Az atomfegyver már opció – aggasztó fordulat Németországban

Alexander Hoffmann, a CSU frakcióvezetője szerint Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával közösen kellene előmozdítania egy európai nukleáris védőernyő kialakítását. Érvelése szerint Oroszország felelőtlenül használja a nukleáris fenyegetést, miközben az Egyesült Államok védelmi szerepe – Donald Trump elnöksége óta – egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Hoffmann úgy látja, Európa csak akkor lehet biztonságban, ha saját atomfegyverrel rendelkezik – erről ír a HandelsBlatt forrásaira hivatkozva az Origo.

Hoffmann úgy látja, Európa csak akkor lehet biztonságban, ha saját atomfegyverrel rendelkezik Fotó: AFP

Hoffmann a német hírügynökségnek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy Európa biztonságát nem lehet félmegoldásokra építeni, és a védekezés tervezésekor a legsúlyosabb helyzeteket is számításba kell venni. Szavai szerint rendszeresen tapasztalható, hogy egyes nemzetközi szereplők – mindenekelőtt Oroszország – felelőtlen módon bánnak a nukleáris fenyegetés eszközével, ezért ezt a kérdést nem lehet kivenni a kontinens védelmi képességeiről szóló vitákból.

A CSU frakcióvezetője szerint elengedhetetlen, hogy Németország, Franciaország és Nagy-Britannia közös nevezőre jusson a nukleáris elrettentés ügyében.

Felidézte: Emmanuel Macron francia elnök már évekkel ezelőtt, 2020-ban jelezte nyitottságát egy ilyen együttműködésre az európai partnerek felé. Hoffmann úgy véli, bár számos technikai és politikai kérdés még megválaszolatlan, nincs olyan akadály, amely eleve ellehetetlenítené a megállapodást.