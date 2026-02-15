Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke az X-en megosztott videóüzenetében arról beszélt, hogy az uniós bővítést új szintre kell emelni, és ebben Ukrajna kulcsszerepet játszik.
Metsola: A bővítést a következő szintre kell emelnünk + videó
Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsításáról beszélt Roberta Metsola vasárnap az X közösségi oldalon közzétett videójában. Az Európai Parlament elnöke szerint a bővítés „win-win helyzet”, és nem jótékonysági kérdés.
A bővítést a következő szintre kell emelnünk. Egy olyan parlament elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt. Ez mindenki számára előnyös helyzet. Nem jótékonyságról van szó. Szükségünk van Ukrajnára. És arra is szükségünk van, hogy Ukrajna az európai család része legyen. Sokkal többet tehetünk – sőt, sokkal, de sokkal többet
– fogalmazott Roberta Metsola.
További Külföld híreink
Ukrajna uniós csatlakozását szolgálta az a tanácskozás, amely az ukrán törvényhozás és az Európai Parlament közötti intézményes párbeszéd részeként zajlott – írta néhány hete az ukrán parlament honlapja. A rendezvény célja a demokratikus intézmények megerősítése és az integrációs folyamat előmozdítása volt.
További Külföld híreink
A tanácskozás résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Metsola megerősítette az Európai Parlament rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt, méltatta az ukrán demokratikus intézmények és a társadalom ellenálló képességét, valamint kiemelte a Legfelső Tanács kulcsszerepét az európai integrációs folyamatban.
Borítókép: Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban Kijevben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Alex Soros baloldali politikusokkal találkozott a müncheni konferencián
Összegyűlt a háborúpárti politikusok társaság.
Azonnali eszkaláció – ezt okozhatná az ukrán külügyminiszter „javaslatcsomagja”
Andrij Ivanovics Szibiha jelezte: Ukrajna készen áll idegen területeken is bevetni a haderejét.
Hidvéghi Balázs: A 2026-os választás tétje Ukrajna és a háború kérdése
Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között – írta bejegyzésében az államtitkár.
Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között + videó
Magyar Péter számos olyan vezetővel folytatott megbeszélést, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Alex Soros baloldali politikusokkal találkozott a müncheni konferencián
Összegyűlt a háborúpárti politikusok társaság.
Azonnali eszkaláció – ezt okozhatná az ukrán külügyminiszter „javaslatcsomagja”
Andrij Ivanovics Szibiha jelezte: Ukrajna készen áll idegen területeken is bevetni a haderejét.
Hidvéghi Balázs: A 2026-os választás tétje Ukrajna és a háború kérdése
Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között – írta bejegyzésében az államtitkár.
Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között + videó
Magyar Péter számos olyan vezetővel folytatott megbeszélést, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!