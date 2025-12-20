Megtörhetetlen az ausztráliai zsidó közösség

A rendelkezések között szerepelne a terrorszervezetek – például az al-Kaida, a Hamász és a Hezbollah – zászlainak betiltása is.

Az ilyen szimbólumokat csak olyan ember mutogatná, aki vagy mentálisan zavart vagy bántani és megfélemlíteni akar másokat

– szögezte le sajtótájékoztatóján Michael Daley főügyész. Mindeközben mintegy ezer vízimentő tért vissza a vérengzés helyszínéül szolgáló Bondi Beach strandjára, hogy újrakezdjék munkájukat.

A mentők a műszakjukat kétperces csenddel kezdték, emlékezve a terrortámadás áldozataira. A vérengzésben 15 ember vesztette életét, többtucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt.

Az egyik elkövetőt, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, bűntársa a saját fia, a 24 éves Naveed Akram volt, aki a támadás során megsebesült, és csak néhány nappal később tért magához a kórházban. Ellene 59 bűncselekmény – köztük 15 gyilkosság, negyven gyilkossági kísérlet és egy robbanószerkezet elhelyezése – miatt emeltek vádat, közölte az MTI.