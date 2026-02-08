Kocsis Máté szerint a tiszásoknak ideje színt vallaniuk

Kocsis Máté, a DPK szombathelyi háborúellenes nagygyűlésén arról beszélt a Hír TV-nek, hogy Magyar Péternek nem kamu programokat kellene minden hétvégén bemutatnia, hanem azzal kellene előállni, amivel valójában készülnek, amit letagadtak, amit Tarr Zoltán említett, hogy belebuknának, ha kiderülne.

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztet, hogy ez a program annyiban már ismert, hogy Manfred Weber elmondta, hogy a Tisza Párt európai néppárti tagságának az a feltétele, hogy Ukrajna-párti legyen, Ukrajna-támogató legyen, tehát a Tisza programjába törvényszerűen és logikusan kerül bele Ukrajna támogatása. Tehát a magyarok a saját pénzüket könnyen találhatják Ukrajnában egy Tisza-kormány esetén – figyelmeztet Kocsis Máté.