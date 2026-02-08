ukrajnaeurópai uniómagyarországorosz-ukrán háború

Erős nemzeti kormány kell ahhoz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból

Az Európai Unió példátlan sietséggel erőlteti Ukrajna felvételét a tagállamok közé, figyelmen kívül hagyva egy háborúban álló ország csatlakozásának beláthatatlan következményeit. A brüsszeli és egyes magyarországi „háborúpártiak” sürgetése mögött egyértelműen az a veszély húzódik meg, hogy Ukrajna uniós tagsága Magyarországot is közvetlenül belesodorja a konfliktusba, egyúttal súlyos gazdasági terheket és biztonsági kockázatokat zúdítana a nemzetre. Ezt a magyar kormány határozottan elutasítja, így nem csoda, hogy Kijev nyíltan a Tisza Párt győzelmében érdekelt a magyarországi választásokon. Csak egy erős nemzeti kormány képes garantálni az ország békéjét és szuverenitását, elutasítva a külső beavatkozási kísérleteket.

2026. 02. 08. 15:41
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen Fotó: AFP
Ukrajna gyorsított felvétele akár az Európai Unió, és így Magyarország háborúba való belesodródását is eredményezheti. Az EU szerződéseinek 42. cikkelye ugyanis kölcsönös segítségnyújtásra kötelezi a tagállamokat fegyveres támadás esetén, ami a közvetlen katonai részvételt is jelentheti. 

Orbán Viktor az ukrajnai háborúba való belesodródás veszélyére figyelmeztetett
Orbán Viktor az ukrajnai háborúba való belesodródás veszélyére figyelmeztetett (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Tagként ugyanis Ukrajna aktiválhatná a cikkelyt, ami – legalábbis jogilag – automatikusan hadviselő féllé tenne minden EU-tagállamot, az ellenfél pedig automatikusan hadviselő félnek tekinthetné az Európai Uniót.

Megengedjük-e, hogy Brüsszel belesodorjon bennünket a háborúba egészen a katonai részvételig, vagy ellenállunk ennek? Ez attól függ, hogy milyen kormányunk lesz. Ukránpárti vagy magyarpárti

hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Ukrajna uniós csatlakozása gigászi anyagi terheket róna Magyarországra és az európai adófizetőkre. A Századvég elemzése szerint a háború az első három év során 9100 milliárd forintjába került a magyar gazdaságnak, ami családonként több mint kétmillió forint. Ukrajna gyorsított csatlakozása esetén az éves közvetlen költségek megközelítenék a kétezermilliárd forintot, azaz háztartásonként csaknem félmillió forintot.

Az Alapjogokért Központ becslése szerint Magyarország legalább tízezermilliárd forintot veszítene, mivel a kohéziós és agrárforrások túlnyomó része Ukrajnát részesítené előnyben. Hazánk évente 110 milliárd forinttal kapna kevesebbet kohéziós és közös agrárpolitikához kötődő forrásokból. Az Európai Parlament javaslata alapján a GDP 0,25 százalékát, mintegy 202,9 milliárd forintot is Ukrajna támogatására kellene fordítanunk évente. 

A magyar–ukrán nyugdíjegyezmény alapján egy ötszázalékos áttelepülés 1017,8 milliárd forintos többletnyugdíj-kiadást jelentene.

Tarasz Zahorodnij ukrán politológus nyíltan elmondta, hogy az ukránok gyakorlatilag bankautomatának nézik az Európai Uniót. „Nézzük meg, mire van szükségünk az európaiaktól. Pénzre van szükségünk. Pénzre az ukrán hadsereg támogatására, a hadiipar finanszírozására” – fogalmazott Zahorodnij, hozzátéve, hogy az ukránoknak az uniós piac megnyílása is fontos.

Ukrajna uniós tagsága súlyos biztonsági fenyegetést jelentene. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet elemzése szerint a háborúból hazatérő katonák visszailleszkedésének nehézségei (főleg a várhatóan kedvezőtlen gazdasági és munkaerőpiaci helyzetet figyelembe véve), valamint a feketepiacra kerülő fegyverek és a szervezett bűnözés térnyerése komoly kockázatot hordoz.

Kézifegyverek, de akár nehézfegyverek is megjelenhetnek a feketepiacon, amely egyrészt a régióban okozhatnak nehézségeket a bűnüldözésben, másrészt a különböző konfliktuszónákba eljutva újabb migrációs hullámokat generálhat Európa felé.

Ukrajnában a szervezett bűnözés már a háború előtt is komoly problémát jelentett, egy esetleges uniós csatlakozással pedig elsősorban a szomszédos országok, köztük Magyarország kerülhet nehéz helyzetbe. Ukrajnában két és félszer annyi bűncselekményt regisztráltak, mint hazánkban; a közbiztonság romlása és a súlyos drogproblémák importálása jelentős többletterhet róna a magyar államra és az adófizetőkre, tízmilliárdos nagyságrendben, ami a rendvédelmi kiadások emelkedését is magával vonná.

Az ukrán határ megnyílása azonban nem csupán bűnügyi, hanem közegészségügyi kockázatot hordozna. A háborúban álló országban olyan betegségek ütötték fel a fejüket és terjednek viharos gyorsasággal, amelyeket az EU jelenlegi tagállamaiban sikerült gyakorlatilag teljesen megszüntetni.

A fentiek fényében a magyar kormány határozottan kitart azon álláspontja mellett, hogy Ukrajnával együttműködni lehet, de az Európai Unióba nem szabad beengedni az országot.

Abból baj lehet, ha egy katonai és egy gazdasági szövetségbe kerülünk velük. Az első az, hogy beleránthatnak bennünket a háborúba. Másfelől a mezőgazdaságunk, az abban dolgozók tönkremennek, de ez minden árucsoportban így lenne. Ezek tönkretennék a közép-európai gazdaságot

fogalmazott Orbán Viktor a digitális polgári körök Szombathelyen tartott háborúellenes gyűlésén.

Nem véletlen, hogy az ukrán vezetés a Tisza Párt győzelmében érdekelt a magyarországi választásokon.

Az ukránok mindent megtesznek a Tisza győzelméért, ez nekik most stratégiai kérdés. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy kizárjunk mindenfajta beavatkozási kísérletet

figyelmeztetett Szijjártó Péter.

Az ukrán állam célja, hogy megváltozzon a magyar kormány álláspontja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása és a háború támogatása ügyében, számos ukrán politikus ezt már nyíltan ki is mondja. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Magyarországot nevezte meg Ukrajna EU-csatlakozásának fő akadályaként.

Ukrajna beszállt a magyar választási kampányba. Itt van. A Tiszát akarják

mutatott rá Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Ahhoz, hogy Magyarország továbbra is ki tudjon maradni a háborúból, egy a béke mellett száz százalékig elkötelezett kormányra van szükség.

Magyarországon nagyon erős és stabil kormány kell ahhoz, ha úgy tetszik, kimondom, egy Orbán-kormány kell ahhoz, hogy legyen annyi ereje, annyi stabil, megbízható képviselője, annyi respektje a világban, hogy ki tudjon maradni egy háborúból

mondta ezzel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

