyan országoknak, amelyek akár több száz kilométerre helyezkednek el.

Arra a kérdésre, hogy Washington megpróbálná-e lebeszélni az európai országokat saját nukleáris képességek kiépítéséről, Colby igennel válaszolt, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok legalábbis határozottan ellenezné egy ilyen lépés lehetőségét.

Lengyelországban a kérdés komoly politikai vitát váltott ki. Radoslaw Sikorski külügyminiszter, Donald Tusk kormányának tagja azt mondta, Varsó nem kapott meghívást Franciaországtól egy közös nukleáris elrettentő rendszerhez való csatlakozásra, csupán tárgyalásokra szóló felkérést. Sikorski arra kérte a politikusokat, hogy a nukleáris fegyverekről szóló vitában őrizzék meg a józanságot.

Donald Tusk ugyanakkor jelezte, hogy Lengyelország komolyan veszi a nukleáris biztonság kérdését, és szövetségeseivel – köztük Franciaországgal – együttműködve kívánja erősíteni a biztonsági garanciákat. Korábban azt is felvetette, hogy Lengyelország biztonságosabb lenne, ha saját nukleáris képességekkel rendelkezne.

A Nawrockihoz köthető politikai tábor viszont bírálta az amerikai kijelentéseket. 

Az elnök szóvivője szerint egy amerikai tisztviselő nyilatkozata önmagában nem dönt el semmit, és Lengyelország továbbra is fejleszteni szeretné a nukleáris fegyverekhez kapcsolódó képességeit. 

Hozzátette: Varsó továbbra is az Egyesült Államokat tekinti legfontosabb biztonsági és védelmi szövetségesének.

Borítókép: Nukleáris rakéta (Fotó: AFP)

