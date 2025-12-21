Vasárnap Ausztrália nemzeti gyásznapot tart a múlt héten Bondi Beachen történt terrortámadás áldozatainak tiszteletére, Anthony Albanese miniszterelnök pedig egyúttal bejelentette az ausztrál rendfenntartó és hírszerző szervek felülvizsgálatát – írja az Al Jazeera.
Bondi Beach-i terrortámadás: nemzeti gyásznappal emlékeznek az áldozatokra
Ausztrália vasárnap nemzeti gyásznapot tart a december 14-i terrortámadás áldozatainak emlékére, amely 1996 óta a legsúlyosabb tömeggyilkosság volt az országban. A Bondi Beach-i lövöldözés során tizenöt ember vesztette életét. Az ausztrál hatóságok antiszemita terrorcselekményként vizsgálják az esetet, amelyet feltehetően az Iszlám Állam tanai inspiráltak.
Mi történt Bondi Beachen?
A december 14-i fegyveres támadás Ausztrália legtöbb halálos áldozatot követelő tömeggyilkossága volt 1996 óta. Ahogy arról lapunk is beszámolt tizenöt ember életét vesztette, amikor két fegyveres a hanukát ünneplő zsidó közösség tagjaira támadt a Bondi Beach-i strandon. A helyi hatóságok a lövöldözést antiszemita terrorcselekményként vizsgálják. A támadást a rendelkezésre álló információk alapján egy apa-fia páros követett el. A hatóságok úgy vélik, hogy a támadókat az Iszlám Állam (ISIS) tanai inspirálták és közölték, hogy a terrorszervezet zászlaját megtalálták a támadók autójában. Míg az egyik gyanúsított – az 50 éves Sajid Akram – a helyszínen meghalt, 24 éves fia, Naveed Akram, aki szintén megsérült, kedden felébredt a kómából.
59 bűncselekménnyel vádolják, köztük gyilkossággal és terrorizmussal.
A férfi továbbra is kórházi őrizetben van. Az ausztrál miniszterelnök a lövöldözés után kijelentette, hogy valódi problémák merültek fel az ország hírszerző szolgálatával kapcsolatban.
Vasárnap a kormányzati épületeken félárbócra eresztették a zászlókat, és helyi idő szerint 18:47-kor (a támadás kezdetének időpontjában) egyperces néma csenddel tisztelegnek a támadás áldozatainak emléke előtt.
Bondi Beach-en este megemlékezést tartanak, amelyen erős rendőri jelenlét lesz. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy vasárnap este gyújtsanak gyertyát a támadás áldozatainak emlékére.
Egy zöldségboltot üzemeltető kétgyermekes apát hősként ünnepelnek az ausztrálok bátor közbelépése miatt. Ahmed Al-Ahmed fegyvertelenül szállt szembe az egyik Bondi Beach-i merénylővel, és több lövés is eltalálta a vállán. A mielőbbi felépüléséért és a kezelésekre gyűjtés indult, aminek eredményeként mintegy 2,5 millió ausztrál dollár jött össze.
Borítókép: Nemzeti gyásznapot hirdettek Ausztráliában (Fotó: AFP)
