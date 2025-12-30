Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

atomfegyverNémetországEurópaMacronháborúnukleáris elrettentés

Az atomfegyver már opció – aggasztó fordulat Németországban

Európa újabb veszélyes határvonalhoz érkezett: Németországban már nyíltan felmerült egy saját európai nukleáris elrettentő erő létrehozásának gondolata. A kezdeményezés a háborús logika további erősödését vetíti előre, miközben egyre hangosabbak azok a politikai szereplők, akik szerint az atomfegyver is „szükséges biztosíték” lehet.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 12:48
Németországban már nyíltan felmerült egy saját európai nukleáris elrettentő erő létrehozásának gondolata Forrás: AFP
Alexander Hoffmann, a CSU frakcióvezetője szerint Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával közösen kellene előmozdítania egy európai nukleáris védőernyő kialakítását. Érvelése szerint Oroszország felelőtlenül használja a nukleáris fenyegetést, miközben az Egyesült Államok védelmi szerepe – Donald Trump elnöksége óta – egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Hoffmann úgy látja, Európa csak akkor lehet biztonságban, ha saját atomfegyverrel rendelkezik – erről ír a HandelsBlatt forrásaira hivatkozva az Origo.

Hoffmann úgy látja, Európa csak akkor lehet biztonságban, ha saját atomfegyverrel rendelkezik
 Hoffmann úgy látja, Európa csak akkor lehet biztonságban, ha saját atomfegyverrel rendelkezik Fotó: AFP

Hoffmann a német hírügynökségnek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy Európa biztonságát nem lehet félmegoldásokra építeni, és a védekezés tervezésekor a legsúlyosabb helyzeteket is számításba kell venni. Szavai szerint rendszeresen tapasztalható, hogy egyes nemzetközi szereplők – mindenekelőtt Oroszország – felelőtlen módon bánnak a nukleáris fenyegetés eszközével, ezért ezt a kérdést nem lehet kivenni a kontinens védelmi képességeiről szóló vitákból.

A CSU frakcióvezetője szerint elengedhetetlen, hogy Németország, Franciaország és Nagy-Britannia közös nevezőre jusson a nukleáris elrettentés ügyében. 

Felidézte: Emmanuel Macron francia elnök már évekkel ezelőtt, 2020-ban jelezte nyitottságát egy ilyen együttműködésre az európai partnerek felé. Hoffmann úgy véli, bár számos technikai és politikai kérdés még megválaszolatlan, nincs olyan akadály, amely eleve ellehetetlenítené a megállapodást.

Noha Németország nem rendelkezik saját atomfegyverrel, a NATO nukleáris elrettentési rendszerében így is szerepet vállal: a szövetség részeként olyan harci repülőgépeket tart készenlétben, amelyek szükség esetén a német területen tárolt amerikai nukleáris fegyverek hordozására is alkalmasak. 

Hoffmann szerint Donald Trump elnöksége óta egyre több a bizonytalanság az Egyesült Államok jövőbeli szerepvállalását illetően.

Macron atomfegyverekkel akarja védeni Európát
Macron atomfegyverekkel akarja védeni Európát Fotó: AFP

Macron atomfegyverekkel akarja védeni Európát

Macron számára a francia nukleáris védelem kérdése az európai stratégiai autonómia fontos része, és már régóta hangoztatja, hogy Európának csökkentenie kell katonai függőségét az Egyesült Államoktól. Macron a portugál RTP televíziónak adott interjúban márciusban hangsúlyozta, hogy 

ha Európa a nagyobb autonómia felé kíván haladni a védelem és a nukleáris elrettentés terén, akkor ideje elkezdeni a tárgyalásokat erről.

Borítókép: Alexander Hoffmann, a CSU frakcióvezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

