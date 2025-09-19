Bod Péter Ákos többször is lebuktatta Magyar Pétert + videók

A volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. Bod Péter Ákos jelezte: ezt a Tisza Párt elnöke is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond. Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre egyáltalán nincs szükség. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Bod Péter Ákos nem először szólta le magát (Fotó: MTI/Komka Péter)

Adót emelnének

Bod Péter Ákos augusztus végén adott egy interjút az Ultrahangnak, és egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén:

A tanácsadó szerint eleve túl alacsony az szja, és alig fizeti már valaki, utalt az édesanyák és 25 év alattiak adómentességére. Ezért adót kell emelni, vagy kiadást mérsékelni, tehát megszorítani. Esetleg deficitből megoldani, tehát adósságot felvenni.

Magyar Péter tanácsadója szerint eleve felvet kérdéseket, hogy élethosszig tartó adómentességet kapnak az anyák, mivel minden kormányzatnak néhány évre van, maximum négy évre van felhatalmazása a választóktól. Onnantól kezdve lehetnek tervei, vágyai és elgondolásai, de az nincs rendjén, hogy megkösse a következő kormányoknak a kezét – vélekedett.

Hogy van-e realitása az adócsökkentésnek, vagy pedig adót kell emelni, vagy pedig akkor a kiadást kell nagyon-nagyon mérsékelni, vagy pedig – hát az is egy megoldás, de az a legkellemetlenebb és nem tart sokáig – hogy hát akkor deficitből megy, majd az utókor kifizeti

– mondta Bod Péter Ákos.

A nyár végére a többi tiszással együtt ő is elszabadult

Azt, hogy nem csak egyszeri elszólás volt Bod Péter Ákos részéről az adóemelésre vagy a családi adókedvezmények elvételére utaló jó tanács, azt egy másik, a Szabad Európának tett nyilatkozata is megerősíti, szintén augusztusból.

A tanácsadó elmondta, hogy Magyar Péter „dörzsölt, […] vág az esze, hogy mit ne mondjon”.

Ezért nehéz véleményt formálni a programról, amiben nagyon nagy lyukak vannak

– mutatott rá.