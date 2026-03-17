Magyar Péter újabb kiadós pofonba szaladt bele, alaposan mellélőtt a döbrögizéssel + videó

Ezúttal Tatán tartott fórumot Magyar Péter, ahol Bencsik János került a célkeresztjébe. A térség országgyűlési képviselője szőlőmetszés közben reagált közösségi oldalára feltöltött videójában , és így köszöntötte a Tisza Párt elnökét: „Jó napot, Péter! Mi még nem találkoztunk egyetlen egy alkalommal sem, hiszen amíg ön Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban ülve pirosra tapsolta a tenyerét, én addig itt a Tatai-medence választókerületben kijáró képviselőként igyekeztem elérni, hogy ami ide jár, az jusson is a költségvetésből.”

„Ez itt a baji szőlőhegy. Mi itt élünk, itt gazdálkodunk földművesként őstermelői családi gazdaságban, feleségemmel, gyermekeimmel. Úgy tudom, hogy öntől sem áll messze a szőlőhegyi élet, legalábbis valamikor tervezte ezt, hiszen Balatonhenyén szép termőföldeket vásárolt egykoron” – idézte fel a képviselő, emlékeztetve: Magyar Péter még polgármester is szeretett volna lenni a faluban. Azt még sikerült is elérnie, hogy az előző polgármester ne induljon, aztán az utolsó pillanatban visszalépett – tette hozzá Bencsik János.

Valószínűleg fölmérte, hogy a félmillió forintos falusi polgármesteri jövedelem azért mégsem elegendő a bulikirályi élethez, és az a három és fél millió forintos fizetés, amit a Diákhitel Központnál kapott havonta, mégiscsak kényelmesebb megélhetést tud biztosítani

– jegyezte meg a képviselő.

Ki az igazi Döbrögi?

Úgy folytatta, a szőlőhegynek van egy másik arca is: „amikor az ember értelmes munkát is végez, látja az eredményét vagy eredménytelenségét”. Szerinte valóban kevesebb idő van rá, hogy buliba járjon az ember, de „61 éves korában már olyan nagyon nem is kívánkozik”.

„De azért a különbséget lehet, hogy ön is látja, hogy itt az ember könnyebben tesz szert igaz barátokra, ott meg leginkább csak haverokra” – tette hozzá.

Bencsik János reagált Magyar Péter döbrögizésére is.

„Mi itt lakunk a mai szőlőhegyen, nem a budai villanegyedben. Néztem a vagyonnyilatkozatát, hogy akkor hogyan is állunk, kell-e szégyenkeznünk. Szerencsére szégyenkeznünk nem kell, nagyjából egyforma vagyonértékkel rendelkezünk, olyan 600-600 millió forinttal” – mondta a képviselő, majd kiemelte:

a különbség annyi, hogy annak a 600 millió forintnak egyedül ön a tulajdonosa, itt meg az egész család, és sajnos a mi szüleink már nem élnek. Viszont ez az élet, azt gondolom, némileg különbözik a pojácaságtól.

„Nekünk nem kell a más kocsmájába beállni a sörpult mögé sört csapolni, mi a saját kezünk munkájának az eredményét, termékét töltjük másoknak a poharába, és kívánunk nekik jó egészséget. Ha vette volna a fáradságot, hogy eljöjjön ide egyet beszélgetni, még lehet, hogy az ön poharába is került volna egy kis borocska” – jegyezte meg a képviselő, egyébiránt erőt és egészséget kívánt a tiszás pártelnök születésnapjára.