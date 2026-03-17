Adómentesen vacsorázgathat, ha erre figyel

Kizárólag az étteremben és cukrászdában igénybe vett reprezentációs célú vendéglátás számolható el kedvezményesen, mint például egy üzleti ebéd vagy tárgyalások utáni vacsora, de egy munkatárs születésnapi köszöntése már nem sorolható ide! Nem minden vendéglátóegységben elfogyasztott étel, ital juttatása adómentes, csak olyan éttermekben vagy cukrászdákban, amelyek szerepelnek az Országos kereskedelmi yyilvántartásban – ami akár itt is ellenőrizhető. Fontos kitétel, hogy egyedül a helyben fogyasztásra jár a mentesség, a kiszámlázott egyéb szolgáltatásokra nem – közölte kedden az adóhivatal.

Könnyítést kapott a repikeret, az üzleti vacsora (Fotó: Lang Róbert)

Az adómentesség éves felső határa is van:

a vállalkozás éves összes bevételének egy százaléka,

legfeljebb évi 100 millió forint. Ha a reprezentációs juttatások értéke ezt a keretet meghaladja, a felettes rész után negyedévente előleget kell fizetni és a kifizetőt éves elszámolás terheli. Azért, hogy a feltételek megléte követhető és bármikor ellenőrizhető legyen, a vállalkozásoknak továbbra is nyilvántartást kell vezetniük a reprezentációs juttatásokról.

A részletes szabályokról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján kérdés-válasz formájában egy gyakorlati útmutatót tett közzé, az elszámolás előtt a kedvezményről érdemes informálódni.