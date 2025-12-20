Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

terrortámadásausztráliaiminiszterelnök

Megtörhetetlen az ausztráliai zsidó közösség

„Teljes mértékben megtörhetetlennek” nevezte az ausztráliai zsidó közösséget az ország miniszterelnöke szombaton, a hanuka alkalmából rendezett sydney-i fesztivál elleni terrortámadás áldozataira való megemlékezést követően.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 16:16
Gyászolók állnak a Bondi Beach-en történt lövöldözés áldozatainak emlékére elhelyezett virágok mellett Sydney-ben Fotó: DAVID GRAY Forrás: AFP
Anthony Albanese a Sydney zsinagógájában rendezett emlékünnepséget „az egység, az ellenálló képesség, a vigasztalás és a szeretet éjszakájának” nevezte, Új-Dél-Wales állam kormányzata pedig bejelentette, újabb, a gyűlöletbeszéd visszaszorítására, illetve a fegyvertartás további korlátozására vonatkozó jogszabályokat fog kidolgozni. 

Anthony Albanese a Sydney zsinagógájában rendezett emlékünnepséget „az egység, az ellenállóképesség a vigasztalás és a szeretet éjszakájának" nevezte. Fotó: DAVID GRAY / AFP
Anthony Albanese a Sydney zsinagógájában rendezett emlékünnepséget „az egység, az ellenálló képesség, a vigasztalás és a szeretet éjszakájának” nevezte. Fotó: AFP/David Gray

A rendelkezések között szerepelne a terrorszervezetek – például az al-Kaida, a Hamász és a Hezbollah – zászlainak betiltása is. 

Az ilyen szimbólumokat csak olyan ember mutogatná, aki vagy mentálisan zavart vagy bántani és megfélemlíteni akar másokat

– szögezte le sajtótájékoztatóján Michael Daley főügyész. Mindeközben mintegy ezer vízimentő tért vissza a vérengzés helyszínéül szolgáló Bondi Beach strandjára, hogy újrakezdjék munkájukat. 

A mentők a műszakjukat kétperces csenddel kezdték, emlékezve a terrortámadás áldozataira. A vérengzésben 15 ember vesztette életét, többtucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt. 

Az egyik elkövetőt, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, bűntársa a saját fia, a 24 éves Naveed Akram volt, aki a támadás során megsebesült, és csak néhány nappal később tért magához a kórházban. Ellene 59 bűncselekmény – köztük 15 gyilkosság, negyven gyilkossági kísérlet és egy robbanószerkezet elhelyezése – miatt emeltek vádat, közölte az MTI. 

 

Borítókép: Gyászolók állnak a Bondi Beachen történt lövöldözés áldozatainak emlékére elhelyezett virágok mellett Sydney-ben (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

