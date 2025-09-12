Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drónincidensről Orbán Viktor

Már képtelenség letagadni a Tisza Párt hanyatlását

A legtöbb baloldali közvélemény-kutató sem meri már annyira felülmérni Magyar Péteréket.

Erős Hunor
2025. 09. 12. 4:50
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
Egyre több baloldali közvélemény-kutató szólja el magát a Tisza Párt valódi támogatottságával kapcsolatban. Bár először még igyekezték azt a képet mutatni, hogy csak lassul a Tisza Párt támogatottságának növekedése, később azzal igyekezték nyugtatni a baloldali tábort, hogy bár Magyar Péter pártja megtorpant, még vezet a Fidesz előtt. A lufi azonban mostanra kidurrant és bár igyekeznek fenntartani a Tisza Párt erejének a látszatát, lassan nekik is be kellet ismerniük, hogy a Tisza stagnál, vagy csökken, míg a Fidesz erősödik. Mindezt megerősítik azok az általában pontosabb méréseket bemutató intézetek, mint a Nézőpont Intézet, amely a nyár végén, – de még a Tisza adóemelési terveinek kiszivárgása előtt – azt mérte, hogy a Fidesz magabiztos előnyben van.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Most legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki akaratlanul elszólta magát és lebuktatta Magyar Péteréket.

Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és egy ilyen növekvő támogatást mutatott

 – mutatott rá Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

A Tisza Párt megtorpanásának az lehet az oka, ami az elmúlt hetekben kiszivárogott a baloldali párt adóemelési terveiről, amelyek kapcsán a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán azt mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak – mutatott rá Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ezután nem csoda, hogy megtorpant a Tisza, sőt csökkenésnek is indult a támogatottsága.

Kijelentésével Hann Endre igazolta azokat a kormánypárti elemzőket is, akik korábban azt állították, Magyar Péter és a Tisza Párt kamu közvélemény-kutatásokkal akarja fenntartani a szárnyalás látszatát.

Deák Dániel már korábban jelezte, hogy miután a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte, Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna, hogy minden rendben van. Ezt akarta elérni a Tisza Párt elnöke a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásánál is, azonban Hann Endre erre nem volt hajlandó, hiszen tudja, hogy a választáshoz közeledve hozzá kell igazítani a valósághoz a kutatási adatait, ellenkező esetben még inkább nevetségessé válna – mutatott rá az elemző.

 

Pulai András kezdte meg a közeledést az igazsághoz

A Publicus Intézet igazgatója volt az első akiből először előtört az, hogy valami nem stimmel a baloldali közvélemény-kutatók számainál. Pulai András a Klikk TV Mélyvíz című műsorában tette meg az önleleplezését, amely szerint hiába közlik a baloldali közvélemény-kutatók egymás után a Tisza Párt országos előnyét mutató méréseket, a 2026-os választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű egyéni választókerületekben a Fidesz vezet. A közvélemény-kutató mindezt a saját méréseikre hivatkozva mondta.

Pulai András azt is elmondta, hogy bár országosan Tisza-előnyt mérnek, a helyi méréseik pontosabbnak, ugyanis szavai szerint országosan 

„kicsikét felül van mérve a Tisza”, és csak a párt kezdeti lendületének köszönhető a jobb eredmény.

Mint kifejtette: az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel visszahúzzák őket a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás, hiszen összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.

A Publicus Intézet igazgatójának önleleplezése után eluralkodott a káosz a baloldali közvélemény-kutatóknál, ugyanis tájékoztatás helyett csak lapítani és vádaskodni kezdtek. Lapunk több, a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcéget is megkeresett az eset után, azonban kérdéseinkre egyedül a Republikon válaszolt érdemben. Horn Gábor, az elemző cég mögött álló alapítvány elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a helyi kutatásokat – a jelöltek és a pártok ismeretében – a választások hajrájában érdemes alapul venni.

 

Máshol a számok és nem Magyar Péterék diktálnak

Mostanra biztossá vált, hogy a nyarat a Fidesz nyerte és ezt a számok is igazolják. A tapasztalatok alapján általában pontos méréseket végző Nézőpont Intézet pártpreferencia-adatai azt mutatják, hogy ötről nyolc százalékpontra nőtt a Fidesz előnye a Tiszával szemben, ráadásul ez az augusztus végi kutatás még a Tisza-adó kiszivárgása előtt készült. Az intézet vezetője Mráz Ágoston vezetője rámutatott, hogy a növekvő Fidesz előnyben szerepet játszott az Otthon start megelőlegezett sikere, a kormánypárt digitális aktivizmusa és a Tisza Párt ötlettelenül telt nyara. 

Az elmúlt hetek tiszás botrányai után azt lehet sejteni, hogy a két párt között az olló csak még tovább nőtt a Fidesz javára.

A Tisza Párt és Magyar Péter megítélésének ugyanis biztosan nem tett jót, hogy a Tisza-adóval pénzt vennének ki a dolgozó magyar emberek zsebéből ráadásul mindezt titkolták volna sok más dolog mellett, amelyekről Tarr Zoltán szerint nem lehet beszélni, mert akkor megbuknak.

Fotó: Nézőpont Intézet

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

