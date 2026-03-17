Orbán Viktor: Kaposváron is mi voltunk többen! + fotó

„Kaposváron is mi voltunk többen! Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, és több felvételt is megosztott a Kaposváron összegyűlt tömegről.

A miniszterelnök országjárásának első helyszíne volt Kaposvár, a fórum kiemelkedő sikert hozott, megtöltötték a támogatók a város főterét.

Orbán Viktor következő állomása Eger lesz, ahol a Dobó István téren, kedden 18 órától várják a szimpatizánsokat.

Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik: