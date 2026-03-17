Orbán ViktorKaposvárVálasztás 2026

Orbán Viktor: Kaposváron is mi voltunk többen! + fotó

Elkezdődött a kormányfő országjárása, méghozzá kiemelkedő sikerrel. Folytatás Egerben kedd este.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 11:12
„Kaposváron is mi voltunk többen! Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, és több felvételt is megosztott a Kaposváron összegyűlt tömegről.

A miniszterelnök országjárásának első helyszíne volt Kaposvár, a fórum kiemelkedő sikert hozott, megtöltötték a támogatók a város főterét. 

Orbán Viktor következő állomása Eger lesz, ahol a Dobó István téren, kedden 18 órától várják a szimpatizánsokat.

Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:

  • Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
  • Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
  • Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
