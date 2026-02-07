Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

Szombaton előáll Magyar Péter a Tisza hivatalosnak nevezett programjával, amely azonban kizárólag a választási kampányra, az emberek megtévesztésére készült, miközben létezik egy másik, valódi kormányprogram, amit Brüsszelből kaptak. Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra került valós terveikből, szakértőik és politikusaik nyilatkozataiból egyértelműen kiderül mire készülnek: a háború támogatására, Ukrajna finanszírozására, brutális adóemelésekre, a családtámogatások megnyirbálására, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére. Az alábbiakban bemutatjuk a Tisza valódi programjának legfontosabb részleteit.

2026. 02. 07. 7:14
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Brüsszel azt várja a Tiszától, hogy álljon be a háborúpárti és ukránpárti politika mögé, és hajtsa be a magyar emberektől az Ukrajna támogatásához szükséges pénzt. 

Ezért Magyar Péterék két programot dolgoztak ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére. 

Ezt erősítette meg Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő több, napokban adott nyilatkozata is. „Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között (…) létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet ugyan január közepére, majd később január végére ígértek” – mondta az MTV-nek adott interjújában. Magyar Péter volt szakértője így fogalmazott: „A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”

Itt érdemes felidézni, hogy Tarr Zoltán a múlt év augusztusában Etyeken egy tiszás fórumon elszólta magát. A Tisza alelnöke azt mondta, hogy a valódi terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak

A Tisza jól ismert szakértők közreműködésével vérbeli baloldali megszorítócsomagot készít elő Brüsszel kedvéért.

A valódi gazdasági programot nagyrészt ugyanazok a baloldali közgazdászok és bankárok alkotják, akik a Bokros- és Bajnai-féle megszorításokért is feleltek 2010 előtt. Pontosan úgy, ahogy arról korábban Orbán Viktor fogalmazott: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.

Az Index hozta nyilvánosságra ősszel a Tiszának készült 600 oldalas megszorítócsomagot, amiről idén januárban a Magyar Nemzet megírta, hogy a párt belső működésére rálátó informátorunk szerint majdnem egy tucat baloldali kötődésű közgazdász dolgozhatott tanácsadóként, illetve szakértőként a programon. Ebből a társaságból többen részt vettek azokon a szakmai tanácskozásokon, amelyeket Király Júlia egykori jegybankalelnök Kossuth téri lakásán tartottak. Az összejöveteleken például Petschnig Mária Zita is részt vett a férjével, Kéri Lászlóval együtt, ám a Pénzügykutató tudományos főmunkatársa kérdésünkre a totális tagadást választotta. Még azt sem ismerte el, hogy közreműködött a Tisza-csomag kidolgozásában. Ez azért különös, mert korábban maga Petschnig beszélt arról, hogy a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek.

Kéri László pedig Magyar Péterék házi médiájának, a Kontrollnak a műsorvezetője, a házaspár emellett rendszeresen ad elő a Tisza-szigetek rendezvényein.

Ráadásul Petschnig ezeken a fórumokon olyan elképzeléseinek adott hangot, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a tiszás csomagban szereplő megszorításokhoz. Például a 13. havi nyugdíj után a többgyermekes édesanyák adómentességét is megtámadta.

Értesüléseink szerint Bod Péter Ákos is rendszeres vendég lehetett a Király Júlia lakásán tartott szeánszokon. Az egykori ipari és kereskedelmi miniszter, majd jegybankelnök tagadta, hogy részt vett volna a programalkotásban, de saját bevallása szerint is egyeztetett korábban a Tisza szakmai stábjával a többkulcsos szja kérdésében. Emellett augusztusban többször is elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. 

Bod Péter Ákos nemrégiben is beszélt a Tisza megszorító terveiről. – Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is, (…) nincs elég adóalap

– fogalmazott a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában december 9-én.

Ezek után nézzük, mi várna a magyar emberekre, ha a Tisza Párt megnyerné a választásokat áprilisban és kormányozni kezdene!

A Tisza háborúba vinné Magyarországot

Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, erről már döntöttek. Éppen ezért az a legnagyobb elvárásuk, hogy a Tisza támogassa a háborúpárti politikát, amely folyamatosan növeli az eszkaláció veszélyét. 

A Tisza eddig minden, a háborút finanszírozó döntést meg is szavazott Brüsszelben, és támogatják Ukrajna EU- és NATO-tagságát is.

Ezzel a politikával Magyarországot is belesodornák a konfliktusba, vállalva annak minden gazdasági és biztonsági következményét. Mindez azt is jelentené, hogy a Tisza nem mondana nemet a fiatalok kötelező besorozására sem, ami egyre több nyugat-európai ország napirendjén ott szerepel. Saját képviselőjelöltjük, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök is úgy fogalmazott, hogy ha kell, „berántanak mindenkit”.

Brüsszelnek és Ukrajnának adnák a magyarok pénzét

Brüsszel háborús terve részeként pénzt hajt be a tagállamoktól Ukrajna működtetésére és a háború finanszírozására. A nemzeti kormány erre eddig nemet mondott, de egy brüsszeli bábkormány nem tudna ellenállni. Magyarországra akár 1300–1500 milliárd forintos befizetési kötelezettség is hárulna, amit a magyar családoktól és vállalkozásoktól szednének be megszorításokkal és adóemelésekkel.

Súlyos adóemelések a dolgozóknak, a családoknak és a vállalkozásoknak

Nézzük részleteiben is a megszorító terveket! A Tisza kiszivárgott valódi terveiből és a nyilatkozataikból is egyértelmű, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos, alacsony adózású (15 százalékos) rendszert, és helyette magasabb adókulcsokkal, 22 és 33 százalékos kulcsokkal progresszív adórendszert vezetnének be. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle. 

Már a közepes, 400 ezer forint feletti jövedelműek is jelentős nettó bércsökkenést tapasztalnának, a magasabb keresetűek pedig éves szinten százezreket, vagy milliókat buknának a Tisza-adóval.

Itt azonban nem állnának meg Magyar Péterék. A terveikből világosan látszik: megszüntetnék a családi adókedvezményeket is, miközben magasabb szja-kulcsokat vezetnének be. Ez egyszerre két oldalról terhelné a szülőket. A gyermekek után járó adókedvezményeket 30–50 százalékkal csökkentenék, eltörölnék a GYED-et, így az édesanyák kevesebb támogatást kapnának, és akár a gyermek egyéves kora előtt vissza kellene menniük dolgozni. Ez havi tízezreket venne ki a családok zsebéből. Hallhattuk már a Tisza politikusaitól azt is, hogy felül kellene vizsgálni az anyák és fiatalok adómentességét. Maga Magyar Péter nevezte választási „koncoknak” a családi kedvezményeket.

Összességében 3700 milliárdos adóemelést készítettek elő a vállalkozásoknak. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette progresszív magas adókkal terhelnék a magyar cégeket, a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) 25 százalékos kulcs jönne. Megszüntetnék a katát, az ekhot, kiüresítenék a kivát, eltörölnék a kkv-kedvezményeket, és plusz 14 százalék új munkáltatói terhet vezetnének be. Ez csődhullámot, tömeges elbocsátásokat, bérbefagyasztást és áremeléseket indítana el, különösen a kis- és középvállalkozások körében.

Brutális adóterveik között szerepel a 6,5 százalékos vagyonadó bevezetése például nagyobb autókra, 40 százalékos adó minden ingatlaneladás után, és 30–40 százalékkal adóztatnák meg a tőkejövedelmeket is – állampapírokat, babakötvényt, és a nyugdíj-megtakarítást is. Ez már a középosztályt is sújtaná, visszavetné a megtakarításokat, és bizonytalanná tenné a családok pénzügyi jövőjét.

Megadóztatnák a nyugdíjakat és kivezetnék az állami nyugdíjrendszert

A Tisza szakértőinek nyilatkozatai alapján az idősebb korosztály sem maradna ki azok köréből, akikre az eddiginél nagyobb terheket rónának. Húsz százalékos nyugdíjadót vezetnének be, ami egy átlagnyugdíjasnak havi ötvenezer forintos elvonást jelentene. Nyilatkozataikból kiderül, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat is elvennék. Emellett felszámolnák az állami nyugdíjrendszert, és kötelező magánpénztárakba terelnék a dolgozók befizetéseit. A kötelező magánmegtakarítás és az új elvonások együtt 12,5–17 százalékos terhet jelentenének a dolgozóknak.

A Tisza eltörölné a rezsicsökkentést, és veszélybe sodorná az energiaellátást

Brüsszel elvárja az orosz energiáról való leválást és a hatósági árak eltörlését. Az erről szóló rendeletet ki is hirdették, a kormány pedig bejelentette, hogy emiatt beperli az Európai Bizottságot. Magyarország energiaellátása ma jelentős részben az orosz gázra és kőolajra épül, ennek erőltetett kiváltása felborítaná az energiabiztonságot és drága importra kényszerítené az országot. Emellett brüsszeli elvárás a rezsicsökkentés megszüntetése is. 

Mindezzel családok rezsije legalább háromszorosára vagy akár többszörösére nőne, a benzin ára elszállna, az energiabiztonság felborulna.

Ez tehát a Tisza valódi programja: háborús elköteleződés, Brüsszelnek fizetett milliárdok, brutális adóemelések, a rezsicsökkentés eltörlése. Összefüggő csomag, amelynek minden eleme ugyanabba az irányba mutat: a terhek áthárítása a magyar emberekre, miközben Brüsszel elvárásait hajtják végre. Ezért próbálják eltitkolni a valós terveiket, emiatt készítettek most egy kamuprogramot. Magyar Péterék nem mondják el őszintén a választóknak, mire készülnek, a döntés azonban a magyar emberek kezében lesz április 12-én.

