A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

Brüsszel azt várja a Tiszától, hogy álljon be a háborúpárti és ukránpárti politika mögé, és hajtsa be a magyar emberektől az Ukrajna támogatásához szükséges pénzt.

Ezért Magyar Péterék két programot dolgoztak ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére.

Ezt erősítette meg Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő több, napokban adott nyilatkozata is. „Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között (…) létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet ugyan január közepére, majd később január végére ígértek” – mondta az MTV-nek adott interjújában. Magyar Péter volt szakértője így fogalmazott: „A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”

Itt érdemes felidézni, hogy Tarr Zoltán a múlt év augusztusában Etyeken egy tiszás fórumon elszólta magát. A Tisza alelnöke azt mondta, hogy a valódi terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.

A Tisza jól ismert szakértők közreműködésével vérbeli baloldali megszorítócsomagot készít elő Brüsszel kedvéért.

A valódi gazdasági programot nagyrészt ugyanazok a baloldali közgazdászok és bankárok alkotják, akik a Bokros- és Bajnai-féle megszorításokért is feleltek 2010 előtt. Pontosan úgy, ahogy arról korábban Orbán Viktor fogalmazott: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.

Az Index hozta nyilvánosságra ősszel a Tiszának készült 600 oldalas megszorítócsomagot, amiről idén januárban a Magyar Nemzet megírta, hogy a párt belső működésére rálátó informátorunk szerint majdnem egy tucat baloldali kötődésű közgazdász dolgozhatott tanácsadóként, illetve szakértőként a programon. Ebből a társaságból többen részt vettek azokon a szakmai tanácskozásokon, amelyeket Király Júlia egykori jegybankalelnök Kossuth téri lakásán tartottak. Az összejöveteleken például Petschnig Mária Zita is részt vett a férjével, Kéri Lászlóval együtt, ám a Pénzügykutató tudományos főmunkatársa kérdésünkre a totális tagadást választotta. Még azt sem ismerte el, hogy közreműködött a Tisza-csomag kidolgozásában. Ez azért különös, mert korábban maga Petschnig beszélt arról, hogy a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek.

Kéri László pedig Magyar Péterék házi médiájának, a Kontrollnak a műsorvezetője, a házaspár emellett rendszeresen ad elő a Tisza-szigetek rendezvényein.

Ráadásul Petschnig ezeken a fórumokon olyan elképzeléseinek adott hangot, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a tiszás csomagban szereplő megszorításokhoz. Például a 13. havi nyugdíj után a többgyermekes édesanyák adómentességét is megtámadta.