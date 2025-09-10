Már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel

„Ahogy korábban írtam, miután a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte, Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna, hogy minden rendben van” – húzta alá Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán.

Deák Dániel (Forrás: Facebook)

Hozzátette: ennek a kommunikációs húzásnak a része a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása.

– A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter azt szerette volna, ha a Fidesz erősödése nem jelenik meg a mostani mérésben, ugyanakkor a Medián vezetője,

Hann Endre erre nem volt hajlandó, hiszen tudja, hogy a választáshoz közeledve hozzá kell igazítani a valósághoz a kutatási adatait, ellenkező esetben még inkább nevetségessé válna.

Hann Endre csupán annyit vállalt be, hogy továbbra is teljesen irreális, 13 százalékos előnyt vizionál a Tiszának, ugyanakkor azt már ő sem tudta elhallgatni, hogy a Fidesz támogatottsága nőtt – hangsúlyozta ki. Deák Dániel szerint a Fidesz erősödése egyébként nem meglepő: a Medián szerint is javult az emberek közhangulata, eközben kiszivárogtak a Tisza adóemelési javaslatai, Tarr Zoltán pedig önleleplező módon bevallotta, hazudni fognak a kampányban a választóknak.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)