Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több száz millió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Adómentesen vacsorázgathat, ha erre figyel

Február 1-jétől újabb könnyítést kaptak a vállalkozások: adómentesen számolhatják el a reprezentációs költségeket, bizonyos feltételekkel. Ez azt jelenti, hogy az éttermekben, cukrászdákban kifizetett fogyasztás a tavalyi évhez képest jelentős költségmegtakarítással járhat, mert a juttatást nem terheli szja és szocho – hívta fel a figyelmet a NAV.

2026. 03. 17. 7:59
Gyümölcsmousse a Hősök Bisztróban Forrás: MW
Kizárólag az étteremben és cukrászdában igénybe vett reprezentációs célú vendéglátás számolható el kedvezményesen, mint például egy üzleti ebéd vagy tárgyalások utáni vacsora, de egy munkatárs születésnapi köszöntése már nem sorolható ide! Nem minden vendéglátóegységben elfogyasztott étel, ital juttatása adómentes, csak olyan éttermekben vagy cukrászdákban, amelyek szerepelnek az Országos kereskedelmi yyilvántartásban – ami akár itt is ellenőrizhető. Fontos kitétel, hogy egyedül a helyben fogyasztásra jár a mentesség, a kiszámlázott egyéb szolgáltatásokra nem – közölte kedden az adóhivatal.

adómentes, 20250503 KaposvárIgazi gasztronómiai randevú volt a második Ízek, borok találkozásokMegteltek a kaposvári éttermek az iFood Élelmiszerklaszter, a Kislépték Egyesület, a Somogyi Helyi Termék Egyesület és a Balatonboglári Borvidék felhívására. A második Ízek, borok, találkozások gasztronómiai programsorozat igazi kulináris élményt kínált. Egyszerre 240 vendég ült asztalhoz Kaposváron azon az öt vendéglátóhelyen, amelyek csatlakoztak a második Ízek, borok, találkozások borvacsora sorozathoz. Fotó: Lang Róbert lrSomogyi HírlapKépen: La Pergola Étterem
Az adómentesség éves felső határa is van:

  • a vállalkozás éves összes bevételének egy százaléka, 
  • legfeljebb évi 100 millió forint. Ha a reprezentációs juttatások értéke ezt a keretet meghaladja, a felettes rész után negyedévente előleget kell fizetni és a kifizetőt éves elszámolás terheli. Azért, hogy a feltételek megléte követhető és bármikor ellenőrizhető legyen, a vállalkozásoknak továbbra is nyilvántartást kell vezetniük a reprezentációs juttatásokról.

A részletes szabályokról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján kérdés-válasz formájában egy gyakorlati útmutatót tett közzé, az elszámolás előtt a kedvezményről érdemes informálódni.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

