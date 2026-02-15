MetsolaUkrajnacsatlakozás

Metsola: A bővítést a következő szintre kell emelnünk + videó

Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsításáról beszélt Roberta Metsola vasárnap az X közösségi oldalon közzétett videójában. Az Európai Parlament elnöke szerint a bővítés „win-win helyzet”, és nem jótékonysági kérdés.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 11:10
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban Kijevben Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivatal Forrás: AFP
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke az X-en megosztott videóüzenetében arról beszélt, hogy az uniós bővítést új szintre kell emelni, és ebben Ukrajna kulcsszerepet játszik.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke (Fotó: AFP)

A bővítést a következő szintre kell emelnünk. Egy olyan parlament elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt. Ez mindenki számára előnyös helyzet. Nem jótékonyságról van szó. Szükségünk van Ukrajnára. És arra is szükségünk van, hogy Ukrajna az európai család része legyen. Sokkal többet tehetünk – sőt, sokkal, de sokkal többet

 – fogalmazott Roberta Metsola.

Ukrajna uniós csatlakozását szolgálta az a tanácskozás, amely az ukrán törvényhozás és az Európai Parlament közötti intézményes párbeszéd részeként zajlott – írta néhány hete az ukrán parlament honlapja. A rendezvény célja a demokratikus intézmények megerősítése és az integrációs folyamat előmozdítása volt.

A tanácskozás résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Metsola megerősítette az Európai Parlament rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt, méltatta az ukrán demokratikus intézmények és a társadalom ellenálló képességét, valamint kiemelte a Legfelső Tanács kulcsszerepét az európai integrációs folyamatban.

Borítókép: Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban Kijevben (Fotó: AFP)

