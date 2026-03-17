A háború közepén is jut idő egy kis színésztalálkozóra: Zelenszkij fogadta Sean Pennt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben fogadta Sean Pennt, aki az Oscar-díjátadó gála idején Ukrajnába látogatott. A találkozóról az ukrán államfő fotót is megosztott közösségi oldalán, és köszönetet mondott a hollywoodi sztárnak az ország iránt tanúsított támogatásáért. Hihetetlen, hogy mikre van ideje a háború közepén.
Találkozójukról Zelenszkij fotót tett közzé hétfőn a Telegramon.
Neked köszönhetően, Sean, tudjuk, mit jelent Ukrajna igazi barátjának lenni. A teljes körű háború első napjától Ukrajna mellett állsz, és tudjuk, hogy a jövőben is országunk és népünk mellett maradsz
– írta a kép alá az elnök.
