Ausztráliába látogat az izraeli elnök a terrortámadás után

A hivatal bejelentette, hogy az elnök és Albanese telefonon beszélt egymással. A tájékoztatás szerint Albanese ismét mély megdöbbenését fejezte ki a helyi zsidó közösség ellen a sydney-i Bondi Beachen elkövetett vérengzés miatt, amelynek során két férfi – egy apa és fia – 15 embert megölt, többeket pedig megsebesített. A hatóságok szerint a merénylőket az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája mozgatta.

Megemlékezők a Bondi Beachen elkövetett vérengzés után az ausztráliai Sydney-ben

Fotó: AFP

Hercog a maga részéről hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Canberra minden szükséges intézkedést meghozzon az antiszemitizmus veszélyes és példa nélküli növekedése, valamint a szélsőséges, dzsihadista eszmék terjedése ellen.

Earlier today, the Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, called the President of the State of Israel, Isaac Herzog.



Prime Minister Albanese expressed his profound shock and dismay over the terror attack against the Australian Jewish community in Sydney last week, and… — Anthony Albanese (@AlboMP) December 23, 2025

Az izraeli elnököt az ausztráliai zsidó közösség is látogatásra hívta. Időpontot egyelőre nem tűztek ki.

