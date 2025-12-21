Bondi Beach-i terrortámadás: nemzeti gyásznappal emlékeznek az áldozatokra

Mi történt Bondi Beachen?

A december 14-i fegyveres támadás Ausztrália legtöbb halálos áldozatot követelő tömeggyilkossága volt 1996 óta. Ahogy arról lapunk is beszámolt tizenöt ember életét vesztette, amikor két fegyveres a hanukát ünneplő zsidó közösség tagjaira támadt a Bondi Beach-i strandon. A helyi hatóságok a lövöldözést antiszemita terrorcselekményként vizsgálják. A támadást a rendelkezésre álló információk alapján egy apa-fia páros követett el. A hatóságok úgy vélik, hogy a támadókat az Iszlám Állam (ISIS) tanai inspirálták és közölték, hogy a terrorszervezet zászlaját megtalálták a támadók autójában. Míg az egyik gyanúsított – az 50 éves Sajid Akram – a helyszínen meghalt, 24 éves fia, Naveed Akram, aki szintén megsérült, kedden felébredt a kómából.

59 bűncselekménnyel vádolják, köztük gyilkossággal és terrorizmussal.

A férfi továbbra is kórházi őrizetben van. Az ausztrál miniszterelnök a lövöldözés után kijelentette, hogy valódi problémák merültek fel az ország hírszerző szolgálatával kapcsolatban.