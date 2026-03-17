Bencsik JánosTataTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter újabb kiadós pofonba szaladt bele, alaposan mellélőtt a döbrögizéssel + videó

Elegáns válaszvideót kapott Magyar Péter, miután tatai fórumán kezdte el döbrögizni a kormánypárti képviselőt. Bencsik András munka közben időt szánt rá, hogy reagáljon a vádaskodásra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 11:01
20241005_Budapest_Magyar Péter tüntetés_Képen : Magyar Péter_MG_MW Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezúttal Tatán tartott fórumot Magyar Péter, ahol Bencsik János került a célkeresztjébe. A térség országgyűlési képviselője szőlőmetszés közben reagált közösségi oldalára feltöltött videójában , és így köszöntötte a Tisza Párt elnökét: „Jó napot, Péter! Mi még nem találkoztunk egyetlen egy alkalommal sem, hiszen amíg ön Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban ülve pirosra tapsolta a tenyerét, én addig itt a Tatai-medence választókerületben kijáró képviselőként igyekeztem elérni, hogy ami ide jár, az jusson is a költségvetésből.”

„Ez itt a baji szőlőhegy. Mi itt élünk, itt gazdálkodunk földművesként őstermelői családi gazdaságban, feleségemmel, gyermekeimmel. Úgy tudom, hogy öntől sem áll messze a szőlőhegyi élet, legalábbis valamikor tervezte ezt, hiszen Balatonhenyén szép termőföldeket vásárolt egykoron” – idézte fel a képviselő, emlékeztetve: Magyar Péter még polgármester is szeretett volna lenni a faluban. Azt még sikerült is elérnie, hogy az előző polgármester ne induljon, aztán az utolsó pillanatban visszalépett – tette hozzá Bencsik János.

Valószínűleg fölmérte, hogy a félmillió forintos falusi polgármesteri jövedelem azért mégsem elegendő a bulikirályi élethez, és az a három és fél millió forintos fizetés, amit a Diákhitel Központnál kapott havonta, mégiscsak kényelmesebb megélhetést tud biztosítani

– jegyezte meg a képviselő.

 

Ki az igazi Döbrögi?

Úgy folytatta, a szőlőhegynek van egy másik arca is: „amikor az ember értelmes munkát is végez, látja az eredményét vagy eredménytelenségét”. Szerinte valóban kevesebb idő van rá, hogy buliba járjon az ember, de „61 éves korában már olyan nagyon nem is kívánkozik”.

„De azért a különbséget lehet, hogy ön is látja, hogy itt az ember könnyebben tesz szert igaz barátokra, ott meg leginkább csak haverokra” – tette hozzá.

Bencsik János reagált Magyar Péter döbrögizésére is.

„Mi itt lakunk a mai szőlőhegyen, nem a budai villanegyedben. Néztem a vagyonnyilatkozatát, hogy akkor hogyan is állunk, kell-e szégyenkeznünk. Szerencsére szégyenkeznünk nem kell, nagyjából egyforma vagyonértékkel rendelkezünk, olyan 600-600 millió forinttal” – mondta a képviselő, majd kiemelte:

a különbség annyi, hogy annak a 600 millió forintnak egyedül ön a tulajdonosa, itt meg az egész család, és sajnos a mi szüleink már nem élnek. Viszont ez az élet, azt gondolom, némileg különbözik a pojácaságtól.

„Nekünk nem kell a más kocsmájába beállni a sörpult mögé sört csapolni, mi a saját kezünk munkájának az eredményét, termékét töltjük másoknak a poharába, és kívánunk nekik jó egészséget. Ha vette volna a fáradságot, hogy eljöjjön ide egyet beszélgetni, még lehet, hogy az ön poharába is került volna egy kis borocska” – jegyezte meg a képviselő, egyébiránt erőt és egészséget kívánt a tiszás pártelnök születésnapjára.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
