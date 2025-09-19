Magyar PéterTisza PártTisza-adóBod Péter Ákos

Bod Péter Ákos többször is lebuktatta Magyar Pétert + videók

Ezt kapnák az emberek a Tisza Párttól.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 09. 19. 10:10
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. Bod Péter Ákos jelezte: ezt a Tisza Párt elnöke is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond. Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre egyáltalán nincs szükség. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Eger, 2023. szeptember 21. Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke beszédet mond a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, a gazdaságpolitikai kerekasztal-beszélgetésen Egerben 2023. szeptember 21-én. MTI/Komka Péter
Bod Péter Ákos nem először szólta le magát (Fotó: MTI/Komka Péter)

Adót emelnének

Bod Péter Ákos augusztus végén adott egy interjút az Ultrahangnak, és egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén: 

  1. A tanácsadó szerint eleve túl alacsony az szja, és alig fizeti már valaki, utalt az édesanyák és 25 év alattiak adómentességére.
  2. Ezért adót kell emelni, vagy
  3. kiadást mérsékelni, tehát megszorítani.
  4. Esetleg deficitből megoldani, tehát adósságot felvenni.

Magyar Péter tanácsadója szerint eleve felvet kérdéseket, hogy élethosszig tartó adómentességet kapnak az anyák, mivel minden kormányzatnak néhány évre van, maximum négy évre van felhatalmazása a választóktól. Onnantól kezdve lehetnek tervei, vágyai és elgondolásai, de az nincs rendjén, hogy megkösse a következő kormányoknak a kezét – vélekedett.

Hogy van-e realitása az adócsökkentésnek, vagy pedig adót kell emelni, vagy pedig akkor a kiadást kell nagyon-nagyon mérsékelni, vagy pedig – hát az is egy megoldás, de az a legkellemetlenebb és nem tart sokáig – hogy hát akkor deficitből megy, majd az utókor kifizeti

– mondta Bod Péter Ákos.

 

A nyár végére a többi tiszással együtt ő is elszabadult

Azt, hogy nem csak egyszeri elszólás volt Bod Péter Ákos részéről az adóemelésre vagy a családi adókedvezmények elvételére utaló jó tanács, azt egy másik, a Szabad Európának tett nyilatkozata is megerősíti, szintén augusztusból. 

A tanácsadó elmondta, hogy Magyar Péter „dörzsölt, […] vág az esze, hogy mit ne mondjon”. 

Ezért nehéz véleményt formálni a programról, amiben nagyon nagy lyukak vannak

– mutatott rá.

A Magyar Péter által sokat emlegetett ígéretekkel kapcsolatban arra mutatott rá Bod Péter Ákos, hogy „rögtön mondja az ember, hogy ez nem fog beleférni a kereteibe”.

Ezt nyilván ők is tudják, de azt a hibát nem követik el, hogy elmondják, amit gondolnak, és utána ráugrik másnap a támadás, hogy adót akartok emelni, hogy vissza akarjátok venni, hogy el akarjátok adósítani, hogy nem tudom…

– ismerte be Magyar Péter embere.

Bár mindezzel Bod Péter Ákos azt sugallja, hogy az adóemelésre azért van szükség, mert nincs rá pénz, ez nem igaz. A jelenlegi költségvetésben is biztosítja ezt az Orbán-kormány, a jövő éviben is megvan rá a keret. Azonban Magyar Péterék azért vennének el óriási összegeket a magyaroktól, mert Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni. Erre kell a Tisza-adó. 

 

Ez a Tisza-csomag

Egyre több tétel derül ki Magyar Péterék adóemelő és megszorító Tisza-csomagjának részleteiről. Ezek az alábbiakat fogalmazzák meg: 

  • Jövedelemadó-emelés: kiderült egy dokumentumból, a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta Tarr Zoltán és Dálnoki Áron etyeki fórumukon.
  • Rezsicsökkentés eltörlése: a szintén a Tisza tanácsadójának állt Surányi György a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.
  • Anyák adómentességének az eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is. Surányi a rákosmenti fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.
  • A 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita, a Tisza másik tanácsadója fejtette ki, hogy nem ért egyet a 13. havi nyugdíjjal.
  • Áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség” az áfacsökkentés ígérgetése. De hasonlóan nyilatkozott Surányi György tanácsadó is, aki elmondta, hogy amennyiben megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana kétszázszoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek”, azokkal szemben, akik csirkefarhátat fogyasztanak.
  • A benzinár ezer forint fölött: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okoznának.
  • Társasági adó emelése: a Tisza Párt az eddig kilencszázalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót – 20, 30 és 40 százalékos kulcsokkal – vezetne be a Magyar Péter pártja.

Borítókép: Bod Péter Ákos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

