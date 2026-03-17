Sallai Roland megint a kispadon? A törökök már most nehéz döntésről írnak

Szerdán 21 órakor rendezik a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját, amelyet a törökök várnak 1-0-s előnyről, ugyanakkor vendégszurkolók nem lesznek az Anfielden . Egy hete az isztambuli meccsen Sallai Roland csak csere volt, aztán hétvégén a Basaksehir ellen 3-0-ra megnyert bajokin a magyar játékos ismét ott volt a kezdőben, mint jobbhátvéd. A török sajtóban kiemelt téma természetesen a BL-mérkőzés, ahogy az is, vajon Okan Buruk vezetőedző milyen kezdőcsapatot küld a pályára az Anfielden.

Sallai Roland és csapata, a Galatasaray előnyből várja a Liverpool elleni BL-párharc visszavágóját. Fotó: NurPhoto/Yagiz Gurtug

Sallai Roland megint a kispadon kap helyet?

A Hürriyet már a kezdőcsapatot firtató cikkének címében ezt írja: „nehéz döntés előtt Okan Buruk vezetőedző”. A szerző ezután ismerteti, hogy az odavágón a belső hátvéd Davinson Sánchez sárga lapot kapott, így eltiltás miatt nem játszhat Angliában, ezért a védelmet biztosan át kell szervezni.

A portál szerint Buruk a kolumbiai helyett a jobbhátvéd Wilfried Singót húzhatja be középre, ugyanakkor így sem biztos, hogy Sallai lesz a jobb-bekk.

A Hürriyet ezután megmagyarázta, hogy az edző miért is áll nehéz döntés előtt. „A hírek szerint Buruk már csak egy poszton bizonytalan. Singót fogja Abdülkerim mellé rakni a védelem közepén Sánchez távollétében. Ebben az esetben azonban nem világos, hogy Sallai vagy Sacha Boey (a 25 éves francia a télen érkezett kölcsönben a Bayern Münchentől – a szerk.) fog-e játszani jobb hátvédként. Burukot lenyűgözte mindkét játékos támadó és védekező képessége, ugyanakkor a meccsterv fogja meghatározni a döntését.”

Lengyel bíró a Liverpool–Galatasaray BL-meccsen

A találkozót a lengyel Szymon Marciniak fogja vezetni, akinek az előző idényből emlékezetes volt az Inter–Barcelona BL-elődöntő visszavágója. A katalánok a kiesés után hatalmas támadást indítottak a lengyel ellen, aki szerintük nyíltan csalt az olaszoknak. Az egész ügy odáig fajult, hogy Marciniak maga is reagált a vádakra, amik szerinte nevetségesek voltak. A BL mostani kiírásában sem a Liverpoolnak, sem a Galatasaraynak nem fújt a lengyel játékvezető.