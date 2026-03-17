Sallai Roland megint a kispadon? A törökök már most nehéz döntésről írnak

Sallai Roland egy hete a kispadon kezdett a Galatasaray Bajnokok Ligája-meccsén a Liverpool ellen. A nyolcaddöntő első mérkőzését a törökök 1-0-ra megnyerték, Sallai a hajrában állt be csereként. A visszavágó előtt a török sajtó nem veszi biztosra, hogy Sallai a kezdőcsapatban fog helyet kapni a Liverpool ellen, még úgy sem, hogy a törökök egyik védője eltiltás miatt nem játszhat az Anfielden szerda este 21 órakor.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 11:25
Sallai Roland és a háttérben Okan Buruk vezetőedző, akinek nehéz döntést kell meghoznia a Liverpool elleni BL-meccs előtt
Szerdán 21 órakor rendezik a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját, amelyet a törökök várnak 1-0-s előnyről, ugyanakkor vendégszurkolók nem lesznek az Anfielden . Egy hete az isztambuli meccsen Sallai Roland csak csere volt, aztán hétvégén a Basaksehir ellen 3-0-ra megnyert bajokin a magyar játékos ismét ott volt a kezdőben, mint jobbhátvéd. A török sajtóban kiemelt téma természetesen a BL-mérkőzés, ahogy az is, vajon Okan Buruk vezetőedző milyen kezdőcsapatot küld a pályára az Anfielden.

Sallai Roland és csapata, a Galatasaray előnyből várja a Liverpool elleni BL-párharc visszavágóját. Fotó: NurPhoto/Yagiz Gurtug 

A Hürriyet már a kezdőcsapatot firtató cikkének címében ezt írja: „nehéz döntés előtt Okan Buruk vezetőedző”.  A szerző ezután ismerteti, hogy az odavágón a belső hátvéd Davinson Sánchez sárga lapot kapott, így eltiltás miatt nem játszhat Angliában, ezért a védelmet biztosan át kell szervezni. 

A portál szerint Buruk a kolumbiai helyett a jobbhátvéd Wilfried Singót húzhatja be középre, ugyanakkor így sem biztos, hogy Sallai lesz a jobb-bekk.

A Hürriyet ezután megmagyarázta, hogy az edző miért is áll nehéz döntés előtt. „A hírek szerint Buruk már csak egy poszton bizonytalan. Singót fogja Abdülkerim mellé rakni a védelem közepén Sánchez távollétében. Ebben az esetben azonban nem világos, hogy Sallai vagy Sacha Boey (a 25 éves francia a télen érkezett kölcsönben a Bayern Münchentől – a szerk.) fog-e játszani jobb hátvédként. Burukot lenyűgözte mindkét játékos támadó és védekező képessége, ugyanakkor a meccsterv fogja meghatározni a döntését.” 

Lengyel bíró a Liverpool–Galatasaray BL-meccsen

A találkozót a lengyel Szymon Marciniak fogja vezetni, akinek az előző idényből emlékezetes volt az Inter–Barcelona BL-elődöntő visszavágója. A katalánok a kiesés után hatalmas támadást indítottak a lengyel ellen, aki szerintük nyíltan csalt az olaszoknak. Az egész ügy odáig fajult, hogy Marciniak maga is reagált a vádakra, amik szerinte nevetségesek voltak. A BL mostani kiírásában sem a Liverpoolnak, sem a Galatasaraynak nem fújt a lengyel játékvezető.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

Kedd:

  • Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (0-3, tv: Sport1)
  • Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 21.00 (1-1)
  • Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 (2-5, Sport1)
  • Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 (0-3)

Szerda:

  • Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 18.45 (1-1, tv: Sport1) 
  • Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 21.00 (0-1) 
  • Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 21.00 (6-1, tv: Sport2)
  • Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (2-5, tv: Sport1)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
