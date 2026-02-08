Erős nemzeti kormány kell ahhoz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból

Ukrajna gyorsított felvétele akár az Európai Unió, és így Magyarország háborúba való belesodródását is eredményezheti. Az EU szerződéseinek 42. cikkelye ugyanis kölcsönös segítségnyújtásra kötelezi a tagállamokat fegyveres támadás esetén, ami a közvetlen katonai részvételt is jelentheti.

Orbán Viktor az ukrajnai háborúba való belesodródás veszélyére figyelmeztetett (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Tagként ugyanis Ukrajna aktiválhatná a cikkelyt, ami – legalábbis jogilag – automatikusan hadviselő féllé tenne minden EU-tagállamot, az ellenfél pedig automatikusan hadviselő félnek tekinthetné az Európai Uniót.

Megengedjük-e, hogy Brüsszel belesodorjon bennünket a háborúba egészen a katonai részvételig, vagy ellenállunk ennek? Ez attól függ, hogy milyen kormányunk lesz. Ukránpárti vagy magyarpárti

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Ukrajna uniós csatlakozása gigászi anyagi terheket róna Magyarországra és az európai adófizetőkre. A Századvég elemzése szerint a háború az első három év során 9100 milliárd forintjába került a magyar gazdaságnak, ami családonként több mint kétmillió forint. Ukrajna gyorsított csatlakozása esetén az éves közvetlen költségek megközelítenék a kétezermilliárd forintot, azaz háztartásonként csaknem félmillió forintot.