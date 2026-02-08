orbán viktorválasztásbrüsszel

Orbán Viktor: Ez a választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem hogy mi lesz Magyarországgal

A digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén, Szombathelyen a 2026-os választás legfontosabb tétjéről beszélt a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 08. 13:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A DPK-gyűlések szombathelyi állomásán Orbán Viktor elmondta, a legnagyobb fenyegetés az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe és onnan odaadják az ukránoknak. – Tehát ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem hogy innen visznek el valamit, ami nélkül viszont mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot – hangsúlyozta a miniszterelnök.

– A tagállamoknak a következő időszakban a másfélszeresére kell növelniük a befizetést az unióba mert az ukránok letettek az asztalra egy javaslatot, 800 milliárd dollárt kérnek az állam működtetésére a következő 10 évben, és az unió ezt oda akarja adni. A 800 milliárd mellett 700 milliárdot kérnek az ukránok fegyverkezésre. 1500 milliárd dollár. Ebben benne van a mi pénzünk is, ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket innen elviszik – emelte ki Orbán Viktor. 

A miniszterelnök hozzátette: egy-két év múlva pedig arról lesz szó, sőt a NATO főtitkára arról beszél, hogy akkor most már küldjünk katonákat is. 

Ez a választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem hogy mi lesz Magyarországgal. Megyünk-e a háborúba, elviszik-e a pénzünket, vagy minden, amire szükség van a mi életünkhöz, a fiatalok, a pénz, a béke, az meglesz és itt marad Magyarországon. Ez a választásnak a tétje. Erről kell döntenünk áprilisban, és ezt kell megértetnünk minden egyes magyar választókörzetben

 – zárta gondolatait Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu