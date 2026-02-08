ukrajnamanfred webermagyar péter

Kocsis Máté szerint a tiszásoknak ideje színt vallaniuk

A Tisza Párt programjáról annyit már biztosan tudni, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kötne ki, ha ők kerülnének kormányra.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 08. 10:18
Kocsis Máté, a DPK szombathelyi háborúellenes nagygyűlésén arról beszélt a Hír TV-nek, hogy Magyar Péternek nem kamu programokat kellene minden hétvégén bemutatnia, hanem azzal kellene előállni, amivel valójában készülnek, amit letagadtak, amit Tarr Zoltán említett, hogy belebuknának, ha kiderülne. 

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztet, hogy ez a program annyiban már ismert, hogy Manfred Weber elmondta, hogy a Tisza Párt európai néppárti tagságának az a feltétele, hogy Ukrajna-párti legyen, Ukrajna-támogató legyen, tehát a Tisza programjába törvényszerűen és logikusan kerül bele Ukrajna támogatása. Tehát a magyarok a saját pénzüket könnyen találhatják Ukrajnában egy Tisza-kormány esetén – figyelmeztet Kocsis Máté. 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
