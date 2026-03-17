A háború közepén is jut idő egy kis színésztalálkozóra: Zelenszkij fogadta Sean Pennt

Úgy tűnik, a háború közepén is jut idő egy kis színésztalálkozóra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben fogadta Sean Penn amerikai színészt és rendezőt, aki kihagyta az Oscar-díjátadást, hogy Ukrajnába utazzon.

Sebők Barbara
Forrás: MTI2026. 03. 17. 8:21
Hihetetlen, hogy mikre van ideje a háború közepén Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben fogadta Sean Pennt, aki az Oscar-díjátadó gála idején Ukrajnába látogatott. A találkozóról az ukrán államfő fotót is megosztott közösségi oldalán, és köszönetet mondott a hollywoodi sztárnak az ország iránt tanúsított támogatásáért. Hihetetlen, hogy mikre van ideje a háború közepén.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben fogadta Sean Pennt (Fotó: AFP)

Találkozójukról Zelenszkij fotót tett közzé hétfőn a Telegramon

Neked köszönhetően, Sean, tudjuk, mit jelent Ukrajna igazi barátjának lenni. A teljes körű háború első napjától Ukrajna mellett állsz, és tudjuk, hogy a jövőben is országunk és népünk mellett maradsz

– írta a kép alá az elnök.

Vasárnap este tartották a 98. Oscar-díjátadó gálát a Los Angeles-i Dolby Színházban. Sean Penn, az Egyik csata a másik után című film sztárja kapta a legjobb férfi mellékszereplő díját. Az immár háromszoros Oscar-díjas Sean Penn nem volt ott az Oscar-ceremónián, hogy átvegye a trófeát. 

Ma este nem tudott eljönni vagy nem akart

– mondta Kieran Culkin amerikai színész, miután bejelentette Penn győzelmét.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
