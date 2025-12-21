terrortámadásISISAusztrália

Bondi Beach-i terrortámadás: nemzeti gyásznappal emlékeznek az áldozatokra

Ausztrália vasárnap nemzeti gyásznapot tart a december 14-i terrortámadás áldozatainak emlékére, amely 1996 óta a legsúlyosabb tömeggyilkosság volt az országban. A Bondi Beach-i lövöldözés során tizenöt ember vesztette életét. Az ausztrál hatóságok antiszemita terrorcselekményként vizsgálják az esetet, amelyet feltehetően az Iszlám Állam tanai inspiráltak.

András János
2025. 12. 21. 12:26
Nemzeti gyásznapot hirdettek Ausztráliában Fotó: DAVID GRAY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap Ausztrália nemzeti gyásznapot tart a múlt héten Bondi Beachen történt terrortámadás áldozatainak tiszteletére, Anthony Albanese miniszterelnök pedig egyúttal bejelentette az ausztrál rendfenntartó és hírszerző szervek felülvizsgálatát – írja az Al Jazeera.

A Bondi Beach-i strandon két fegyveres nyitott tüzet a helyi zsidó közösség tagjaira
A Bondi Beach-i strandon két fegyveres nyitott tüzet a helyi zsidó közösség tagjaira
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Mi történt Bondi Beachen?

A december 14-i fegyveres támadás Ausztrália legtöbb halálos áldozatot követelő tömeggyilkossága volt 1996 óta. Ahogy arról lapunk is beszámolt tizenöt ember életét vesztette, amikor két fegyveres a hanukát ünneplő zsidó közösség tagjaira támadt a Bondi Beach-i strandon. A helyi hatóságok a lövöldözést antiszemita terrorcselekményként vizsgálják. A támadást a rendelkezésre álló információk alapján egy apa-fia páros követett el. A hatóságok úgy vélik, hogy a támadókat az Iszlám Állam (ISIS) tanai inspirálták és közölték, hogy a terrorszervezet zászlaját megtalálták a támadók autójában. Míg az egyik gyanúsított – az 50 éves Sajid Akram – a helyszínen meghalt, 24 éves fia, Naveed Akram, aki szintén megsérült, kedden felébredt a kómából.

59 bűncselekménnyel vádolják, köztük gyilkossággal és terrorizmussal. 

A férfi továbbra is kórházi őrizetben van. Az ausztrál miniszterelnök a lövöldözés után kijelentette, hogy valódi problémák merültek fel az ország hírszerző szolgálatával kapcsolatban.

Vasárnap a kormányzati épületeken félárbócra eresztették a zászlókat, és helyi idő szerint 18:47-kor (a támadás kezdetének időpontjában) egyperces néma csenddel tisztelegnek a támadás áldozatainak emléke előtt.

Bondi Beach-en este megemlékezést tartanak, amelyen erős rendőri jelenlét lesz. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy vasárnap este gyújtsanak gyertyát a támadás áldozatainak emlékére.

Egy zöldségboltot üzemeltető kétgyermekes apát hősként ünnepelnek az ausztrálok bátor közbelépése miatt. Ahmed Al-Ahmed fegyvertelenül szállt szembe az egyik Bondi Beach-i merénylővel, és több lövés is eltalálta a vállán. A mielőbbi felépüléséért és a kezelésekre gyűjtés indult, aminek eredményeként mintegy 2,5 millió ausztrál dollár jött össze.

Borítókép: Nemzeti gyásznapot hirdettek Ausztráliában (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu