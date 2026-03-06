Megszólalt Amerika Lengyelország nukleáris terveiről

Az amerikai tisztviselő szkeptikusan fogadta az Európából érkező nukleáris retorikát. Mint mondta, nincs hiteles információ arról, hogy európai kormányok valóban saját nukleáris fegyverek megszerzését terveznék – ami sértené a nukleáris fegyverek elterjedését tiltó szerződést. Szerinte inkább arról van szó, hogy az európai országok nagyobb szerepet szeretnének vállalni a biztonsági feladatokban.

Colby hangsúlyozta, hogy a brit és a francia nukleáris arzenál régóta fontos része a NATO elrettentő képességének. Ugyanakkor úgy véli, ezek nem helyettesíthetik az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciákat.

Mint fogalmazott, a francia nukleáris elrettentő erő alapvetően Franciaország védelmére szolgál, és egészen más kérdés hiteles nukleáris védelmet biztosítani olyan országoknak, amelyek akár több száz kilométerre helyezkednek el.