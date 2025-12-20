Anthony Albanese a Sydney zsinagógájában rendezett emlékünnepséget „az egység, az ellenálló képesség, a vigasztalás és a szeretet éjszakájának” nevezte, Új-Dél-Wales állam kormányzata pedig bejelentette, újabb, a gyűlöletbeszéd visszaszorítására, illetve a fegyvertartás további korlátozására vonatkozó jogszabályokat fog kidolgozni.
Megtörhetetlen az ausztráliai zsidó közösség
„Teljes mértékben megtörhetetlennek” nevezte az ausztráliai zsidó közösséget az ország miniszterelnöke szombaton, a hanuka alkalmából rendezett sydney-i fesztivál elleni terrortámadás áldozataira való megemlékezést követően.
A rendelkezések között szerepelne a terrorszervezetek – például az al-Kaida, a Hamász és a Hezbollah – zászlainak betiltása is.
Az ilyen szimbólumokat csak olyan ember mutogatná, aki vagy mentálisan zavart vagy bántani és megfélemlíteni akar másokat
– szögezte le sajtótájékoztatóján Michael Daley főügyész. Mindeközben mintegy ezer vízimentő tért vissza a vérengzés helyszínéül szolgáló Bondi Beach strandjára, hogy újrakezdjék munkájukat.
A mentők a műszakjukat kétperces csenddel kezdték, emlékezve a terrortámadás áldozataira. A vérengzésben 15 ember vesztette életét, többtucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt.
Az egyik elkövetőt, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, bűntársa a saját fia, a 24 éves Naveed Akram volt, aki a támadás során megsebesült, és csak néhány nappal később tért magához a kórházban. Ellene 59 bűncselekmény – köztük 15 gyilkosság, negyven gyilkossági kísérlet és egy robbanószerkezet elhelyezése – miatt emeltek vádat, közölte az MTI.
További Külföld híreink
Borítókép: Gyászolók állnak a Bondi Beachen történt lövöldözés áldozatainak emlékére elhelyezett virágok mellett Sydney-ben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij már szavazott: Magyar Pétert támogatja
Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza Párt nyerje meg a választást.
Maradhat Svédországban az idős nőt megerőszakoló migráns
Elítélték, mégsem toloncolják ki az iraki ápolót.
Az orosz különmegbízott Trump emberével tárgyal
A tárgyalások Miamiban folytatódnak.
Odessza: Hatalmas a káosz az orosz csapások után
Újabb pusztító csapás érte az ukránokat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij már szavazott: Magyar Pétert támogatja
Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza Párt nyerje meg a választást.
Maradhat Svédországban az idős nőt megerőszakoló migráns
Elítélték, mégsem toloncolják ki az iraki ápolót.
Az orosz különmegbízott Trump emberével tárgyal
A tárgyalások Miamiban folytatódnak.
Odessza: Hatalmas a káosz az orosz csapások után
Újabb pusztító csapás érte az ukránokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!