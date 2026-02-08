Orbán Viktor: Ez a választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem hogy mi lesz Magyarországgal

A DPK-gyűlések szombathelyi állomásán Orbán Viktor elmondta, a legnagyobb fenyegetés az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe és onnan odaadják az ukránoknak. – Tehát ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem hogy innen visznek el valamit, ami nélkül viszont mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot – hangsúlyozta a miniszterelnök.

– A tagállamoknak a következő időszakban a másfélszeresére kell növelniük a befizetést az unióba mert az ukránok letettek az asztalra egy javaslatot, 800 milliárd dollárt kérnek az állam működtetésére a következő 10 évben, és az unió ezt oda akarja adni. A 800 milliárd mellett 700 milliárdot kérnek az ukránok fegyverkezésre. 1500 milliárd dollár. Ebben benne van a mi pénzünk is, ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket innen elviszik – emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: egy-két év múlva pedig arról lesz szó, sőt a NATO főtitkára arról beszél, hogy akkor most már küldjünk katonákat is.

Ez a választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem hogy mi lesz Magyarországgal. Megyünk-e a háborúba, elviszik-e a pénzünket, vagy minden, amire szükség van a mi életünkhöz, a fiatalok, a pénz, a béke, az meglesz és itt marad Magyarországon. Ez a választásnak a tétje. Erről kell döntenünk áprilisban, és ezt kell megértetnünk minden egyes magyar választókörzetben

– zárta gondolatait Orbán Viktor.